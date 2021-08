Agustín Loser, el alvearense que obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020 junto al seleccionado nacional de Vóley, arribó a nuestro departamento y tuvo una cálida bienvenida por parte de todos los vecinos del departamento que montaron una caravana para recibir a este orgullo alvearense.

La bienvenida fue organizada por la Municipalidad de General Alvear, profesores de educación física que fueron parte de los inicios de Agustín y la familia Loser, quienes orgullosos y emocionados acompañaron a la joven figura del seleccionado de Vóley y que fue clave para la obtención de la presea de bronce anotando con un gran bloqueo el último punto ante, ni más ni menos, que Brasil.

Con tan solo 23 años, Agustín Loser se transformó en el mejor voleibolista mendocino de la historia, no solo lo avala la Medalla de Bronce en Tokio, sino una carrera de excelencia en el deporte: subcampeón Sub 19 en el año 2015; campeón Mundial Sub 23 en 2017; mejor atacante de la Copa del Mundo de mayores en 2019.

Agustín ingresó al centro de General Alvear a bordo del camión de bomberos, mientras decenas de vecinos del departamento vitoreaban al joven y otros tantos acompañaban en sus vehículos, uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el paso por Avenida Alvear Oeste, frente al Teatro Antonio Lafalla, donde lo esperaban entre profesores, autoridades, medios de comunicación y vecinos, alumnos de la Escuela de Agricultura, institución donde Loser se formó, donde dio sus primeros pasos en el Vóley y se convenció de que su futuro se encontraba en este deporte a pesar de que por aquel entonces también practicaba tenis, fútbol y básquet.

Previo a la conferencia de prensa, Agustín firmó una camiseta que será exhibida en el Museo del Deporte, además recibió reconocimientos por parte de la Municipalidad de General Alvear, el Honorable Concejo Deliberante, la escuela de Agricultura y el Andes F.C., instituciones que vieron crecer a este joven talento local. “Gracias Agustín por llegar a General Alvear, sos un verdadero campeón. Este deportista es nuestro orgullo, hemos saludado a tu familia y te deseamos lo mejor en la vida, esperamos que tu ejemplo sea algo para imitar por todos los chicos del departamento” expresó el intendente Walther Marcolini quien dio la bienvenida al voleibolista.

Agustín Loser, quien a esta altura ya es una figura a nivel mundial tanto por sus logros deportivos como por su humildad: “Estoy muy feliz por lo que pasó en el día de hoy, no esperaba este recibimiento, sin dudas es una locura y algo que no voy a olvidar nunca. En unos días tengo que volver a Buenos Aires a entrenar con la Selección porque tenemos un sudamericano y después volver a Francia para unirme al club” contó el joven. Acerca del momento que está atravesando en lo deportivo, Loser aseguró que se vivió como un desahogo después de tanto sacrificio, “Estuvimos tanto tiempo peleando por esa medalla, que cuando picó esa última pelota no lo podíamos creer, sin dudas fue el momento más importante de mi carrera”.