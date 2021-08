Tasas de interés: esperan meses en «positivo» por menor inflación

El Banco Central mantiene desde noviembre del año pasado la tasa de referencia de las Leliq en 38%, mientras que para los plazos fijos minoristas es del 37%: es decir, un 3,08% mensual. Desde septiembre de 2020, la inflación mensual no baja del 3,2%.

Si bien en el mercado dan por descontado que el BCRA no tocará las tasas, al menos en el corto plazo, una esperada desaceleración en el IPC para los próximos meses podría volverlas “positivas” en términos reales. Al menos, de manera temporal. Es que según el REM que realiza la autoridad monetaria, las consultoras estiman que la inflación de julio perforó el 3% (2,9%), y lo mismo ocurrirá en agosto (2,8%), septiembre, octubre y noviembre (2,7%); para volver a ubicarse en el 3,1% en diciembre.

“Podría haber un ‘veranito’ de tasa real si la inflación baja transitoriamente y la tasa nominal no sufre cambios. Pero creo que esa recompensa real sería muy baja para fomentar las inversiones en moneda local y cubrirse ante meses de volatilidad cambiaria. La brecha cerca de 90% y tasas negativas en bonos dólar-linked, son síntomas de un mercado que busca cobertura ante cambios en el precio del dólar, especialmente en la cercanía de las elecciones”, explicó a Ámbito Nery Perischini, head de estrategia de GMA Capital.

“El Banco Central dijo recientemente que no tenía pensado subir las tasas. Y la inflación bajaría muy poco, de manera que no parece que la gente se vea muy atraída por los pesos”, señalaron por su parte desde la consultora Econviews. Al analizar si esta situación puede hacer que el excedente de liquidez impulse el consumo, remarcaron: “Algo se va a volcar, especialmente si implementan programas como el Ahora 30, bonos para jubilados o AUH, por ejemplo”.

Consumo

Justamente, ayer el Gobierno anunció la extensión del programa Ahora 12, con la ampliación del plan de pago en hasta 24 y 30 cuotas para electrodomésticos y computadoras, con el objetivo de fomentar el consumo interno e incrementar la producción nacional. Si bien en algunos casos las cuotas son sin interés, el Gobierno dispuso un máximo que pueden cobrar los comercios adheridos. Según se informó oficialmente, las tasas para los planes de 3 cuotas son del 4,06%; en 6 cuotas, 7,27%; en 12 cuotas, 13,90%; en 18 cuotas, 20,78%; en 24 cuotas 30,33%; y en 30 cuotas, 40,18%.

Se trata de tasas convenientes, teniendo en cuenta que la inflación estimada por el REM para este año es del 48% y para el 2022, del 42%. Aún más si se tiene en cuenta que el interés de financiación de una tarjeta de crédito de un banco privado tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) en pesos del 43% y un Costo Financiero Total (CFT) en torno al 66%.

“El plan va a ayudar a recuperar el consumo, porque mucha gente necesita las cuotas para poder hacer una cierta cantidad de compras que de otra manera no tiene forma. El tema a ver es que muchas familias y personas tienen las tarjetas al tope, y muchos bancos no han actualizado los montos de compras y es un problema que se está viendo, hay muchas operaciones que salen con tarjetas al límite. Ese es el problema principal”, señaló a Ámbito Pedro Cascales, vocero de la CAME, quien remarcó: “En cuanto a las tasas de interés, son buenas, porque son inferiores a las tasas de inflación. Son muy atractivas. Y también es bueno que hayan incluido algunos rubros que no estaban incluidos, como ópticas, calzado y textil”.

