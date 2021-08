Homero Bibiloni tuvo a cargo la primera actividad pública de La Martínez Baca – Parte 1 Por:. Carlos Benedetto

El primer miércoles de agosto tuvo lugar la presentación pública de La Martínez Baca, Centro de Estudios Políticos, Aociales y Ambientales de Mendoza.

Allí se confirmó la declaración de principios, publicada en Pirámide Inrormativa (https://piramideinformativa.com/2021/08/se-formo-un-centro-de-estudios-politicos-que-reivindica-la-figura-del-gobernador-martinez-baca/ , medio digital de San Rafael, ciudad en la que el político bonaerense inició su carrera política hasta llegar a Gobernador.

En ese medio y otros anunciábamos la primera actividad pública, un conversatorio con el Dr. Homero Bibiloni, ex Secretario de Ambiente de la Nación (2008-2010) y patrocinante de las asambleas pampeanas por el conflicto interjurisdiccional de Portezuelo del Viento (Causa CSJN 1548/2018 Asociación civil asamblea por los ríos pampeanos y otros c/Mendoza provincia y otros s/amparo ambiental). Es además asesor ambiental del Partido Justicialista a nivel nacional.

En ese conversatorio estuvo presente el Dr. Carlos Diego Martínez Cinca, nieto del Gobernador homenajeado, quien luego se incorporó a la nueva agrupación.

Se encontraba también presente un investigador de la Universidad Nacional del Comahue y miembro de la Casa Patria Neuquén, Dr. Andrés Venturino, y el Lic. Jorge Etcharrán, coordinador nacional de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria, la cual auspició este encuentro

La charla versó sobre el problema alarmante del agua en el planeta, y el orador destacó la importancia de la educación ambiental, como asimismo se opuso a todas las críticas a los proyectos económicos que no vayan acompañadas de propuestas alternativas.

“El objetivo no es electoralista, sino de formación política y capacitación técnica permanente de cuadros militantes y dirigentes para enfrentar los desafíos de una Mendoza que ha perdido el rumbo”, redondeó uno de los presentadores.

Luego de las presentaciones, El Dr. Bibiloni alabó a La Martínez Baca “por el tipo de organización que está dándose, ante los avances de la ultraderecha neoliberal en todo el mundo; los tiempos políticos nacionales, regionales e internacionales, son realmente muy duros. La derecha neoliberal está muy amenazante, muy entrenada, cada vez más poderosa. Por lo tanto no sólo hay que consolidar las construcciones políticas nacionales, sino que además hay que mejorar algunos aspectos de la gestión

Los temas de ambiente, género y derechos humanos ahora van de la mano . Es un combo inescindible, cuando pensamos algo lo tenemos que pensar en las tres lógicas”

La exposición fue recurrente respecto del problema del agua, el creador recurrió a la imagen de un tanque de agua domiciliario, ubicado en lo alto de una vivienda, para explicar que “el tanque de la Cordillera está cada vez más vacío”. Pero dijo más cosas:

“El agua, que es la esencia de la vida, es el mejor medicamento que existe, incluso como antibiótico, es central para la vida de las especies en el planeta, pero además es esencial para nuestra supervivencia; el agua dejó de ser un recurso renovable. Pero es importante pensar el cómo de las cosas, porque a veces la política tiene un discurso pero después aparecen los compromisos electorales, las plataformas y allí aparece el cómo; más aún lo fue en esta época de Néstor, quien llevó a los hechos lo que las plataformas decían. La pregunta de todos los candidatos debe ser cómo hacemos lo que nuestra doctrina dice?”

Luego de reconocer que “en los 90 el peronismo perdió el rumbo”, usó como disparador el problema del río Colorado, recordando que él es representante legal de una población ranquel de La Pampa contra el tema de Portezuelo del Viento.

En el tren de hacer autocrítica, manifestó que “en lo ambiental tenemos un déficit, y es que no comprendemos adecuadamente cómo internalizar, desde la mirada político-ambiental, las políticas económicas. Cuando no hacemos eso, estamos en desventaja en los debates ambientales. Tenemos que revalorizar la militancia política en lógica ambiental, para que no se la lleve el “oenegeísmo” (ONGs financiadas desde el exterior), que es algo muy distinto a las organizaciones libres del pueblo. El oenegeísmo es la izquierda de las derechas , por lo menos las que están globalizadas, las que tienen sede en Capital Federal, una suerte de consultoras que, casualmente, siempre anidan con los gobiernos de derecha. Macri tuvo a su disposición a varias de estas ONGs, no solo en ambiente, sino también en otras áreas. Cuando hablamos de ambiente no podemos ser neutros en política. Inexorablemente siempre estamos a favor del ambiente, de la producción o de la propia naturaleza. Pero no se puede ser muy ambiguo porque hemos entrado en una cuenta final regresiva planetaria ”.

