Salarios: la oferta del Gobierno no convence a los gremios y madura el aumento por decreto

Además de la preocupación por la pandemia del coronavirus, esta semana se sumará otro dolor de cabeza para el Ejecutivo provincial, ya que los gremios locales están en “pie de lucha” tras rechazar el último ofrecimiento paritario. Frente a la negativa, es casi un hecho que el gobernador Rodolfo Suarez firmará un decreto para otorgar la suba.

La semana anterior el gobierno ofreció un aumento del 12% a partir del corriente mes, en lugar del 7%, y en octubre una suba del 10%, en lugar del 6% que se pactó a fines del año pasado.

En concreto, este lunes a partir de las 11, Ampros -el gremio que nuclea a los profesionales de la salud-, realizará asambleas en todos los lugares de trabajo para definir las medidas a seguir. Si bien dejaron en claro que se atenderán las urgencias y los internados, no se descarta un paro de los médicos.

“Tenemos derecho a realizar medidas de acción, los consultorios podrían resentirse. El año pasado no tuvimos nada de aumento. Este año llevamos el 7%, anualizado tendríamos un 15%. Al no haber acuerdo salarial se tensiona más la situación”, explicó desde Ampros, Claudia Iturbe.

En el caso de ATE, Roberto Macho, mostró un panorama similar y adelantó que al mediodía, vía Zoom, se definirán las medidas de fuerza a seguir. Además, durante esta jornada habrá concentraciones en diversos hospitales.

“Lo único que no se para es la guardia mínima y la vacunación”, explicó el gremialista. “El aumento es insuficiente, se lo hemos planteado en 50 mil idiomas, no quieren largar nada. Esto no compromete las arcas de la provincia”, insistió Macho.

Los gremios peleaban por un 45% de aumento, incluso, insisten con los acuerdos superiores al 40% que se están alcanzando en algunos sectores a nivel nacional.

Decreto

La semana pasada el gobernador dio a entender en algunas entrevistas que el aumento para los estatales esta vez llegará por decreto, aunque no dio más definiciones al respecto. Lo que está claro es que este es el “máximo esfuerzo” que puede hacer la gestión y que no habrá un nuevo ofrecimiento salarial.

Se espera que el decreto que firme el gobernador salga en estos días para que se pueda materializar el aumento a fin de mes cuando se depositen los salarios.

Para poder concretar esta suba en los sueldos de los empleados estatales, el Ministerio de Hacienda deberá desembolsar en promedio 350 millones de pesos más por mes.

Sumado a lo que se acordó a fines del año pasado, el incremento ascendería al 29% más el bono de 54 mil pesos en doce cuotas. Según explicó el subsecretario de Gestión y Modernización, Ignacio Barbeira, el incremento a fin de año llegaría al 40%, comparando diciembre 2020 con el mismo mes del corriente año.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/salarios-la-oferta-del-gobierno-no-convence-a-los-gremios-y-madura-el-aumento-por-decreto