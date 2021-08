Se formó un centro de estudios políticos que reivindica la figura del Gobernador Martínez Baca

Un grupo de 24 mendocinos de casi todos los departamentos, que ven con preocupación el divorcio entre la estructura partidaria del PJ y las bases, como asimismo la falta de formación técnica y política de militantes y dirigentes, ha constituido LA MARTINEZ BACA – Centro de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales – Mendoza.

La primera actividad fue la creación de un grupo abierto de Facebook: https://www.facebook.com/groups/332834391834621, y una declaración fundacional, que transcribimos:

1.-LA MARTINEZ BACA como Centro de Estudios Políticos Sociales y Ambientales, surge con el propósito de construir un espacio de participación política, donde puedan expresarse todas las áreas disciplinarias del conocimiento, formal e informal, desde el ámbito profesional, técnico, e idóneos, de los trabajadores manuales e intelectuales, de los sectores populares vinculados a agrupaciones y organizaciones intermedias, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, sindicales, de los sectores productivos, fundamentalmente micro emprendedores, y PyMes, de las organizaciones de pueblos originarios y cualquier otra entidad, cuyo propósito sea aportar al crecimiento, generación, desarrollo, implementación ,difusión de propuestas, que contribuyan al Proyecto Nacional y Popular, en lo barrial, distrital, municipal, provincial y nacional.

2.- Objetivos Generales:

2.1.-Construir y fortalecer un espacio político enmarcado en el Movimiento Nacional y Popular, en el ámbito municipal, provincial y nacional, con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Espacio que priorizará acciones y militancia para construir un soporte, con sustentabilidad e identidad territorial, en las políticas de gobierno y legislación, para profundizar el proyecto político iniciado por Néstor, y continuado con Cristina en el Frente de Todxs.

2.2.-Promover la integración de todos los sectores y agrupaciones que reconozcan la conducción de CFK en la provincia de Mendoza.

2.3-Construir un modelo de desarrollo provincial que incorpore nuevas visiones, y desde una mirada histórica crítica, socialmente contenedora y sustentable, abrir oportunidades para la inmensa mayoría de la población.

2.4.-Priorizar diagnósticos ,estudios, trabajos y propuestas vinculadas a la transformación de la matriz productiva de Mendoza con una mirada holística e inserta en el Proyecto Nacional, que permita la recuperación, administración y optimización de los bienes comunes , sean naturales o culturales, con especial énfasis en el secano, a saber: Cuencas territoriales; manejo y administración de los suelos, sus recursos y sustratos orientados al uso racional sustentable y con visión de futuro; los recursos hídricos superficiales y subterráneos; todos los bienes comunes naturales, considerando el secano como un bien social y territorial, considerando su flora ,fauna, minerales y recursos energéticos renovables y no renovables, belleza escénica, patrimonio histórico y natural ; vías y medios de transporte y comunicación. También, fomentar la participación pluricultural en la definición del bienestar humano, en los ámbitos de trabajo, educación, capacitación, desarrollo cultural, salud, hábitat, deporte, recreación, tiempo libre y otros ;Potenciar el desarrollo y crecimiento de las PyMes integrando las materias primas (agrícolas, ganaderas y minerales) con los recursos energéticos, servicios y transporte, agregando valor con su industrialización y comercialización, con acceso al crédito estatal blando y subsidios; protección y equidad económica; redistribución de la renta agrícola e industrial con justicia social; integración y respeto por las economías informales y alternativas. Atención prioritaria sobre el tema de la tenencia, propiedad con títulos y explotación sustentable familiar de la tierra con riego y energía, entre las/os campesinas/os que la trabajan con apoyos crediticios estatales y subsidios productivos, comerciales, de servicios y de transporte.

2.5.-LA MARTINEZ BACA es un espacio político que asume el compromiso de debatir y generar propuestas como soporte de los planes de gobierno a todo nivel. No es un espacio académico o profesional, sino un espacio político para la integración de todos los sectores que deseen aportar al proyecto nacional y popular. Desde esta visión, pondrá especial atención en difundir e instalar los debates en la población sobre los contenidos e impactos de las propuestas que se generen. Para ello atenderá la planificación de foros, encuentros, comunicaciones y exposiciones en todos los medios de información y en los ámbitos de convocatorias populares.