Pero…. está lo ambiental en la doctrina justicialista. Bibiloni no tiene dudas: “veamos de dónde nos nutrimos: Las tres banderas (ustedes en la Martinez Baca hablan de la cuarta bandera también) básicamente están entrelazadas y en las tres banderas tenemos elementos para aportar y profundizar en materia ambiental. Por un lado la independencia económica y la globalización. Las políticas globales pretenden imponernos restricciones por el cambio climático y esto supone una nueva dependencia. Respecto de la justicia social, no hay nada más igualitario que la naturaleza. Los bienes de la naturaleza son para todos. Tenemos que hacer que todos accedan a los bienes de la naturaleza y no sólo los que tienen alguna plata más mientras otros padecen la contaminación, la miseria, la subalimentación, o el despojo como es el caso de las semillas, que es la apropiación de la genética de los bienes naturales en los cultivos autóctonos”.

“En 1974 Perón le da a cada sector un rol muy claro a la hora de definir el proyecto nacional, apoyándose en la Constitución de 1949. Hay que hacer referencia a la Constitución de 1949, que estaba absolutamente enancada en nuestras banderas, en un contexto histórico determinado. Hoy ese contexto es muchísimo más complejo, si pensamos que 30 personas en el planeta tienen la plata que tienen 3.800 millones de personas , hoy la situación es mucho más compleja que en aquel mundo en el que vivió el General Perón y sentaba cuestiones estratégicas desde la Tercera Posición. El artículo 40 de la CN 1949 (ver texto el ilustración) es algo que deberíamos ver, a la hora de discutir una nueva Constitución, tendríamos que ver cómo reinsertamos algunos de estos conceptos del artículo 40. Tiene que ver con los recursos naturales. Por ejemplo, el actual artículo 41 puede poner en un valor más alto la cuestión de los bienes de la naturaleza, porque son estratégicos para la soberanía política y para la independencia económica”.

Sobre el discurso de Perón del 72 (ver http://artepolitica.com/articulos/por-un-peronismo-verde y http://la5tapata.net/peron-el-primer-ecologista/ … dos notas de 2016 y 2018, en pleno régimen macrista, N del A), “siempre se habla de Estocolmo, pero la historia comienza antes, con el discurso del general en febrero del 72, y cuando doy clases, talleres, leo a propósito algunos párrafos perdidos, y todo el mundo dice “qué bien!”…. como si se hubiera escrito antes de ayer. El peronismo debe rendir honor a este discurso visionario, estratégico, de profundidad, sobre el cual Yolanda Ortiz resaltaba las directrices de este mensaje. Luego ella sería secretaria de Ambiente del General. Entonces, no podemos resignar esta bandera, siendo que Perón primerea en el planeta con este discurso estratégico, que engloba la cuestión ambiental con muchísimos menos datos que los que tenemos ahora. 1972+50 …. Hemos perdido 50 años con un dispendio de bienes de la naturaleza, contaminación de la naturaleza, contaminación de los ecosistemas, pérdida de ecosistemas, desplazados ambientales, muertes por cuestiones de origen ambiental y de contaminación y de polución. El panorama planetario es medio apocalíptico ”.

“Ese discurso de Perón hablaba de la supervivencia, del vínculo del hombre con la naturaleza (que ahora retomó el Papa Francisco en Laudato Sí), la articulación con la ciencia, la subordinación del hombre a la Madre Tierra. En esto tenemos que remarcar que las universidades son las que pueden ayudar a dar un salto en la gestión pública, porque lo ambiental, al ser integral, al ser holístico, es impensable que se pueda hacer sólo con las estructuras que tenemos. No estamos afuera del ambiente, somos parte de él, dependemos de la Madre Tierra”.

“Perón hablaba del valor del mar y ahora todo el mundo habla del mar, del cambio climático. El mar nos va a tapar por el derretimiento de los casquetes del Artico y del Antártico. Aquí ya estamos entrando en el equilibrio de la temperatura planetaria, las especies. Perón además condenaba el despilfarro, el “use y tire” como decía Eduardo Galeano más recientemente. El paradigma del derroche es Estados Unidos y su sociedad consumista vacía . Está también el tema de la velocidad de la destrucción, Yo siempre pongo un ejemplo; hoy se tala un árbol y se hacen tablas en cinco minutos, y ese árbol tardó 80 años en crecer. En cinco minutos destruimos algo que la naturaleza tardó bastante más tiempo”

Siguiendo con los temas urgentes, Bibiloni recalca que “el agua como recurso escaso es otra prioridad, y debemos detenernos con el hombre y el agua. A lo largo de toda la Historia vemos al hombre buscando asentarse en lugares con agua; somos el 70% agua. Donde no había agua el hombre hacía acueductos. Este vínculo del hombre con el agua se ha ido perdiendo. La contaminamos impiadosamente, la usamos indiscriminadamente . Tenemos que volver a las cosas más básicas, revincularnos con la naturaleza. Hay un proceso de des-vinculación del hombre con la naturaleza a través de las pantallas. Hoy el contacto, incluso en política, es por redes sociales en lugar del barrio o la unidad básica o el territorio. Volvamos a las fuentes de la historia, re-vinculemos al hombre con la naturaleza y con el recurso agua”.

