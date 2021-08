Industria mejora pero no impacta de lleno en el empleo

Sin embargo, en cuanto al empleo, se encuentra por debajo de los niveles de 2019 (-0,6%), y quedan 6.310 puestos de trabajo que todavía no se recuperaron. “La incertidumbre macroeconómica sigue siendo uno de los principales problemas para la recuperación sostenida del sector industrial y la creación de empleo”, describió la entidad que preside Daniel Funes de Rioja.

En el acumulado del año, el primer semestre muestra un alza del 4,6% respecto a los meses de 2019: 7 de 12 sectores que relevó la UIA mantuvieron subas respecto de 2019. Las dos mayores alzas semestrales se dieron en automotores (+19,1%) y minerales no metálicos (13.8%), contra 2019. Automotriz repunta “luego de las fuertes caídas de los años previos”, mientras que minerales no metálicos “a partir de la recuperación de la construcción y refacción de hogares”, analizó la UIA.

“La industria automotriz lidera la recuperación económica”, describió el informe. En el encuentro realizado con pymes de la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP), el secretario de Industria, Ariel Schale, reveló que 2021 terminará con una fabricación de 500 mil automóviles, todos “con mayor integración nacional”. Tras el envío al Congreso del proyecto de ley para fomentar inversiones en la industria automotriz, Schale les anticipó que están “a punto” de enviar el de electromovilidad, que también impactará en las 11 terminales. Otro sector que tuvo un gran desempeño en junio contra 2019 fue electrónica de consumo, que trepó 66,6% respecto a 2019, a partir del impulso de la producción de aires condicionados. La UIA espera que esto se sostenga, debido a la expectativa de una “evolución positiva del crédito al consumo”. Sin embargo, resaltaron también que el stock de créditos al sector productivo tuvo una contracción por cuarto mes consecutivo (-10,5%) en términos reales, lo cual “complica considerablemente la inversión”.

En tanto, hay 5 sectores que en el acumulado del año siguen por debajo de los niveles prepandemia: papel y cartón, edición e impresión, refinación de petróleo, metales básicos y metalmecánica excluyendo automotores.

En cuanto al dólar, la UIA observó que el tipo de cambio oficial subió 0,9% en julio, el menor aumento mensual desde enero 2020. Por lo que, con respecto a Brasil, la apreciación cambiaria acumula 6,2%. Las consecuencias: una caída del 0,7% en las exportaciones a Brasil en junio con respecto a 2019, y un aumento exponencial de las importaciones en bienes de capital, que en el acumulado del año acumula un alza del 48,2% interanual.

En el encuentro con pymes, Schale se refirió a este tema. “Las empresas invierten más que en la prepandemia, el rubro más dinámico son las importaciones en bienes de capital, empiezan a comprar fierros y actualizarse para producir porque saben que hay un gobierno que los va a cuidar”, dijo.

Pese a los brotes verdes que percibe la industria, la relación entre el Gobierno y la UIA no pasa por su mejor momento. De hecho, Schale en ese mismo encuentro manifestó que el principal motivo por el cual Argentina no se consolidó como un país industrial fue porque “nunca tuvo groseramente una clase industrial que esté a la altura de la defensa política del proceso de desarrollo”. En este sentido, el Gobierno busca el “voto industrial”: Schale pidió una “clase industrial” que defienda no a un gobierno, sino a un “modelo de país”.

