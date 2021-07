Nazareno Moscetta, uno de los animadores del Turismo Pista Clase 1

El piloto mendocino buscará terminar en los puestos de arriba de la categoría

El piloto mendocino oriundo de Guaymallén, que este viernes cumplirá 23 años, viene concretando una destacada actuación en la temporada del Turismo Pista Clase 1 a bordo de su Fiat Uno, con equipo y atención propia.

Además de incursionar en el automovilismo deportivo, el piloto guaymallino divide su tiempo en lo laboral junto a su padre Alberto, en su taller de competición, donde se fabrican kartings y autos de carrera. Su próxima competencia, por la quinta fecha de la categoría, será el domingo 1 de agosto en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Nazareno comentó: “Vengo corriendo en el Turismo Pista Clase 1. Hace dos semanas competimos en el autódromo de Buenos Aires y anduvimos muy bien. No pudimos redondear una buena semana en los puestos de arriba, por una mancha de aceite en la pista que me hizo pasar de largo en la novena vuelta y me postergó de los puestos de arriba”.

“Venía ganando toda la carrera –agregó–, gané la serie y clasifiqué primero. La verdad es que este año queríamos pelear el campeonato y por ahora vengo sexto en las posiciones, ya que en esta última fecha no me fue tan bien y salí séptimo y la otra me quedé”.

Finalmente, el piloto manifestó de cara al resto del calendario de este año: “Buscaré dar lo mejor de mí en estas cinco fechas que restan. El objetivo es seguir sumando experiencia, mejorar en cada carrera y tratar de escalar posiciones en las fechas que faltan, para quedar entre los autos de punta al final del campeonato”.