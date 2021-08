La política bajo análisis: ¿gobierno de transición o la transición de un gobierno?

Hasta aquí podría decirse que no hay nada nuevo bajo el sol; sin embargo esta situación se torna anómala, dado que aparecen cuestionamientos dentro de sectores que integran el Frente de Todos; dicho en otras palabras el gobierno recibe también fuego amigo. Esta crítica es llevada a cabo esencialmente por los sectores sociales que integran la coalición gobernante; me refiero a las organizaciones sociales cuyos principales referentes son Juan Grabois y Emilio Pérsico . Para ambos referentes sociales, el gobierno nacional es un “gobierno de transición” ; utilizan esta terminología de manera casi peyorativa para dar a entender que en su opinión, este es un gobierno que transitara su mandato hacia otro gobierno que forjara los cambios que ellos consideran necesarios para el país.

El gobierno actual está inmerso en un cuestionamiento que podría definirse como de características duales; por un lado, la oposición ejerce una crítica sobre la manera de gobernar de Alberto Fernández ; cuestionamiento que no analizaremos aquí si es correcto o desmedido dado que no es el eje de dicho análisis.

Dicho esto, me gustaría detenerme un instante en el término gobierno de transición, el cual no solo en este caso, sino en general en el análisis político e histórico, es utilizado de manera cuasi desdeñosa. Para el diccionario critico de las ciencias sociales: “El termino transición política remite a un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política; Ello implica que las transiciones no siempre se circunscriban a transformaciones políticas, sino que también puedan afectar a otros ámbitos. Así, y además de la esfera política, habría que referirse a la económica, institucional o a aquélla otra que afecta a la organización del Estado, y cuya conjunción en algunos ámbitos espaciales ha sido caracterizada como de una revolución sin precedentes históricos”.