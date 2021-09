Homero Bibiloni tuvo a cargo la primera actividad pública de La Martínez Baca Parte 2 Por:. Carlos Benedetto

En una entrega anterior

(https://piramideinformativa.com/2021/08/homero-bibiloni-tuvo-a-cargo-la-primera-actividad-publica-de-la-martinez-baca-parte-1-por-carlos-benedetto/) relatamos algunos detalles sobre el conversatorio que el ex Secretario de Ambiente de la Nación Dr. Homero Bibiloni mantuvo en un conversatorio organizado por La Martínez Baca – Centro de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales – Mendoza (Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/6737979152895049 Pág.: https://www.facebook.com/La-Mart%C3%ADnez-Baca-100309072355235/.

En esta segunda parte transcribimos el resto de las reflexiones del disertante:

“Cosas interesantes a tener en cuenta: por un lado el daño ambiental colectivo, tenemos que pensar que recomponer para atrás es imposible. Cuando la Naturaleza desaparece, es muy difícil que vuelva, Otro tema es el derecho al agua como un derecho humano. Otro tema central en esto de las represas es la lógica de las evaluaciones de impacto en función del ecosistema en estudio. Una cuenca son tres partes, no es una sola, no es sólo aguas arriba. No hay tanta agua para todas las cosas ”

“Cuando hablamos en términos economicistas, hay que hablar del flujo de caja mínimo para que funcione algo. El caudal ecológico es una necesidad permanente ….. es el flujo de agua mínimo que se necesita para que las actividades previstas sigan su curso, incluyendo la vida de la Naturaleza; de lo contrario generamos daños aunque el proyecto sea rentable”

“ Otro tema a tener en cuenta es el del cambio climático , y ahí tenemos que recurrir a Lovelock y su Hipótesis Gaia: el agua es la sangre de la Tierra, los ríos son como las arterias del cuerpo, los pulmones son la atmósfera. Gaia era la diosa griega de la Tierra. En la hipótesis de Lovelock el planeta es un ser vivo en sí mismo”.

Al abordar los aspectos jurídicos, Bibiloni afirma que “respecto del Derecho para proteger la naturaleza, éste puede ser un gran aliado, pero en la medida en que la política priorice las cosas . El derecho es funcional a ciertos intereses, porque tiene carga ideológica . Por supuesto que en el caso de Portezuelo pedimos una suspensión y la protección de los derechos de los originarios debido a los derechos históricos que tenían los ranqueles. Hay un derecho al agua contemplado en muchas normas. Las mismas Naciones Unidas hablan del derecho al agua como derecho humano. Cuando hablamos de impacto ambiental, debemos hablar de impacto relacionado con la dimensión total de la cuenca . Como se hizo en la cuenca Matanza-Riachuelo, que se hizo un plan de saneamiento que iba desde Cañuelas, que es puro campo, donde nacían arroyos afluentes del Matanzas que luego terminaba en el Riachuelo y que incluía el Puerto de Buenos Aires, Dock Sud. Nuestra mirada tiene que ser integrando el objeto natural. Si no, la estamos errando de medio a medio . Tenemos que tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental acumulado, con la línea de bases consecuentes que hay que revisar, más las evaluaciones ambientales estratégicas. Nos tenemos que empezar a entrenar en el uso de esas herramientas para proteger efectivamente a los bienes de la Naturaleza”.

“Si vemos la ley general de ambiente de la Nación, veremos que hay que demostrar que hay daño ambiental; lo dice en el artículo 17. Hay que dar muchos pasos para demostrar que hubo daño ambiental, y para eso la interdisciplina es básica para demostrar que hay una alteración, que además esa alteración es relevante, que además modifica en términos negativos. Todo esto requiere de nuevas definiciones de las ciencias duras. La complejidad para armar un concepto que hoy es tutelado judicialmente no es nada sencillo. Por eso no es simple hacer un planteo de daño ambiental. Por eso vuelvo sobre estas imágenes (muestra las cuencas de los ríos mendocinos que en realidad no son mendocinos sino sólo en sus nacientes). Es muy difícil que un grupo de profesionales lo pueda hacere. Por eso son claves los consorcios universitarios. Hay que pensar en esto con la mente muy abierta e ir a las universidades, y que éstas se adapten a los tiempos políticos. Las universidades suelen ser lentas.

De nuestra parte, y a favor del ambiente, debemos decir que la Ley 25675 también establece el principio precautorio, que autoriza a prohibir proyectos económicos aún con la mera sospecha de que pueda generar daño, sin evidencias científicas. Algo así como el principio de presunción de inocencia, pero al revés (N. del A.)

“Respecto de los seres no humanos. Recuerdo siempre la propaganda de ESSO “ponga un tigre en su tanque”, y no parece que allí hubiera habido intervención de ninguna ONG ambientalista. La plata que habrán hecho con esa imagen del tigre!!! … allí usan a la naturaleza para ganar plata. O Pumper Nik, con la cajita ecológica … porque tenían dibujitos de animales y sólo por eso era ecológica!!.. Hay países como Ecuador, Bolivia, que establecen los derechos de la naturaleza y nosotros tenemos leyes complementarias de la Constitución, que son las leyes de presupuestos mínimos , donde se establecen los derechos de la Naturaleza. En Nueva Zelanda hay fallos judiciales para la protección de dos ríos, como en la India. Los ríos son centrales a la vida y es por eso que resulta inevitable que haya una protección de los ríos. En Colombia también. Defender los glaciares también es defender el agua”.

