La Celac, el embajador vacante y las negociaciones en México suman tensiones entre Argentina y Venezuela

La designación de un embajador en Caracas también es motivo de disputa . Mientras el chavismo, y no pocos miembros de la diplomacia local, ven a Eduardo Porretti, actual Encargado de Negocios y a cargo de la representación argentina en Venezuela, como parte de la “herencia” de Cambiemos, desde el Gobierno y la Cancillería admiten “negociaciones” para la designación de un diplomático en el mediano plazo. “Nombrar un embajador es lo único que faltaría para afianzar una relación que viene de menos a más”, afirmó a LA NACION José Cruz Campagnoli, exlegislador e integrante del Espacio Puebla, uno de los espacios del Frente de Todos con línea directa con el chavismo. “No nombrar un embajador en casi dos años muestra que no hay demasiado esfuerzo del Gobierno en tener una inteligencia común con Venezuela, mientras las condiciones internacionales no han sido benevolentes con Maduro”, matizó el sindicalista de ATE Daniel Catalano, cristinista militante, hoy “fuera del Gobierno”.