Elecciones 2021: qué debo hacer si no figuro en el padrón definitivo

A 16 días de las elecciones 2021, donde se llevará adelante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), muchos de los ciudadanos no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Electores para poder votar el próximo 12 de septiembre.

Los votantes que quieran participar de las siguientes elecciones legislativas y no estén registrados para poder hacerlo, la Cámara Nacional Electoral dispuso de un plazo para reclamar este inconveniente, y ese período ya venció. En este sentido, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto en las Elecciones primarias en Argentina.

“Los votantes estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, dice el artículo 33 del Código Nacional Electoral.