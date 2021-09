Cruce entre Anses y Mendoza por las demoras en la jubilación de 26 magistrados provinciales

El impacto de la pandemia alteró la atención en Anses y el flujo normal de varios trámites. De hecho, de los 26 magistrados que no pueden terminar el trámite jubilatorio, 13 esperan desde mayo del 2020 por la resolución del proceso. En el Gobierno de Mendoza reconocen que los cargos no pueden reemplazarse hasta tanto los renunciantes no se acojan al beneficio jubilatorio, algo que está en manos de la entidad conducida por Fernanda Raverta.