La retirada de las tropas de Afganistán pone fin a la guerra más larga de Estados Unidos

A los riesgos de un nuevo ataque terrorista se sumaba el “estado de nervios” que, según varios medios estadounidenses, ha rodeado el cierre de la misión. “Los próximos días van a ser los más peligrosos”, advirtieron el viernes varios portavoces de la Casa Blanca; “la amenaza es real y aún está activa”, repitió este lunes el Pentágono. Los últimos trabajadores locales de la Embajada en Kabul fueron evacuados el domingo, mientras la marcha del núcleo duro de la legación ―el embajador, Ross Wilson, no embarcó hasta el último C-17― fue el pistoletazo de salida para que el retén arriara la bandera.

Mediante un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden confirmó el término de la misión, agradeció a los mandos militares y la tropa “su coraje, profesionalidad y resolución” y anunció que este martes se dirigirá a la nación para explicar su decisión de no ampliar el plazo para la retirada, por “recomendación unánime del Alto Estado Mayor y todos los mandos sobre el terreno”. Sobre el remanente de estadounidenses que quedan en el país centroasiático, aseguró Biden, “los talibanes han dado su palabra de que permitirán la salida segura y la comunidad internacional se encargará de que cumplan lo prometido”, subrayó; “eso incluye reabrir el aeropuerto para permitir salir a estadounidenses, afganos o nacionales de terceros países, así como para la llegada de ayuda humanitaria”. El mandatario terminó su breve comunicado con un homenaje a los 13 soldados muertos el jueves, “que dieron sus vidas por salvar las de decenas de miles”, citándolos con nombre, apellidos y rango.

Del pequeño contingente de estadounidenses a los que Joe Biden promete no abandonar, 250 han mostrado su deseo de ser evacuados, mientras otros 280 aún no han decidido qué hacer, según datos del domingo del Departamento de Estado. El intento de los aliados de ampliar el plazo de retirada no encontró respuesta en Biden, que desde hace semanas se aferraba a la fecha del 31 de agosto, aunque el límite previsto inicialmente era el del 11 de septiembre. El 11-S: una data puede que en exceso simbólica.