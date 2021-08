Marinelli, sobre la sequía y la preocupación de entidades agroindustriales de Mendoza

“Se pueden prever algunas cosas pero lo que no se puede es prever la oferta de agua. Es algo que nos da la naturaleza y eso es inmodificable. Salvo lo que hacemos con el reúso, que se trabaja bastante bien y que aprovechan bastante bien los productores que están cerca de la zona. Sí se puede hacer prevención, de dos formas: una es con la inversión y otra con el manejo del agua. Y trabajamos en ambos sentidos.

Lo que me extraña de ese comunicado es que no se tiene en cuenta lo que venimos diciendo desde hace varios años en Irrigación: que la emergencia hídrica no era algo pasajero, que esto había venido para quedarse. Incluso enviamos al Gobernador Cornejo un proyecto de Ley para aprobar los lineamientos de un Plan de Sequía. Y varios de los referentes que están en esas Cámaras que firman ahora el comunicado se opusieron fervientemente a que se aprobara un Plan de Sequía, que era precisamente esto, prever y tomar acciones no solamente por parte de Irrigación sino también inversiones que escapan a nuestro organismo y que tienen que ver con la actuación de los componentes del sistema: Irrigación, los Inspectores de Cauce y los regantes.

Me sorprende… pero en buena hora que se haya comprendido la gravedad de la falta de agua. Por eso en mi gestión venimos trabajando sobre la demanda, en prevenir y ser cada vez más eficientes en el manejo y uso del agua. No queda otra alternativa. Con al menos el 70% de las entidades de nuestra provincia vinculadas directamente al recurso hídrico tenemos convenios para mejorar la eficiencia, que es una de las formas de prevenir. No me siento tocado con este comunicado, porque siempre es bueno escuchar ideas: Lo malo es cuando se critica, tiran títulos y no se aporta nada. Vamos a llamar y convocar a los representantes de estas entidades para ver qué ideas tienen adicionales a las que venimos poniendo en marcha desde hace más de 3 años”.

“Muchos se preguntan si frente a esta sequía hay posibilidades de restringir el agua. He sacado 3 resoluciones muy significativas en el sentido de la atención de la demanda para, justamente, no restringir. Una de esas normas es la 408, para reordenar de alguna manera lo que se denominaban servicios precarios, ver cuáles derechos no se usaban desde tiempos inmemoriales (precisamente porque se mantienen derechos de gente que a lo mejor jamás usó el agua). Implementamos pases de agua y el RUA, que funciona como Banco de Agua, al cual también se opusieron todos”.

“¿Cómo sabemos que nos falta agua? Hay una oferta de agua y es la que nuestro Departamento determina con el Pronóstico de Caudales que se da a conocer año a año al comenzar octubre. Nuestros técnicos pronostican qué cantidad de agua vamos a disponer para la cantidad de hectáreas cultivadas que tenemos. Mediante tecnología podemos determinar qué usos tenemos en cada río, cómo acopiamos esa demanda para ser más eficientes y qué necesidad de agua tiene cada cultivo”.

“Falta agua, trabajamos para sufrir esta crisis lo menos posible y lo podemos mostrar. Seguramente se puede mejorar y ampliar. Y ojalá las entidades traigan más ideas. Los voy a convocar. Esto es un sistema y los tres componentes que lo forman: Irrigación, los Inspectores de Cauce y los usuarios debemos trabajar en conjunto, con buena información (que ahora tenemos, antes no estaba sistematizada)”, concluyó el Jefe de Irrigación.