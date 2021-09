Paso a paso, cómo votar en forma segura en medio de la pandemia por COVID-19

Votar es un derecho como ciudadano argentino o naturalizado, un privilegio democrático y también un deber cívico que tenemos cada dos años. Sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, que ya infectó a casi 5,2 millones de personas y causó la muerte de más de 112.000 en nuestro país, genera dudas en el electorado sobre exponerse a un evento masivo donde el riesgo de contraer el virus son mayores.

La Argentina concluyó su último proceso electoral el 27 de octubre de 2019, solo unas pocas semanas antes de la detección del SARS-CoV-2 del otro lado del mundo, en la ciudad de Wuhan, China. Es decir que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre serán las primeras elecciones nacionales en nuestro país en pleno contexto pandémico.

La buena noticia es que 128 países ya pasaron por elecciones en tiempos de pandemia, por lo que la Argentina pudo observar las conclusiones sanitarias que tuvieron tras sus sufragios y elaborar un protocolo electoral que minimiza a casi cero el riesgo de contagiarse el coronavirus. Inclusive, el mismo procedimiento ya se puso en práctica en las elecciones provinciales que tuvieron lugar este año en Misiones, Salta, Jujuy y recientemente, Corrientes.

Para ello, la Cámara Nacional Electoral (CNE), difundió el Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19 – Elecciones Nacionales 2021 con las recomendaciones para que cada jurisdicción implemente esas medidas sanitarias los días de votación. El trabajo elaborado por los ministerios del Interior y de Salud y las autoridades electorales de cada distrito sirvieron para definir las medidas especiales de prevención sanitaria. La idea es que ir a votar no implique una mayor exposición al virus que cualquier otra actividad esencial desarrollada en la nueva normalidad que hoy transitamos.

Previsiones a tomar antes de ir a votar

Con el fin de evitar la aglomeración de electores en un mismo lugar, se van a reducir las mesas de votación en cada establecimiento, pero habrá más centros habilitados para sufragar. Así, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se aumentará un 29% la cantidad de centros de votación: pasarán de 798 a 1031, que se encontrarán ubicados principalmente en escuelas públicas y privadas y sumarán un total de 8500 mesas.

“Es muy importante que nadie vaya automáticamente a votar donde siempre votó, sino que entren en Internet, en el sitio del Ministerio del Interior y se fijen realmente en qué lugar y en qué mesa votan. Idealmente, que lleven anotado el sitio de votación y la mesa, así no tienen que ni mirar el padrón a la llegada”, explicó el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós. Para saber dónde se vota, se puede consultar en www.padron.gob.ar, en www.buenosaires.gob.ar/elecciones o en el chat de la Ciudad, al 11 5050-0147. También habrá puestos de consulta presenciales en cada comuna y en puntos estratégicos de la Ciudad: el listado figura en www.buenosaires.gob.ar/gobierno/programas-de-capacitacion/capacitacion-general.

En CABA, las personas mayores de 70 años y aquellas que presenten factores de riesgo debidamente acreditados, con la certificación médica correspondiente, tendrán prioridad para votar durante todo el trascurso de la jornada electoral. Según estipula la CNE, se establecerá un horario de votación prioritario dentro de las 8 y 18 horas, para electores que integren grupos de riesgo. Esa franja se extenderá por dos (2) horas y el horario de inicio se establecerá a partir del horario en el que presumiblemente las mesas de votación ya se encuentren habilitadas y funcionando con regularidad, a fin de que no exista la posibilidad de que los electores que integran grupos de riesgo sean designados como autoridades de mesa en el marco de los procedimientos de contingencia en caso de ausencia de los designados. Durante ese plazo no se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo. La integración de grupos de riesgo deberá demostrarse mediante el comprobante que indique la CNE.

Para mantener la higiene de los establecimientos de votación, se ventilarán los espacios periódicamente, por lo menos durante 15 minutos, cada dos horas, y se realizará la limpieza y desinfección de superficies, pisos y baños asiduamente durante toda la jornada electoral.

