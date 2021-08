Curso de capacitación docente sobre ajedrez escolar

Los cupos son limitados y tendrán prioridad aquellos docentes que acrediten alguna experiencia relacionada a la enseñanza y práctica del ajedrez escolar. No es excluyente el hecho de no poseer conocimientos previos sobre ajedrez.

El Programa de Ajedrez Educativo, dependiente de la subdirección de Políticas Educativas de la DOAITE, invita a docentes de nivel primario a participar del curso “Jugadas maestras. El ajedrez va a las aulas”.

La modalidad del curso será combinada: mitad sincrónica y mitad asincrónica. Se utilizará plataforma virtual. Otorgará puntaje oficial y será de carácter gratuita. No posee liberación de horas.

El objetivo general de este curso en línea, que tiene una duración de 36 horas reloj, es formar instructores de ajedrez. Por ello, se brindará una sólida formación sobre los contenidos específicos del juego, como también sobre los recursos didácticos para su enseñanza y los lineamientos pedagógicos generales que deben enmarcar la transferencia de conocimientos. Además, se capacitará también sobre otros juegos de estrategia para trabajar en el aula, lo cual enriquecerá la propuesta.

Los cupos son limitados y tendrán prioridad docentes que acrediten alguna experiencia relacionada con la enseñanza y práctica del ajedrez escolar. No obstante, no es excluyente el hecho de no poseer conocimientos previos sobre ajedrez.

En el siguiente enlace, podrán acceder con mayor detalle a los objetivos generales y contenidos.

Para comenzar el proceso de inscripción, deben completar el siguiente formulario.

Información sobre el curso