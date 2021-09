Manu Ginóbili vuelve a los San Antonio Spurs: el nuevo rol que cumplirá en la franquicia de NBA

Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA y considerado uno de los mejores jugadores internacionales en la historia del baloncesto, regresará a los San Antonio Spurs como asesor especial de operaciones.

El argentino de 44 años trabajará en paralelo con el histórico entrenador Gregg Popovich y el primer plantel enfocándose en el desarrollo dentro y fuera de la cancha de un equipo joven como el que tiene la franquicia texana en la actualidad, según detalló el reconocido periodista norteamericano Adrian Wojnarowski.

El medio ESPN destacó que desde su retiro en 2018 después de 16 temporadas con la camiseta de los Spurs la organización ha sido insistente en tratar de convencer a Manu de asumir un puesto organizativo. Ginóbili se ganó la reputación de ser uno de los mejores compañeros de equipo y líderes en el deporte sumado a ser muy querido por la cúpula de la franquicia: Gregg Popovich, RC Buford (CEO de San Antonio) y el gerente general Brian Wright, quienes siempre han querido su influencia para hacer avanzar la cultura de los Spurs a la próxima generación de jugadores y al resto de la estructura.

Vale recordar que el argentino fue dos veces All-Star y el ganador del premio Sexto Hombre del Año 2008 en sus de carrera en Estados Unidos con la camiseta negra y plata. Tuvo una impresionante trayectoria repleta de condecoraciones entre las que se destacan una medalla de oro olímpica para Argentina en Atenas 2004 y ganó el MVP de la Euroliga de 2001.

Durante el último tiempo, Emanuel apareció para acompañar a la selección argentina durante su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante su paso por Las Vegas. Allí, se reencontró con su amigo Luis Scola y con el ahora ex entrenador Sergio Hernández sumado a las distintas charlas que tuvo con los integrantes del plantel que alcanzaron los cuartos de final del evento celebrado en Asia.

Además, había sido protagonista de un cortometraje de la película Space Jam donde sacó a relucir sus anillos de campeón de la NBA. “Hacia rato que no los miraba con atención”, reveló Manu junto a una foto con las conquistas obtenidas en las temporadas de 2003, 2005, 2007 y 2014. En su tiempo libre sale a andar en bicicleta junto a viejos compañeros de cancha como Fabricio Oberto o Tim Duncan, pero también le dedica varias de sus horas al tenis, otra de sus nuevas pasiones.

“Cuando estoy en Argentina vengo de vacaciones a descansar, pero en San Antonio hago vida normal de papá. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana, desayuno con mis hijos y después me voy a entrenar algo… que no sea básquet. No toqué la pelota prácticamente desde que me retiré. No tengo abstinencia, al contrario”, le había dicho al comediante Radagast en una nota de comienzos del 2019.