En cada establecimiento de votación va a haber un/a facilitador/a sanitario que va a velar por el cumplimiento del protocolo sanitario, cuidando se respeten aquellas cuestiones vinculadas con la seguridad y prevención sanitaria. También va a ser quien ordene el ingreso de los electores al establecimiento, ordenando el ingreso de la gente y cuidar que se cumplan con los protocolos. También se dispuso que haya una circulación unilateral, una señalética específica para orientar a los votantes y cuartos oscuros con ventilación cruzada. Se colocará en los establecimientos de votación, en lugares visibles, alertas visuales con información sobre las pautas para prevenir el contagio de COVID 19. Se pide colaboración a los porteños porque en la reorganización del proceso electoral habrá muy poca gente en los lugares cerrados, sólo de 3 a 5 personas esperando en cada mesa, y las colas de gente para emitir el voto se harán en los lugares abiertos, como patios, o en las veredas de las escuelas.

Cada mesa de votación contará con un kit sanitario, compuesto por barbijos y solución sanitizante, para desinfectar periódicamente los elementos que se utilizan durante la elección y para la higienización de manos. El uso de tapabocas será obligatorio en todo momento y antes de ingresar al cuarto oscuro, las personas deberán utilizar sanitizante de manos.

Protocolo paso a paso para votar en forma segura

Se sugiere a las personas que vayan a votar, dentro de sus posibilidades, que se trasladen a los establecimientos de votación por sus propios medios, a efectos de evitar las aglomeraciones en el transporte público. Todos deben utilizar el tapaboca y guardar el distanciamiento de dos metros recomendable, la higiene de manos y la higiene respiratoria durante toda su estadía en el establecimiento de votación.

La disposición de las mesas de votación contemplará el distanciamiento de 2 metros entre personas. Las autoridades de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de manos y respiratoria. También utilizarán un bolígrafo cada uno y procurarán no compartirlo. Las filas se ubicarán en el exterior de los centros de votación y, si las características del lugar lo permiten, se realizarán también de forma reducida en los patios internos.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano. Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

En el cuarto oscuro, se pide a la gente que cierren el sobre introduciendo la solapa en su interior, sin usar saliva. Si no, pueden llevar goma de pegar o cinta adhesiva para hacerlo. “Lo que es importante es no salivar el sobre porque eso es un riesgo”, dijo Quirós. Tras emitir el voto, se puede usar una birome propia para firmar el padrón. De todas formas, en las mesas también habrá lapiceras, que serán desinfectadas luego de ser utilizadas por los votantes. Se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocar la urna, y también que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón.

Para evitar el contacto directo con otra persona y a efectos de evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa o en una bandeja, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votar. El ministro de Salud de la Ciudad sostuvo que en caso de dudas sobre el manipuleo del DNI puede utilizarse alcohol en gel para desinfectarlo, pero destacó que “está demostrado que esas formas de contagios son extremadamente infrecuentes”. Luego de ejercer el derecho a voto, el elector deberá retirarse del establecimiento.

Es muy importante durante todo el proceso de sufragio, evitar el contacto físico. No saludar con besos, abrazos o apretones de manos. Evitar las reuniones o aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados. No compartir mate, vajilla, refrigerios, bolígrafos, útiles, etc. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y la boca. Reforzar la recomendación de que al toser o estornudar, se debe usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo en caso de no tener colocado el barbijo casero. En ambos casos, higienizarse las manos de inmediato.

Ante síntomas compatibles con COVID, no se debe ir al centro de votación y la persona debe acercarse a la Unidad Febril de Urgencia más cercana. Quienes se encuentren cumpliendo aislamiento por coronavirus (casos positivos, contactos estrechos, etc.) no deben ir a votar. En un fallo que se conoció este jueves, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, resolvió que las personas que tengan COVID-19 o síntomas compatibles o son contacto estrecho, quedarán exceptuadas de votas en las próximas elecciones legislativas. Para poder ausentarse deberán presentar “la certificación médica pertinente”.