Cuando pasamos revista a las actividades económicas que consumen mucha agua… “si no entendemos esto vamos a tener problemas. Tenemos mucho desconocimiento de ésto: cuántos litros de agua se necesita para cada producto que consumimos. Cuando lo miramos es sorprendente. A eso lo llamamos “huella hídrica”. Cada producto deja una huella hídrica. El consumo de agua de los desarrollados va a generar una restricción, porque se van a empezar a comprar productos por huella hídrica, como se pueden empezar as comprar productos por huela del carbono. Esto significa que el nivel de agua y del carbono van a ser restricciones comerciales globales, internacionales”

Cuando vemos el ciclo del agua tenemos que desembocar necesariamente en el problema de las cuencas. En nuestra provincia se confunden los conceptos de “río” y “cuenca”, y ante ese problema afirma que “tenemos que tener en cuenta la trazabilidad, ver desde arriba todo el ciclo de la naturaleza, visualizarlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. Cuando vamos en contra de la naturaleza, la que gana siempre es ella”. Muestra un mapa con las cuencas de los ríos mendocinos-neuquinos-pampeanos y sostiene que “si alguien corta el grifo arriba, el agua no llega abajo. O puede llegar contaminada. Está pasando con los glaciares… arriba se acaba el agua. Todos los glaciares planetarios retroceden, menos el de Calafate. Los tanques de agua del planeta (como si fueran de una casa) se están vaciando. Hay que considerar además qué pasa aguas abajo”.

“El factor cambio climático está generando una deuda ambiental. Néstor y Cristina, pero antes Perón, habían dicho que nuestros acreedores financieros son nuestros deudores ambientales . Alguien tiene que pagar por la deuda que genera. El calentamiento global derrite los glaciares. Encima, lo que antes tardaba 50 o cien años, ahora ocurre, ahora pasa en una misma generación. Chaco tiene inundaciones en el Este y sequía con mortandad de animales en el Oeste, en la misma provincia!”.

Luego muestra imágenes sobre el río Atuel en Mendoza donde se practica rafting, y el Atuel en La Pampa, donde está el lecho completamente seco. “Hay que repensar los futuros emprendimientos y su uso del agua”.

“El agua ya dejó de ser renovable. Sólo el 3,5 % del agua es dulce. De eso sólo está disponible la mitad. Los pronósticos de la Unesco son terribles. Los grandes países son, estadísticamente, son los grandes derrochadores de agua”. La generación hidroeléctrica tiene que ver con la capacidad de almacenaje y las condiciones de la venta de esos proyectos. En energía hay que vender todo el tiempo. Si yo tengo que tirar agua, sí o sí, para generar determinada cantidad de energía, entonces tenemos que repensar cuál nuestro inventario de agua posible. Cuánta agua tenemos en el tanque andino? Cómo la estamos usando? Cuáles son los patrones? Tenemos que aprender a mirar el macro de los problemas. Si tengo que tirar agua para generar energía, estamos en problemas. Mendoza tiene una tradición de administración del agua, eso no pasa en otros sitios. Se debe tener en cuenta cuánta agua se necesita para el riego, para el consumo humano”.

Puntualiza también que “la agricultura se lleva el 70% del agua potable. Por eso hay que hacer intervenir a distintas instituciones académicas y políticas. Viendo más abarcativamente, hay que repensar todo el esquena de administración del agua, con el COFEMA, con los ministerios claves en ésto, hay que ver el uso que hacen las mineras y el uso del fracking, que requiere de inyecciones de agua a granel. No hay tanta agua para todas las cosas”.

O sea, que no pareciera cuestionar in limine al extractivismo, pero sí pone en duda que sea viable por los conflictos que pueda provocar. En realidad, propone abordar al extractivismo sin anteojeras.

Tampoco queda claro si ante el cambio climático, y dado que los principales responsables son los países del Hemisferio Norte, qué podemos hacer ante el complejo problema: Remediar o evitar? Adaptarnos a lo inevitable?

En nuestra próxima entrega seguiremos con este tema.

Por el momento, La Martínez Baca tiene programado, para este miércoles a las 19 horas, un nuevo conversatorio (los habrá todos los primeros miércoles de cada mes) con el mencionado nieto del ex Gobernador y con el Dr. Chaves, abogado que propició los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, concretamente San Rafael 2010.

Luego el viernes, a las 10 de la mañana, habrá un nuevo conversatorio auspiciado por La Martínez Baca, a cargo de expertos mendocinos sobre el tema de Portezuelo del Viento y al cual Bibiloni fue invitado, como asimismo se invitará a otros miembros del Instituto Patria.

En el próximo número nos referiremos también a la agenda de conversatorios mensuales previstos. Más información sobre esto último en

