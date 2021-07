Portezuelo del Viento: el consorcio Malal-Hue mejoró la oferta económica

La presentación fue 22,61% inferior a la propuesta inicial. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas analizará el proyecto.

El ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, participó en el acto de apertura de mejora de ofertas para la obra Portezuelo del Viento. La actividad se realizó en el cuarto piso de la Casa de Gobierno ante escribano público y miembros de la empresa.

El consorcio Malal-Hue UTE presentó la mejora de oferta de la Licitación Pública Internacional Nº98 para la construcción del Aprovechamiento Hídrico Multipropósito. La mejora de oferta es 22,61% inferior a la propuesta inicial.

De esta manera, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento procederá al análisis de la nueva propuesta presentada por el consorcio. Cabe recordar que, en marzo de este año, la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por la empresa china Sinohydro Corporation junto a las firmas locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas presentaron distintas propuestas económicas.

Los costos calculados por la UTE Malal-Hue son la última etapa del proceso de licitación y el paso anterior a la adjudicación definitiva de la obra.

Los desembolsos de la obra

Mientras tanto, el Gobierno espera que el 28 de julio la Nación realice el tercer desembolso del año de US$ 46.319.402. Hasta el momento la Provincia acumula US$ 215.361.862, de un total de US$ 1.023.362.922 que le corresponde legítimamente recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

De acuerdo con el convenio firmado entre Nación y Provincia a mediados de 2019, estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad jurídica, es decir que quedarán depositados en un fideicomiso que solo podrá utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica.