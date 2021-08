El Gobierno de Mendoza reconoció a bailarinas de folclore

Se trata de un grupo de artistas que formó parte del documental “Origen, el malambo y la mujer”, el primero dedicado a la figura femenina en nuestra música.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo reconoció a las bailarinas mendocinas que participaron en el documental “Origen, el malambo y la mujer” que se estrenó en mayo.

Este reconocimiento llega por el aporte que hacen a la cultura estas bailarinas y compañías de danza de toda la provincia.

El documental surgió en Mendoza y muestra el talento y la pasión de las mujeres que se destacan en el malambo. Esta danza tradicional argentina nació en las soledades pampeanas y, desde sus inicios, fue catalogada como varonil.

El 24 de mayo pasado se estrenó “Origen, el malambo y la mujer”, el primer documental que muestra la importancia de la participación de las mujeres en el malambo, como un acontecimiento histórico. Este proyecto logró sobrepasar las expectativas de su ideólogo y director, Sergio Magallanes y del equipo que lo acompaña.

¿Una danza de hombres?

“El malambo tiene más de 200 años y siempre fue ejecutado por los gauchos, próceres de la Patria y grandes figuras de la historia y el arte argentino”, cuenta Magallanes.

La mujer incursiona en esta danza hace mucho tiempo, alrededor de los años treinta y, en los cuarenta, las primeras mujeres empiezan a bailar malambo muy a la sombra. Durante la década del ’50 y hasta el año 65, algunas bailarinas debieron emigrar a Europa y se proyectaron al mundo, hasta que en los años 70 las artistas hicieron visible su amor por el malambo.

Hace varios años que el malambo ya no es una danza de la virilidad y la potencia masculinas; existe incluso un festival de malambo femenino y muchas mujeres en distintos lugares del país practican esta danza tan poderosa como deslumbrante.

Respecto a este reconocimiento, la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, comentó: “Este destacadísimo grupo de mujeres de toda la provincia ha hecho esta participación en un proyecto muy importante para el malambo y la mujer. Este, quizás, ha sido un ámbito un poco más reservado para sectores masculinos y que hoy nos pone muy orgullosos, no sólo a los mendocinos, también a nivel nacional, porque a través de su danza nos han aportado a la cultura y nuestra identidad. Nos han enorgullecido con un producto audiovisual, pero también en muchos escenarios de la Argentina”.

Respecto al documental, la funcionaria destacó: “Tiene una multiplicidad de beneficios. Tiene que ver con la posibilidad de mostrar nuestra cultura en otros lugares, pero también sirve para que estas jóvenes sean fuente de inspiración para muchas otras mujeres que seguramente, a través de la danza, pueden encontrar un lugar que les ayude a sobrellevar sus problemas personales y de inspirar y participar de este tipo de programas”.

Franchesca, una de las bailarinas destacadas, con tan sólo 11 años, comentó: “La verdad es que la experiencia fue genial. Le quiero agradecer muchísimo a Sergio (Magallanes) y a las chicas que pelearon por el malambo y, gracias a ellas que pelearon, a nosotras se nos facilitó el camino. Para mí, el malambo es mi vida, es todo. Para mí el malambo soy yo.”

Por su parte, Alejandra, una de las más experimentadas del grupo, agregó: “Cuando empecé con el malambo, fue por querer hacer lo mismo que hacían mis compañeros. Yo sabía que si le ponía dedicación lo iba a poder hacer y me gustaba muchísimo. Fue muy emocionante participar de este documental, especialmente porque vi a muchas chicas jóvenes que les gustaba lo mismo que a mí, hace 20 años.”

La hoy profesora de danza continuó: “A mí no me costó mucho ingresar al mundo del malambo, porque mis compañeros fueron muy generosos conmigo. Tuve, además, maestros y directores que apoyaron eso, tal es así que pude hacer un malambo solista en una Vendimia. Pero, en ese momento, no imaginé que el malambo de mujeres podía estar en competencias nacionales e internacionales. Yo, en ese momento, lo hacía porque me gustaba.”

El documental Origen, el malambo y la mujer se puede ver en: https://mendozaencasa.com/origen-el-malambo-y-la-mujer/9302/