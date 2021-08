Mailén Romero entrena para sumar minutos y experiencia en el fútbol de Racing Club

La mendocina juega también en el futsal de la Academia. Su prioridad es el fútbol once, por continuidad y por lo económico.

Mailén Agustina Romero tiene 23 años. Oriunda de Godoy Cruz e hincha de Boca Juniors, se desempeña como mediocampista. Pasó por el fútbol amateur en cancha de césped sintético y luego por los clubes Villa Hipódromo, General San Martín (ex Pacífico) y Godoy Cruz, además de los seleccionados mendocino y argentino de futsal. En febrero de 2020 llegó a Racing Club y no pudo pasar la revisión médica por una lesión en una rodilla, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.



La mendocina pasó la cuarentena del año pasado en esta provincia llevando adelante sus trabajos de rehabilitación y recuperación, para regresar al equipo de Avellaneda, donde juega al futsal y también al fútbol once, donde tiene contrato profesional. En la actualidad, su prioridad en el futuro inmediato es aportar al equipo de fútbol once, sumar minutos de juego, experiencia y afirmarse en la titularidad.

Mailén se mostró muy entusiasmada con el presente del fútbol femenino argentino, la proyección futura y el desarrollo deportivo de las jugadoras del interior del país, y de las mendocinas en especial, que ya están en el fútbol en equipos de la Liga Femenina Argentina y otras en reconocidos clubes del exterior, en ambos casos con contratos rentados.

Este 2021 llegó con el merecido reconocimiento para las chicas futbolistas, ya que a partir de este 21 de agosto se celebra oficialmente en todo el país el Día de la Futbolista Argentina. Es en honor a Elba Selva, futbolista que en el Mundial de México de 1971 convirtió cuatro goles para la victoria del equipo nacional que venció 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca. A ello se agrega, para la difusión masiva en todo el país, la televisación en vivo del fútbol femenino argentino, a través de la TV Pública y el canal de cable Deportv.

La joven jugadora explicó: “Mi puesto es interno por derecha o por izquierda, como una doble cinco. Yo llegué a Racing en febrero del 2020 para jugar al futsal, que es de donde me llamaron, pero también tengo la posibilidad de jugar en fútbol once. A mediados de año se me dio la posibilidad de firmar un contrato, pero no pasé los estudios médicos, por lo que tuve que esperar y hace tres semanas que comencé con fútbol once”.

“Cuando me dijeron que no había pasado los estudios médicos –dijo– fue un bajón, sentí una fea sensación, porque me tuve que operar de la rodilla izquierda, donde me descubrieron una lesión. Si bien no me impedía hacer la actividad, desde el club me pidieron que me operara. En cuanto me operé, estuve tres meses parada, pasé la cuarentena en Mendoza y tuve la posibilidad de recuperarme y rehabilitarme. Después me tocó volver a poco y con el transcurso de las semanas pude concretar nuevamente lo de fútbol once en el club”.

Comentó además: “Actualmente estoy entrenando ambas disciplinas, futsal y fútbol, donde trato obviamente de adaptarme a ambos horarios, si bien tengo como prioridad el fútbol, donde firmé un contrato profesional y me dedico a eso. Siempre intento estar en ambas disciplinas deportivas, pero básicamente tengo prioridad con el fútbol, me está yendo bien y jugamos sábados o domingos”.

En ese sentido, señaló: “Este domingo a las 12 nos toca jugar la segunda fecha del torneo frente a Defensores de Belgrano. Que televisen los partidos es un gran avance para los clubes y las futbolistas. Las chicas nos podemos mostrar un poco más y se puede observar el avance del fútbol femenino en general, lo que me pone muy contenta. Para las que somos del interior, como en mi caso, que nos puedan ver nuestras familias y amistades es algo muy lindo”.

“Mi proyecto en lo inmediato es afianzarme en Racing”

En cuanto a su proyecto a corto plazo, Mailén indicó: “Es, obviamente, sumarle al equipo, adaptarme lo más rápido que se pueda al grupo, poder aportarle lo que más pueda de mi parte. Para mi futuro aún no pienso nada, tengo la mente puesta en Racing. Esto recién empieza para mi acá y estoy enfocada en este club y poder sumar muchos minutos de juego”.

Trayectoria

Relató la mendocina: “Juego desde muy chica al fútbol. Iba junto a mi papá y mi hermano a patear a un polideportivo que estaba cerca de mi casa. Con el tiempo, pude ingresar a un equipo donde se jugaba al fútbol cinco o siete, en campeonatos amateurs en césped sintético. Después comencé en el club Villa Hipódromo con futsal, donde estuve un año. Me tocó estar en una selección mendocina y argentina, que me permitió ganar en experiencia”.

“En Villa Hipódromo arranqué en 2016 –agregó–, donde estuve un año y pude tener mi primera convocatoria a la selección mendocina. A principios de 2017 me fui al club General San Martín (ex Pacífico). En 2018 pude hacer las dos disciplinas estando en General San Martín y Godoy Cruz. En este último club estuve tres años. Fue mi último equipo antes de venirme a Racing y pude concretar el tricampeonato del fútbol femenino mendocino y el bicampeonato con General San Martín en futsal”.

Finalmente, Mailén manifestó que “ahora acá en Racing, si jugamos el domingo, entrenamos de lunes a sábado. El entrenamiento arranca a las 16 y termina a las 19. Si se juega el sábado, entrenamos de lunes a viernes. Normalmente, en la semana, hay dos días, martes y jueves, en los que hago un doble turno porque me toca salir a entrenar futsal, pero por suerte tengo a los profesores que me ayudan a regular un poco más las cargas de los trabajos”, concluyó.