“También es curioso los distintos patrones. Cuando hay un problema que perjudica al derecho de propiedad, todo el mundo se preocupa muchísimo. Y allí viene al caso el pensamiento de Emir Sader: “ si un mono acumulase más bananas de las que pudiera comer mientras que los otros monos mueren de hambre, los científicos estudiarían al acumulador para descubrir qué demonios estaba sucediendo con él. Pero cuando los humanos hacen lo mismo los ponemos en la tapa de la revista Forbes ”. Hay 28 personas que tienen la plata de 3.800.000.000 de personas del planeta, eso no le preocupa a nadie. Estamos en un problema grave planetario. Tenemos un nivel de deforestación y no se hace mucho. Hay un inventario de bosques, pero con la paradoja de que hay 1.300.000.000 de pesos del fondo de bosques que no se ejecutan por falta de rendiciones por parte de las provincias, eso lo dijo Cabandié no hace mucho” (en Mendoza la FAdE judicializó sin éxito este problema, serio por cierto, N del A, ver ilustraciones en este artículo)

Bibiloni recuerda una declaración universal de los derechos animales dictada en 1977 por la UNESCO en la que, por ejemplo, se establece que los grandes simios deben estar en libertad. Y no se cumple. E insiste en las leyes que no se cumplen, por desconocimiento o por mala fe, o ambas cosas:

“Valoramos muchas cosas como bienes jurídicos, excepto la Naturaleza, por eso puse los ejemplos del tigre y los simios. Y acá tenemos que entrar en la teoría del iceberg. Todos sabemos que el iceberg es una parte arriba del nivel del agua y otras siete partes abajo. Nosotros pensamos siempre con la mirada del iceberg de lo que hay arriba y lo simplificamos y hacemos un reduccionismo falso. No podemos ignorar lo que soporta la realidad que vemos. Tenemos herramientos: la Constitución Nacional artículo 41, el Acta de Gualeguaychú, que firmó Néstor con 22 gobernadores y más de mil intendentes, la ley 25675, el Tratado de Escazú….. allí están definidas POLITICAS DE ESTADO en materia ambiental . Tenemos las Ley Yolanda, que establece la educación ambiental en el estado. De aquí en adelante ya nadie podrá decir “de esto no sabía nada, no es mi competencia”. Uno podrá decirle al funcionario “no es su competencia, pero usted fue capacitado para defender el ambiente”. El tratado de Escazú garantiza participación pública, acceso judicial. Nadie podrá hacerse el distraído. Escazú genera participación, información pública y acceso judicial. La Ley de Educación Ambiental. Están además los proyectos de leyes y se vienen muchos más. La institucionalidad ambiental va a crecer mucho más rápido que las respuestas institucionales. Y entonces el estado será un estado bobo al que van a demandar por todos lados, sobre todo gracias a algunos vivos que se van a aprovechar. Pero lo peor es que el que más pierde es el ambiente, porque va a haber menos ambiente, menos naturaleza. Estamos en una era de la muerte de los nacimientos. Hay que volver a las fuentes, las enseñanzas originarias, el regreso a la Madre Tierra, la Laudato Sí, emparentada con el discurso de Perón del 72”.

Sobre Portezuelo del Viento y la Cuenca del río Colorado. “tenemos al COIRCO, que tiene un rol fundamental… el punto central es encontrar el caudal ecológico que haya sustentable el abastecimiento del Río Colorado, los usos a través de la cuenca, los beneficios naturales, los beneficios productivos, los beneficios humanos y la sustentabilidad en el tiempo de ese ciclo virtuoso”

“Termino con una especie de mantra: tenemos que agradecerle a la naturaleza. Lo que nos da: es el mejor servicio público que existe, funciona los 365 días del año, no cobra tarifas, etc. Hay un saludo originario, “Ayni”, que significa “dar y recibir”. Es importante aprender de los originarios: ser agradecidos con la naturaleza”

Luego de estas reflexiones (el power point del expositor puede descargarse de https://www.facebook.com/download/4370689412982834/Conversatorio%20La%20Mart%C3%A.) vinieron las preguntas y allí Bibiloni remarcó que es necesaria la movilización social para defender las causas ambientales, y allí hubo algunas caras arrugadas cuando propuso comprometer a los sindicatos, habida cuenta de que los sindicatos mendocinos no tienen la conciencia ambiental (ni de clase) que tienen los sindicatos de otras provincias. También insistió en que no sirve de nada criticar sin proponer , 8con lo que estamos de acuerdo 1.000 por 100) y llamó la atención sobre la necesidad de recurrir a las universidades, aunque allí también vinieron a la memoria de varios los informes universitarios dibujados a la medida de los intereses del poder de turno, como lo hemos verificado personalmente. Hemos sido testigos y víctimas del extraño maridaje entre el medio académico local y el poder político…

Pero el debate quedó abierto, que es lo más importante

El video completo (presentaciones, exposición y debate) puede descargarse de:

https://www.facebook.com/carlos.benedetto.35/videos/292830185951481.

Más información …. lamartinezbaca.centrodeestudios@gmail.com