El Gobierno no logró cubrir su financiamiento del mes ni con la ayuda de los “creadores de mercado”

Apenas le aportó al Tesoro Nacional $2277 millones más, es decir, un 15,9% de la demanda extra que podían acercarle los 13 colocadores (entre bancos y agentes de mercado) seleccionados la semana anterior como aspirantes a formar parte de este plan de apoyo a sus emisiones.

La Secretaría de Finanzas, que encabeza Rafael Brigo, precisamente había informado el viernes, tras el mal resultado de la subasta, que en esta “segunda vuelta”, establecida en Resolución Conjunta 1/2021, los aspirantes a asumir en adelante el rol de “creadores de mercado” estaban en condiciones de ingresar nuevas ofertas de compra a los precios de cortes fijados en la licitación por hasta un total máximo del 20% del monto adjudicado, lo que representaba unos $14.200 millones.

Pero tras la magra adhesión del día, debió cerrar el mes con una tasa de financiamiento del 97,8%, estiman en Facimex Valores, ubicándose por debajo de 100% por primera vez desde junio de 2020

Esto confirma el problema de demanda que dejó a la vista la colocación del viernes, más allá que tal vez otros precios podrían haber activado alguna compra extra más.

Según el detalle que dio a conocer el Ministerio de Economía, en este tiempo extra se colocaron otros $1757 millones en la Letra del Tesoro a Descuento (Ledes) a vencer en menos de 90 días y con tasa del 39,27% nominal anual, y $767 millones más en otra Lede a caducar 31 de diciembre que pagará a los tenedores 39,83% anual por 767, tras recibir licitación nueve ofertas de compra nuevas. Es decir: ni siquiera hubo una presentación de compra por cada “creador de mercado”.

De esta manera, aunque colocó nueva deuda por $1524 millones (tras aceptar todas y cada unos de los pedidos de compra receptados) captó apenas otros $2277 millones para financiar un gasto (ya que son títulos que se colocan bajo la par) que se vuelve a expandir a un ritmo muy elevado y mayoritariamente con meros objetivos electorales.

Con este ingreso, el Gobierno tomó del mercado finalmente durante la última licitación del mes $73.641 millones, unos $6160 millones menos de lo que necesitaba para refinanciar la deuda colocada en el mercado que le vencía y le faltaba cubrir en agosto (unos $79.800 millones) para poder contar con los $92.700 millones que debe abonar mañana al caducarle 2 bonos.

Por esta razón no sorprenderá que en las próximas horas el ministro Martín Guzmán (que viene de pintar en el Congreso y panorama muy optimista sobre la economía en general y este tipo de emisiones en el Congreso el pasado jueves), vuelva a solicitarle al Banco Central (BCRA) un refuerzo en la asistencia por $200.000 millones ya recibida sólo en lo que va del mes.

Ese pedido será cubierto con nueva emisión monetaria (basada en ganancias meramente contables que se anotó el organismo por las megadevaluaciones del peso registradas en 2018 y 1019) aún cuando la economía da señales muy concretas de no haber digerido los $2,1 billones emitidos con igual objetivo el año pasado dado que, como no se recompone la demanda de pesos, pasaron derechito a engrosar una deuda del ente monetario que la roza los $4,1 billones y le cuesta unos $120.000 millones por mes.

Lo que muestra la caída en la demanda de títulos emitidos, en momentos de rebote para la deuda ya colocada y los activos financieros en general, es el problema de confianza que enfrenta la administración Fernández, hundida en una crisis política que ni los fuegos de campaña logran disimular.

El problema es que el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda por $1,6 billones hasta que termine el año y debería emitir por al menos $2,2 billones para cumplir con su meta presupuestaria. De no hacerlo, no sólo esforzará al máximo la denominada maquinita, sino que quedará sin chances de financiamiento por este mecanismo para el año entrante dado que el BCRA ya no podrá generar utilidades contables con una deuda que se come su capital y una devaluación del peso que proyecta quedarse 15 puntos por debajo de la inflación.

Son datos que nadie desconoce en el mercado y que, precisamente, explica la reticencia de los inversores que prefieren sentarse a esperar aquellas definiciones que, más tarde o temprano, deberán llegar…