La magistrada indicó que esas personas “deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de salud correspondientes” y que algunos de esos motivos será “causa suficiente para justificar la no emisión del voto”.

Los expertos piden sentido común

Consultados sobre cómo tiene que comportarse la gente al momento de votar, varios expertos infectólogos explicaron a Infobae las claves para sufragar en forma segura.

“ Lo que le puedo decir al votante son recomendaciones de sentido común. Hay que buscar horarios no pico, en lo posible concurrir al lugar de votación solo, sin acompañantes, mantener distancia de dos metros con otros, utilizar doble barbijo o máscara, si ven que hay mucha gente uno debe alejarse y esperar en un lugar ventilado, al aire libre. Sabemos que no hay aumento de la variante Delta significativo, por lo tanto hay que ir a votar”, explicó el prestigioso neurólogo Conrado Estol, que se convirtió en una voz autorizada durante la pandemia.

Y agregó: “ La gente que tiene doble dosis de vacuna tiene que comportarse como si no tuviese ninguna y cuidarse con las mismas precauciones que todos nos debemos cuidar y son las recomendables. No hay que pensar que porque uno está vacunado con dos dosis es inmune al virus. Y otra cosa importante es no tener miedo de tocar cosas con las manos, ya sea el sobre, la urna o una birome. Lo fundamental es no llevarse la mano a la cara. Lo que hay que hacer es lavarse las manos en casa o usar alcohol en gel para eliminar al virus”.

La doctora Cristina Freuler, médica infectóloga y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, recordó que ir a votar es un derecho y un deber como ciudadanos. Y no hay que dejar de hacerlo por el posible riesgo de contagio de COVID. “ Este riesgo es muchísimo menor que el riesgo de ir a un supermercado y ni hablar de ir a una fiesta. Está previsto que la filas se hagan afuera en la calle. La distancia que uno tiene en la fila depende de nosotros hacerla cumplir. Si uno tiene síntomas o es contacto estrecho de un positivo no hay que ir a votar”, puntualizó.

“Hay que recordar respecto a tocar objetos, como el DNI, un sobre, una birome o un pasamanos, el virus es impermeable a la mano. Lo importante es ponerse alcohol luego o lavarse las manos. No hay que exagerar los riesgos de ir a votar. Si pensamos en todas las cosas que se hacen en la vida diaria, ir a votar no es un riesgo si se hace responsablemente. Generalmente, la gente va a votar en mayor cantidad al horario del mediodía. Pero si todos vamos temprano para evitar eso, nos vamos a encontrar todos al mismo horario. Hay que ir en un horario que nos quede cómodo y hacerlo bien distribuido en el día”, concluyó.

El doctor Osvaldo F. Teglia, Profesor Adjunto a Cargo de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral respondió a Infobae que “siempre que las condiciones climáticas lo permitan y para garantizar el distanciamiento social, constituye una estrategia adecuada limitar la cantidad de votantes del establecimiento organizando las filas al aire libre”. “Aumentar la cantidad de centros electorales con extensión de horarios motivando a la población a votar con anticipación; como así también horarios especiales para personas mayores e inmunosuprimidos, parecen razonables en tiempos de pandemia. Debería asegúrese una buena ventilación sin que corra riesgos la salud de las personas, por ejemplo aumentando la circulación del aire exterior abriendo puertas y ventanas”, indicó.

También menciona la importancia de la utilización correcta del barbijo: por parte de todos y en todo momento y el lavado de manos frecuente con agua y jabón por autoridades y trabajadores de las elecciones. “Sería conveniente que los votantes higienicen sus manos antes de ingresar y después de salir del centro electoral y mientras se encuentran en los mismos, usen frecuentemente desinfectantes de manos a base de alcohol, especialmente después de estar en contacto con superficies que son tocadas por varias personas, como manijas de puertas o superficie de las cabinas y mesas del sufragio”, agregó.

