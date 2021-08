Exitoso Primer Regional Cuyano de Veteranos de Rugby en San Rafael

Se realizó este domingo en el Belgrano Rugby Club, con la participación de más de 120 jugadores de Cuyo.

La competencia, organizada por RetobaooS del Sur Mendocino, que tuvo el apoyo del Gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Deportes, fue en el marco del inicio de una serie de encuentros que se desarrollarán bajo la organización de la Asociaciones Unidas de Veteranos Argentinos de Rugby (AUVAR).

La agrupación RetobaooS pudo ingresar por primera vez este año a la AUVAR, gracias al padrinazgo de Vinos de San Juan y Uvasal de San Luis, los restantes equipos que participaron en este Regional Cuyano.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Belgrano Rugby Club de la ciudad de San Rafael, donde hace las veces de local RetobaooS. Participaron más de 120 jugadores de las agrupaciones de Vinos, Uvasal y los locales que representan a Mendoza, que integran jugadores de varios lugares de la provincia.

Este triangular tuvo por objetivo la puesta a punto de los equipos de cara al Nacional de Agrupaciones de Veteranos que se realizará en noviembre en la provincia de San Juan. Se jugaron 3 partidos de 40 minutos cada uno. El primero fue Vinos vs. RetobaooS, el segundo Uvasal vs. RetobaooS y el restante Uvasal vs. Vinos.

Luego de los partidos se realizó un tercer tiempo, donde se concretaron los reconocimientos a Eduardo Mora y Roberto Salas; entrega de plaquetas de agradecimiento a dirigentes del Club Belgrano y agrupaciones visitantes. También, los dirigentes de AUVAR que estuvieron en el encuentro entregaron un presente de bienvenida como nuevo integrante a RetobaooS.

Desde la agrupación agradecieron a todos los sponsors y al Gobierno de la provincia, a Abel Freidemberg, coordinador de la Región Sur del Ministerio de Salud y a su equipo de trabajo, quienes proveyeron la ambulancia y todo lo necesario para respetar los protocolos vigentes por la pandemia. También, al Belgrano Rugby Club, por permitir hacer el encuentro en sus instalaciones, y al público, que concurrió para disfrutar de una tarde de amistad y una fiesta a puro rugby.