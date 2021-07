YPF insiste en que no subirá la nafta este año a pesar de la suba del petróleo

Lo vamos a mantener”, aseguró un alto ejecutivo de la petrolera, que pidió no ser identificada. “El crudo es un commodity y si tenés que importar para refinar es a precio internacional. Pero nosotros estamos logrando que no signifique una paridad de importación y presione sobre los valores en el surtidor”, apuntaron desde la petrolera de bandera.

YPF aumentó los precios 28,3% durante este año y desde mayo prometió que no haría más remarques en los combustibles.No obstante, cuando el precio del barril de petróleo crudo comenzó a escalar, hubo dudas en el resto del mercado.

“Si traspasáramos a precio la paridad de importación, los importes serían casi un 60% más altos que los que YPF fijó actualmente como su política de precios”, destacaron en la compañía. La suba del 70% entre agosto de 2020 y mayo de 2021 de los combustibles de YPF superó a la inflación acumulada en esos 9 meses, o a la evolución del dólar en ese período. Sin embargo, al estar congelados los últimos dos meses, los combustibles ya están acompañando esos indicadores.

Un consultor sostiene “El petróleo de Neuquén se paga acá a U$S 54, con indicación de reducirse a US$ 51 por el congelamiento auto impuesto por YPF. En el caso de las exportaciones, el valor del (barril de petroleo) Brent vale US$ 72/73, que después de deducir descuentos y derechos de exportación queda en US$ 64/65”.

Hasta agosto de 2020, no había incrementos, pero luego con la salida de Nielsen y la llegada de Pablo González como presidente de la compañía esa situación se regularizó raudamente.

