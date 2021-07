Sólo el 5’5% de los infectados en España había recibido las dos dosis de la vacuna

Tras la reunión del Consejo Interterritorial de este martes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha salido ha explicar con detalle los datos del último informe sobre cifras del coronavirus. En su intervención, Darias ha destacado la importancia de la vacunación. «Sólo un 5,5% de los casos de contagio notificados en las últimas cinco semanas estaban vacunados con pauta completa», ha apuntado, «lo que demuestra la importancia de la vacunación para protegernos contra el virus». La ministra, además, ha descartado endurecer la norma sobre el uso de mascarillas.

«Un 5,5% de los casos de contagio notificados en las últimas cinco semanas estaban vacunados con pauta completa. El 11,4% tenían pauta incompleta y el 83,1% no estaban vacunados«. «Esto demuestra la importancia de vacunarse», ha apuntado.

Mientras tanto, el coronavirus sigue avanzando en nuestro país. Sanidad ha comunicado este martes un nuevo incremento de casi 23 puntos en la incidencia acumulada a 14 días (IA), que deja el marcador en 622,41 casos por 100.000 habitantes. En una semana ha crecido 186 puntos.

La mayoría de los contagios se está produciendo, un día más, entre los jóvenes. La incidencia en el grupo de edad de entre 20 y 29 años alcanza los 1.838,15 (escalando 44 puntos en 24 horas y 417 respecto al martes pasado), y en el grupo de entre 12 y 19 años, en los 1.525,81 (subiendo 37 puntos en un día y 342 en una semana).

La IA sigue evolucionando de forma desigual entre comunidades. Cataluña(1.240,22) registra el dato más alto, seguida de Castilla y León (910,26), Navarra (905,63) y Aragón (793,30). Las menos afectadas son, al contrario, Ceuta (148,45), Melilla (195,23) y Castilla-La Mancha (234,69).

El Ministerio ha comunicado 27.286 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Y ya son un total de 4.189.136 las infecciones confirmadas en España desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se ha informado de 29 nuevas muertes. Y ya son 81.148 los fallecidos por Covid-19 en España desde el año pasado.

No llegan buenas noticias tampoco desde los hospitales. La ocupación en planta crece 0,31 puntos porcentuales, situándose en el 5,73%; y en Cuidados Intensivos (UCI) crece 0,81, situándose en el 12,23%.

Cataluña es, un día más, la comunidad con el porcentaje más alto de ocupación UCI por Covid-19 (35,02%), seguida de Melilla (17,65%) y Baleares (14,34%). Los territorios más relajados son Murcia (2,59%), Extremadura (2,66%) y Galicia (2,82%).

Los países europeos con mayor IA de coronavirus durante los últimos 14 días, además de España (622,41) siguen siendo Reino Unido (815,3), Países Bajos (633,4) y Portugal (408,4); mientras que Polonia (3,1), Rumanía (2,3) y Alemania (17,9) presentan los indicadores más bajos.

DARIAS RECUERDA QUE LAS MASCARILLAS SIGUEN SIENDO SIEMPRE OBLIGATORIAS

«Las mascarillas siguen siendo obligatorias en España, y solo dejan de serlo en casos muy concretos; en exteriores, pero no siempre, sino solo si ese puede respetar distancia de seguridad de metro y medio. Todos hemos visto imágenes que no nos gustan en las que no se cumplen estas premisas, pero el problema no está en la norma, sino en su cumplimiento«. Así ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el motivo por el que mañana defenderá en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto Ley aprobado el 24 de junio que flexibilizó el uso de la mascarilla en el exterior a partir del 26 de junio, tras más de un año de obligatoriedad, y pese a que comunidades como Madrid, Andalucía y País Vasco han pedido hoy en el Consejo Interterritorial (CI) celebrado esta tarde que mañana no se llegue a votar el decreto en la parte de retirada de mascarillas en exteriores.

Darias ha reiterado que la medida adoptada en el citado RD procede de la recomendación de la Ponencia de Alertas, un órgano que forma parte del propio CI, y que es similar a la que hay en estos momentos «en otros países de nuestro entorno, en el que siguen siendo obligatorias».

La ministra ha aprovechado también para recordar la aprobación esta misma mañana en Consejo de Ministros del RD por el cual, una vez que se publique en el BOE, se podrán adquirir test de antígenos de autodiagnóstico en las farmacias. «Sabemos que la detección de casos positivos es clave, y está medida contribuirá a esa detección». Para su implantación, el ministerio ha trabajado con los colegios de farmacéuticos para la información apropiada sobre su manejo y resultados, sobre los que «hemos de saber» que no equivalen a un diagnóstico, «sino que indicarían un posible positivo que debe ser confirmado por los medios diagnósticos más precisos en los sistemas de salud de las CCAA».

«Su precio aproximado -ha añadido-, deberá estar entre los 6 y los 10 euros, como en el resto de Europa».

«La evolución de la pandemia sigue en ascenso -ha añadido- como demuestra el dato de la incidencia acumulada a 14 días publicado hoy, de 622, aunque la velocidad del ascenso en esta incidencia está disminuyendo en últimos días. Debemos seguir siendo prudentes para ver si se logra consolidar esa ralentización, pero la circulación del virus sigue siendo elevada».

Se sigue observando un patrón de evolución de la incidencia «con dos curvas bien diferenciadas, una entre mayores de 40 años con una incidencia es menor que el resto -entre los que el porcentaje de cobertura vacunal es altísimo-, y otra con incidencias altas, sobre todo en el grupo de edades comprendidas entre los 12 y los 29 años, con tasas de IA por encima de 1.500, y en algunas CCAA con más de 3.000. También estamos observando un incremento suave de los casos de hospitalización -del 5,7%- y ocupación de UCI -del 12,2%-, aunque no como en etapas anteriores».

Según Darias, «esta presión empieza a sentirse en algunos territorios, en los que los sistemas de Atención Primaria tienen una importante carga de trabajo», ha comentado, y ha aprovechado para agradecer a todos los funcionarios el esfuerzo que están haciendo.

La variante Delta del virus es responsable de aproximadamente el 40% de los contagios actuales, y «parece que va a predominar en las próximas semanas».

En cuanto a la vacunación, la ministra de Sanidad ha subrayado que es lo que «está marcando la diferencia en la nueva situación epidemiológica. Gracias al fantástico ritmo de vacunación -esta semana se han administrado 3,4 millones de dosis más que la semana pasada- el 51,3% de la población tiene ya la pauta completa, con lo que ayer se cumplió ya el hito de alcanzar al 50% de la población vacunada, y estaremos en condiciones de alcanzar los 25 millones esta semana. Así, España está entre los tres primeros países de la UE con más personas completamente vacunadas, lo que representa un éxito colectivo y de país, logrado gracias a la estrategia de compra anticipada de vacunas de la UE y a la estrategia de vacunación del país, con un excelente trabajo de coordinación con las CCAA, la fortaleza de nuestro SNS, el esfuerzo ímprobo del personal sanitario, especialmente de enfermería y el compromiso de la ciudadanía española».

«El objetivo -ha concluido- es seguir vacunando lo más posible, incluso superando el porcentaje del 70% de las personas vacunadas, para tener nuestra población con la máxima protección; la inmunización colectiva es imprescindible».