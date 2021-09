Indecisos y apatía: el pulso electoral para el domingo en Mendoza

El escenario electoral para las PASO del próximo domingo presenta particularidades que lo hacen diferente a cualquier otro comicio en Mendoza. La cantidad de indecisos, que según los encuestadores varía entre el 9% y 13%, sumado a la falta de interés que muestra una parte importante del electorado son los ingredientes principales de un combo que genera incertidumbre en los centros de campaña de los partidos políticos, donde se sigue de cerca el fenómeno que aún nadie logra descifrar cómo se puede traducir en el cuarto oscuro.

Hay un punto común que se destaca en todas las elecciones legislativas, y la que se aproxima no es la excepción: se trata de comicios que no suelen despertar mucho interés en la gente. Y menos aún las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que terminan siendo una especie de encuesta hacia las generales del 14 de noviembre.

Además en esa oportunidad las PASO se dan en un escenario de pandemia, donde las noticias y urgencias están enfocadas en temas sanitarios.

Indecisos y enojados

Según el Código Electoral Nacional, toda persona entre 18 y 70 años está obligada a votar. Mientras que para los adolescentes de 16 y 17 años y para los mayores de 70, la participación en los comicios es optativa. El gran interrogante de las PASO es el nivel de participación: en Mendoza históricamente se aproxima al 80% pero expertos aseguran que podría bajar al 70%.

Los encuestadores advierten además que hay un porcentaje elevado de indecisos. “La política no forma parte de la agenda de la gente, es decir, de los temas que se hablan en la calle”, explica el encuestador Elbio Rodríguez.

“El voto blanco o nulo que históricamente fue del 3%, puede pasar al 6%”, arrojó Rodríguez, quien encuadró en un 13% los indecisos.

Por su parte, la consultora Martha Reale ubica entre un 7% y 9% el voto indeciso que puede decantar en voto blanco o simplemente en ausentismo, además de ciertos imponderables como los referidos a la salud, y coincidió en que se espera un escenario de menor participación que en las elecciones legislativas del 2017.

“Yo no tengo un porcentaje altísimo de gente que me diga que va a votar en blanco. Lo que sé es que no hay certeza de cuanta gente va a ir a votar porque eso ni la propia persona lo sabe en ocasiones”, señaló Reale, quien señaló que existe una agenda particular en esta campaña que incrementa la apatía en el electorado.

“Estuvimos un año y medio bajo la presión emocional (de la pandemia) y eso claramente ha influenciado en el humor de la gente. Se suma la situación económica, hay incertidumbre por la situación sanitaria con la variable Delta, lo que se traslada a un enojo sobre todo con el gobierno nacional”, señaló la encuestadora más elegida por Cambia Mendoza.

“Cuando nosotros preguntamos a quien le imputan la inflación y el desempleo, la mayoría carga contra el gobierno nacional. El ‘Olivos gate’ terminó por darles el golpe de gracia a la imagen presidencial y también tuvo un impacto en la intención de votos del Frente de Todos“, aseguró Reale.

Los más desencantados

El fenómeno de la apatía crece en el grupo de los votantes sub 30. Algunos referentes de los principales partidos políticos también perciben cierta indiferencia e indefinición por parte de la gente. Claro, cada uno intenta capitalizar esa falta de certeza.

Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR provincial, indicó que “la gente siempre tuvo apatía, disconformidad y descontento, que en esta ocasión se va a traducir como un castigo al gobierno nacional. Percibimos que la gente va a acompañar la gestión provincial ya que hay una clara diferencia en el manejo de la pandemia, economía y educación”.

Por otro lado Lucas Ilardo, senador provincial del PJ-Frente de Todos, también reconoció cierta indiferencia en la calle y vaticinó una polarización en los resultados con el Frente Cambia Mendoza. “Se puede traducir en una reducción en la afluencia de votantes, el aumento en la cantidad de votos blanco o nulos, y el hecho de que muchos decidan su voto en el cuarto oscuro”.

En tanto Lautaro Jiménez, candidato a Senador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, señaló que “creció el desinterés, lo que hace muy difícil pensar en cómo se van a traducir las distintas opiniones en las urnas”.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/indecisos-y-apatia-el-pulso-electoral-para-el-domingo-en-mendoza