Economía difundió sus líneas de financiamiento para pequeños productores en el Este mendocino

Fue en el marco de la reunión del Consejo Asesor del INTA en Junín. Se trata de microcréditos que van de 50 a 500 mil pesos, a los que se puede acceder a través del Instituto de Desarrollo Rural.

El Ministerio de Economía y Energía, a través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), brindó detalles de sus líneas de financiamiento orientadas a pequeños productores mendocinos, en el marco de una nueva reunión del Consejo Asesor del INTA en Junín.

En este sentido, desde el IDR señalaron: “Desde nuestra institución ejecutamos dos líneas de financiamiento orientadas a pequeños productores mendocinos. Una de ellas permite acceder a 50 mil pesos y los fondos provienen de la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami). La misma línea permite acceder hasta 120 mil pesos en caso de que quien lo requiera lo haga en representación de una asociación”.

Esta línea de financiamiento brinda la posibilidad de devolver los fondos hasta en 12 meses, sin plazo de gracia, a una tasa del 15% anual, en el caso de acceder a 50 mil pesos. Si quien solicita lo hace en representación de una asociación, el plazo de devolución se eleva a 24 meses, con 6 de gracia, y un TNA del 15%. En ambos casos, desde el IDR se solicitará una fianza personal a modo de garantía.

Consultadas las autoridades de la institución dependiente de la cartera económica provincial respecto de la otra opción, agregaron: “Se denomina Microagro y permite acceder hasta 500 mil pesos de financiamiento por hectárea a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), institución con la que hemos firmado un convenio. Esta línea brinda la posibilidad de devolver los fondos hasta en 15 cuotas con 6 meses de gracias y a una tasa nominal anual cercana al 10%. En esta línea, el interesado deberá contar con una fianza personal como garantía”.

Esta línea de financiamiento está orientada a pequeños productores mendocinos cuyas propiedades no superen las 15 hectáreas. “En caso de que las propiedades superen ese tamaño, las condiciones varían en cada caso particular. Siempre el beneficio de tasa reducida (10% aproximadamente), será para quienes no superen las 15 hectáreas”, remarcaron desde la institución.

Por último, desde el IDR señalaron que, en el marco del encuentro, se brindaron detalles del programa de fomento a la inversión privada Mendoza Activa: “El programa brinda muchas alternativas para nuestros productores, y nuestra institución está llevando los detalles de los beneficios a cada rincón de la provincia. Es una herramienta que está funcionando muy bien y, sobre todo, está impulsando la economía de la provincia”.

Informes

IDR Central

Teléfono 261 6417538, correo financiamiento@idr.org.ar

IDR Valle de Uco

Teléfono 261 6407347

Flavia Dalmau

Correo flavia_dalmau@yahoo.com.ar

IDR Este

Teléfono 263 4576470

Lorena Nuarte

Correo cnuarte@idr.org.ar

IDR Sur