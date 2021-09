Reino Unido estudia modificar el sistema de viajes internacionales, pero Argentina seguiría limitada

El gobierno de Boris Johnson podría anunciar en las próximas horas modificaciones importantes en las reglas para los viajes internacionales, lo que permitiría que países latinoamericanos dejen de estar en zona roja o de alta circulación viral.

La noticia, que fue adelantada por el secretario de Transporte británico, Grant Shapps e Infobae pudo confirmar en Londres, busca “simplificar el ingreso, reducir costos, aprovechar los altos niveles de vacunación” manteniendo la seguridad sanitaria frente a la pandemia por COVID-9 .

Con un sistema muy restrictivo, que actualmente contempla una dura cuarentena para los países de alta circulación del COVID-19, algunos informes han dicho que las listas verde y ámbar se fusionarán en una categoría de naciones de bajo riesgo y se reducirá la cantidad de lugares en la lista roja.

Los cambios que podrían anunciarse este mismo viernes permitirían que varios países pierdan su designación roja: Argentina, Bangladesh, República Dominicana, Indonesia, Kenia, Maldivas, México, Pakistán, Perú, Sudáfrica, Sri Lanka y Turquía, estarían entre los beneficiados.

De esta forma, se espera que las reglas en torno a los viajes de la lista roja, que pasa por costearse 11 noches en un hotel de cuarentena a un costo de unos 3.000 dólares por persona, sigan siendo las mismas, aunque para un número muy reducido de países considerados dentro de esta categoría.

El secretario de Medio Ambiente, George Eustice, dijo a la prensa británica que aún no se han tomado decisiones, pero que entiende que “puede haber una reunión hoy para revisar esas restricciones de viaje”.

De confirmarse los cambios, e implementarse un semáforo entre países con bajo y alto riesgo, también se sugeriría que aquellos que están completamente vacunados ya no necesitarán realizar una prueba de flujo lateral antes de su partida y una prueba de PCR después de su llegada.

Sin embargo, las autoridades reguladores de medicamentos británicas (MHRA) no tienen previsto hacer modificaciones a las vacunas actualmente aprobadas. Esto supone que las personas con pauta completa serán sólo aquellas con fórmulas autorizadas por el regulador estadounidense (FDA) o agencia europea (EMA), viajeros que se evitaran las cuarentenas tras ingresar al país.

Para países como Argentina esto significa que personas con esquema de dos dosis de Sputnik V, AstraZeneca CoviShield o Sinopharm no serán reconocidas por la falta de homologación de estos productos. Asimismo, y al igual que pasa actualmente para ingresar por España, no hay anuncios para los que recibieron esquemas con combinación de desarrollos, incluso si una segunda dosis fuera de un producto con luz verde de Estados Unidos o Europa.

Si bien la inyección de AstraZeneca fue desarrollada en el Reino Unido, bajo la investigación de la Universidad de Oxford, las autoridades sanitarias sólo reconocen un cierto número de lotes del producto que se fabrica por Serum Institute India, ubicada en Pune. La homologación general fue para AstraZeneca Oxford conocida como ChAdOx1-S recombinante, por lo cual deja fuera la de denominación CoviShield.

Para lograr salir de zona roja, casi la totalidad de los países latinoamericanos vienen realizando fuertes gestiones frente al gobierno de Boris Johnson, comentaron fuentes consultadas por Infobae, quienes confirman los cambios. En especial, dado que en el mes de octubre tendrá lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada por el Reino Unido en Glasgow, de no cambiarse la categoría, “las delegaciones de estos países deberían hacer cuarentenas obligatorias, en la previa de uno de los eventos globales mas importantes del año”.

No obstante, quedan varios interrogantes de cómo será el sistema de semáforos. Actualmente los viajeros que no han recibido doble pinchazo deben someterse a una prueba de PCR y no necesitan aislarse después de llegar de una nación en la lista verde. Lo que no se sabe es que ocurrirá con la nueva categoría de países “aptos” para aterrizar en suelo británico: si se unifica criterio con otras antes consideradas ámbar (que necesitan pauta completa) o que sucederá con las que salgan de la zona roja.

Hasta ahora el gobierno sólo confirma la fusión y recortar el número de países de la lista roja. Pero para los viajeros no vacunados, hay informes de que las medidas podrían volverse más estrictas, e incluso los de países de bajo riesgo deben someterse a cuarentena en casa y someterse a dos pruebas a su regreso.

Fuente:https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/09/17/reino-unido-estudia-modificar-el-sistema-de-viajes-internacionales-pero-argentina-seguiria-limitada/