2.6-Se propondrá realizar todas las actividades necesarias para apoyar los procesos de liberación e integración latinoamericanos, particularmente para aprender y colaborar con todas las luchas de los pueblos y naciones que se orienten a la liberación de la dependencia de todo tipo de imperialismos y privilegien la independencia e integración política de las soberanías nacionales en Argentina y en la Patria Grande Latinoamericana.

3.- Principios rectores:

LA MARTINEZ BACA manifiesta su adhesión a los principios socio-ambientales expresados en la Plataforma del Frente de Todos del 28 de julio de 2019 (https://frentedetodos.org/plataforma):

“Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha contra el Cambio Climático. Es imperioso que las distintas naciones den respuesta a los reclamos de los científicos y de la Encíclica Laudato Si sobre la urgencia de los cambios de hábitos, de producción y de consumo, que impliquen una economía circular que modifique la concepción extractivista que se tiene sobre la naturaleza.

La sobreexplotación de los bienes naturales y un estilo de vida y de valores centrados en el consumo, el economicismo y el mercado está desencadenando la extinción masiva de especies a un ritmo diez mil veces superior al normal, la destrucción de los suelos y bosques, la contaminación del aire y de las aguas, la acidificación de los océanos y el derretimiento de los hielos.

La situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. La pérdida y degradación de los bienes o recursos naturales, sustento de la actividad económica, ha ido en aumento con las actuales políticas neoliberales. La degradación, erosión y pérdida de fertilidad de los suelosen la zona núcleo; el aumento de la desertificación en las zonas áridas y semiáridas; la pérdida de masa boscosa nativa fruto de deforestaciones ilegales; la expulsión de campesinos y de pueblos originarios de sus tierras ancestrales; la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua por agroquímicos y su falta de control; el peligro de extinción de especies nativas y pérdida de la biodiversidad; la baja tasa de renovación de los recursos ictícolas debido a un exceso de extracción, actividad petrolera y minera sin fiscalización y reglamentaciones adecuadas a las características de estas explotaciones; entre otros, impactan en el potencial productivo del país y en su tejido social.

Para revertir esta situación, el nuevo Gobierno deberá promover un Pacto Federal Ambiental de Desarrollo entre la Nación, las Provincias, los Municipios y los actores económicos y sociales . Un gran consenso sobre el uso y manejo del suelo agrícola, ganadero y forestal a fin de implementar buenas prácticas productivas que garanticen su sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo.

La producción sustentable de nuestros bienes naturales, bosques nativos e implantados, agricultura, fruticultura, vitivinicultura, ganadería y actividad ictícola deben generar empleo e impulsar valor agregado. La explotación petrolera, gasífera y minera requieren de reglamentaciones que minimicen sus impactos ambientales y una fuerte fiscalización por parte del Estado y la comunidad .

Asimismo, se deberán potenciar a través del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de nuestra soberanía alimentaria y de una vida saludable; mitigar las consecuencias del cambio climático, de las inundaciones y de los períodos de sequía a través de un ordenamiento territorial que permita un uso y manejo responsable del suelo, empoderando a la ciudadanía a través de buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos, el reciclaje de los mismos, en el ahorro de energía, en la prioridad del transporte público sobre el privado, en un consumo responsable, del “buen vivir” que hace eje en los valores sociales; además de impulsar el empoderamiento de la ciudadanía a través de una participación activa en los valores ambientales, sociales y de género desde los Municipios y las Provincias, a través de una gestión comunitaria que garantizará el sustento necesario para llevar adelante las transformaciones que el país necesita en función de lograr una sociedad inclusiva y ambientalmente sustentable.

