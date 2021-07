También hubo protestas en Azul, Posadas y Mendoza

La jornada de protestas contra el gobierno nacional, que tuvo su epicentro en San Nicolás, tuvo hoy réplicas en la ciudad bonaerense de Azul, en la capital misionera Posadas y también en la ciudad de Mendoza. En las dos primeras localidades, las demandas estuvieron vinculadas a quejas del sector agropecuario, mientras que en la tercera fue protagonizada por trabajadores del sector de la salud enfrentados al gobierno provincial.

Azul fue epicentro de la principal manifestación de los productores del centro de la provincia de Buenos Aires. Hasta allí, por la ruta 226, llegaron caravanas desde Olavarría y Lamadrid. Por la ruta 3 arribaron desde Benito Juárez y De la Garma y por la 51 llegó una columna muy nutrida del Grupo Ganadería Tapalqué. también dijeron “presente” los de Chillar y Cacharí, bien cercanos al punto de encuentro.

Según pudo constatar LA NACION, hubo presencia muy fuerte del sector agropecuario, pero también de la comunidad en general, que acompañó incluso desde el uso del micrófono. “Cuando estamos unidos se da la fuerza”, destacó Mario Bongiorno, de Azul, y llamó a trabajar en conjunto “en esta lucha para defender al campo” y los recursos. “Estamos perdiendo nuestras libertades”, advirtió.

Carlos Massón, también de Azul, aseguró a este diario que la convocatoria fue “excelente” y resaltó el “compromiso de todos con la causa. “Hubo un 2008 y en algún punto hoy nos está sucediendo otra vez lo mismo”, afirmó al recordar aquella cruzada contra la resolución 125, con movilizaciones y cortes del ruta en todo el país. En Azul, en particular, se recuerda el piquete que impidió el paso de un tren que debía transportar más de 800 cabezas de ganado que estaban en un predio militar.

Los presidentes de seccionales regionales de las distintas entidades del campo participaron de esta nueva y multitudinaria manifestación, donde se multiplicaron los cuestionamientos al gobierno y el reclamo de una opción de voto “seria y madura”.

Entre los discursos también asomaron algunas insinuaciones de avanzar en opciones de diálogo con el gobierno, no muy bien recibidas por los presentes y en particular las bases, que ratificaron sus posturas más combativas. “Mantener diálogo con nuestro verdugo, con el enemigo, es ridículo”, dijo uno de los productores presentes.

En el centro y sudeste de la provincia también se dieron otras manifestaciones similares, aunque de menor envergadura, siempre en torno a las rutas. Ocurrió así a la vera de la Autovía 2, a la altura de Las Armas, y también en el acceso a Necochea.

En Misiones

En la mesopotamia, en tanto, se registró una en el cruce San José de ruta nacional 14, cerca del límite entre Corrientes y Misiones. “A la protesta fueron productores, ganaderos, comerciantes, amas de casa y también debo destacar la presencia de la Sociedad Rural de Misiones, que acompañó gente de Apóstoles, Posadas, Candelaria, Virasoro, Santo Tomé, Fachinal y Cerro Cora”, dijo a LA NACION Gabriel Montiel, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Ganado Menor de Misiones.

Productores agropecuarios se reunieron hoy en el cruce San José de la ruta nacional 14.

En Mendoza

Una masiva protesta copó el microcentro provincial de Mendoza, principalmente de los trabajadores de la Salud, quienes en medio de la pandemia de coronavirus siguen reclamando por condiciones salariales “dignas” y rechazan la oferta oficial de incremento, ya que la consideran “vergonzosa”.

Así lo manifestaron con pancartas, banderas y bocinazos los profesionales sanitarios junto a otros gremios estatales en el kilómetro cero de la capital mendocina, presionando para que el gobernador Rodolfo Suárez no aplique la actualización por decreto. Mientras que el Ejecutivo asegura que se trata de subas que van del 35% al 42% anual, compuestas por un 29% en varios tramos más un bono mensual hasta diciembre, el personal sanitario indica que el incremento real no superará el 15%, ya que desde 2020 que no registran ajustes en sus haberes.

Con carteles con duras consignas como “la Salud está de luto”, “Queremos subas como los legisladores”, “Somo esenciales para el pueblo, pero invisibles para Suárez”, decidieron hacer oír el reclamo, que viene desde hace largo tiempo, mientras tuvieron que hacerle frente a la compleja situación epidemiológica en tierra cuyana, que experimenta por estos días una “meseta” de contagios con tendencia a la baja.

Diversos sindicatos lograron unirse para expresar su malestar con la política salarial del Ejecutivo y afirmaron que las subas propuestas por el actual Gobierno son “una falta de respeto total”. “De qué vale mi carrera, si aumentan más los planes sociales que mi sueldo”, fue otra de las pancartas realizadas por médicos que se impusieron entre la multitud, que poco y nada respetó los protocolos de distanciamiento.

Trabajadores de la salud de Mendoza exigen un aumento del 45% en sus salarios. Marcelo Aguilar – LA NACION

“No podemos seguir viviendo así, somos médicos que tenemos más de un trabajo para poder subsistir. En promedio tenemos sueldos de 50.000 pesos de bolsillo, ni hablar de los contratados. Pero, los funcionarios perciben salarios que llegan o superan los 300.000 pesos”, se lamentó un galeno que se desempeña en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. “Son sueldos de hambre. No podemos creer que suframos este maltrato salarial cuando no hemos descansado durante toda la pandemia, trabajando más horas y pateando las vacaciones”, expresó una médica del Hospital Luis Lagomaggiore, quien se sumó por primera vez a las manifestaciones que complicaron el tránsito vehicular durante buena parte de la jornada.

Entre los principales gremios se encontraban la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), SUTE, SITEA, APOC, FADIUN y Judiciales. En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no estuvo en la manifestación porque el día anterior decidió aceptar el ofrecimiento que hizo el Gobierno, el cual es interpretado de diferente manera por los trabajadores.

“La confusión es muy importante: hablan de un 29% y más, pero es una mentira, porque no es acumulativo. Lo peor es que cada incremento se ha realizado sobre el básico del año 2020, cuando no tuvimos subas salariales. Por eso, al hacer las cuentas el impacto final es de casi 15%”, indicó la titular de Ampros, María Isabel del Pópolo.

El Gobierno insiste con su oferta, dando a conocer simulaciones de sueldos para mostrar el “efecto positivo” que tiene la suba en el bolsillo de los trabajadores. Así, explican que la suba prevista para julio del 7% pasará al 12%. Por su parte, el ajuste de octubre irá de 6% a 10%. Vale recordar que en diciembre del 2020 se acordó un incremento del 20% en tres tramos para el 2021: 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre, y un bono no remunerativo de $54.000, a pagar en 12 meses. Por eso, el Ejecutivo asegura que el incremento interanual llega al 42% en promedio.

“La verdad que es muy duro todo lo que está pasando el personal de Salud, que no ha descansado en esta guerra contra el virus, con sueldos en algunos casos muy bajos. Cuesta tomar una decisión oficial pero se podría tener un gesto diferenciador, con alguna reducción salarial de los funcionarios y entregar un importante reconocimiento. Médicos y enfermeros han sido quienes han salvado vidas y eso cuesta entenderlo al analizar sólo números fríos”, se sinceró ante la consulta de LA NACIÓN una fuente del Gobierno provincial, pero resignándose a lo que se viene para los trabajadores: el aumento por decreto.