El gran desafío venidero, entonces, será pensar el ambiente desde una perspectiva integral, como un todo, incluyendo el desarrollo urbano y rural, la calidad de vida, la biodiversidad, los ecosistemas, sus servicios y la calidad ambiental, todo ello con una nueva sensibilidad ambiental y una revisión profunda de los modelos de desarrollo alternativos y del consenso desarrollista, siempre desde la Justicia Social y Ambiental . Ello debe incluir la garantía de acceso universal al agua limpia; la transformación de la matriz energética para transitar un

camino hacia energías limpias ; la progresiva transformación del sistema de transporte para eliminar la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero; el desarrollo de un plan con el sector ganadero para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero; y, el impulso de un sistema de soberanía alimentaria que apoye la agricultura sustentable, aumentando la salud de los suelos, y que garantice la comida saludable a todos los argentinos y argentinas.

4.- Consideraciones finales:

Nuestro sistema político dispersa el poder federalmente pero concentra la riqueza en el Litoral. En esa dirección, no permite la intervención federal en las provincias que, por ejemplo, se ven empujadas al extractivismo, a desestimar la importancia del agua como bien común y recurso estratégico. Como asimismo a no avanzar hacia un reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables y no contaminantes, y a no poder desarrollar el segundo sector de la economía, la industria. La primarización de la economía del interior del país y en particular en Mendoza lleva necesariamente a un colapso que avizoramos inminente.

LA MARTINEZ BACA se propone resistir a todo modelo de exclusión social, opresión popular y desmantelamiento del estado de bienestar y la soberanía nacional, HOY impulsado por el gobierno de Suárez-Cornejo en Mendoza y por Juntos por Cambio a nivel nacional, esencialmente neoliberal y antinacional, CON PROPUESTAS para gobernar a Mendoza y al país a favor de la enorme mayoría del PUEBLO.

Se busca transformar la realidad provincial y regional, reivindicando y profundizando el modelo iniciado en el 2.003 hasta 2.015. Profundizando las políticas populares, corrigiendo errores y avanzando en todo lo pendiente para una nación para TODAS/OS.

Deseamos que a este espacio converjan todas/os las/os que están buscando espacios de contención política para generar propuestas para Mendoza. Está abierto para todas/os las/os que desean aportar y construir. Nuestra intención es acordar las propuestas para Mendoza, para que los contenidos que podamos aportar sean útiles para los equipos que acompañen a las/os candidatas/os a elecciones legislativas y ejecutivas.

Nuestra intención es primero discutir y acordar los modelos, contenidos y propuestas para Mendoza y la Nación y posteriormente acordar las candidaturas que garanticen llevar las propuestas consensuadas en primer lugar para no repetir errores que nos llevaron a esas terribles derrotas en 2015 que ha retrasado (y sigue retrasando en Mendoza) el devenir de uno de los más regionalmente abarcadores, inclusivos y justos proyectos populares de gobierno de los últimos sesenta años.

Toda la actividad de este espacio político se enmarca en el reconocimiento de la conducción política de CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, en la supremacía de la Constitución Nacional y las leyes de presupuestos mínimos de ella emanadas y en la Encíclica Laudato Sí.

Consideramos imprescindible rescatar del olvido los documentos del general Perón sobre la cuestión ecológica de 1972 (http://artepolitica.com/articulos/por-un-peronismo-verde/ y http://la5tapata.net/peron-el-primer-ecologista/) y su último discurso inaugural del año Legislativo (1974): https://youtu.be/sDlKiAXgKqcc .

Mendoza, Día de la Pachamama, 1º de agosto de 2021

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN.

Marcelo Sapunar (Capital) – Carlos Benedetto (Malargüe)

Eduardo Pérez Caram (Capital) –

Se prevé, como continuación, un ciclo de conversatorios ZOOM los primeros viernes de cada mes, comenzando el próximo 6 de agosto a las 19 hs. con la presencia del Dr. Homero Bibiloni, quien fuera secretario de Ambiente de la Nación entre 2008 y 2010, con el auspicio de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. El tema será PORTEZUELO DEL VIENTO Y EL AGUA COMO RECURSO ESTRATÉGICO. Los interesados en participar deberán dirigirse al celular de la coordinación (2604094916) escribiendo el nombre y correo electrónico, al que se le enviará el link a la sala Zoom.