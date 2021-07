Nadal: “La vacunación es segura y es la forma que tenemos para salir de la pandemia”

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; la subsecretaria de Planificación de Salud, Mariana Álvarez, y la directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar, brindaron detalles sobre el plan de vacunación contra la COVID-19 que lleva adelante el Gobierno de Mendoza.

Las funcionarias recordaron la importancia de respetar el turno otorgado para evitar problemas en el operativo sanitario, que comenzó en marzo de este año, y advirtieron que los adultos entre 30 y 39 años son los que menos están asistiendo a vacunarse.

Nadal detalló que se han inscripto para ser inoculadas más de un millón de personas sobre una población aproximada de un millón cuatrocientos mil mendocinos. De esta manera, recordó que Mendoza fue una de las primeras provincias en dejar habilitada la vacunación para “toda la población objetiva” al indicar que desde el 2 de julio todos los mayores de 18 años pueden inscribirse sin necesidad de presentar algún tipo de enfermedad preexistente.

“Hemos observado que en el rango etario que va entre los 30 y 39 años se ve una disminución en la cantidad de inscriptos. Por ello les pedimos que se inscriban, en especial a este grupo. Apelamos a la solidaridad para el cuidado de su propia salud y el cuidado de los demás, porque conocemos que la vacunación es la alternativa más segura para comenzar a superar esta etapa de la pandemia, dura y difícil”, señaló la ministra.

Agregó Nadal: “La vacunación es la única forma que tenemos de que la provincia pueda seguir funcionando con la mayor normalidad posible en esta instancia epidemiológica. Interpelamos a todas las personas y a la solidaridad para que se inscriban quienes aún no lo hayan hecho”. Hizo hincapié además en que “la vacunación es segura, es la forma que tenemos para salir de la pandemia”.

Los datos oficiales

Según se observa en las estadísticas, de un total de 153.243, en el segmento de entre 20 y 24 años, se han vacunado 51.511 personas, lo que representa 33,61%; de un total de 158.455, en el segmento de entre 25 y 29 años, se han vacunado 54.122 personas, lo que representa 34,16%.

De un total de 285.498 personas, en el segmento entre 30 y 39 años, solo han asistido a vacunarse 168.565, lo que representa 59,04%. De un total de 244.705, en el grupo de entre 40 y 49 años, se han vacunado 186.077 (76,04%) y 184.482, de entre 50 y 59, se han vacunado 148.914 personas (80.72%). Asimismo, de 81.222 personas que componen el segmento de entre 60 y 64 años se han inoculado 69.405 personas (85,45%) y de 74.479 de entre 65 y 69 años, ya recibieron la vacuna 65.188 personas (87,53%)

En el caso de quienes tienen entre 70 y 74 años (total: 62.146), se han vacunado 56.914 personas, lo que representa 91,58%. Por último, de 44.817 entre 80 y 99 años, se inocularon 40.729 personas (90,88%), y de un total de 54.742 personas, y de 380 ciudadanos de más de 100 años, se han vacunado 154 personas, lo que representa 40,53%.

Mendoza tiene una campaña de vacunación ágil y ordenada

“Mendoza cuenta con campaña ágil y ordenada de vacunación, con 20 mil turnos diarios. En este sentido, se implementó un sistema de inscripción en el sitio oficial del Gobierno de Mendoza que ha sido eficiente y que hoy tiene más de un millón de personas inscriptas para vacunarse”, comenzó explicando la ministra.

Además, Nadal agregó: “Mendoza ha priorizado la vacunación de los ciudadanos que tenían mayor vulnerabilidad. Empezamos por los mayores de 70 y fuimos disminuyendo por quinquenio. De este modo, la semana pasada fuimos una de las primeras provincias que vacunaron a mayores de 18 y hoy está abierta para todos los grupos etarios”.

Llaman a vacunarse al grupo de 30 a 40 años

“La población objetivo de Mendoza es de un millón cuatrocientas mil personas, y tenemos inscriptas un millón, por lo que observamos una dificultad de inscripción en los grupos etarios que van desde los 30 a los 40 años. Por ello queremos pedirles a los mendocinos y mendocinas que se inscriban, en especial a este grupo de 30 a 40 años, apelando a la solidaridad para el cuidado de su propia salud y de los demás”.

La ministra sostuvo que “no es algo que solo sucede en Mendoza sino en otras provincias también. Entendemos que es un fenómeno asociado en que este grupo etario vive solo, no comparte hogar con adultos mayores y no cree correr riesgos de contagios o perjudicar a un familiar”.

Operativo este fin de semana para quienes perdieron su turno

“La vacunación es segura y es la forma que tenemos para salir de la pandemia. Hoy hay 70 mil inscriptos de mayores de 18 años y hemos organizado un operativo que va a instalarse viernes sábados y domingo. Vamos a vacunar a todas las personas inscriptas que perdieron su turno, para avanzar de forma homogénea y poder seguir vacunando a los que faltan”, detalló la ministra.

Llegaron más dosis de Sputnik a Mendoza

“Pedimos que las mujeres embarazadas hagan su consulta con el médico obstetra así les dan el pedido y pueden acceder a la vacunación. Hoy hemos recibido segundas dosis de vacunas Sputnik, así que los que estén esperando serán citados por turno y por orden de inscripción en los próximos días”, informó la funcionaria en la conferencia de prensa.

Consultada sobre el porcentaje de vacunados con primeras dosis, Nadal dijo que es de 65% y con primeras dosis es de 15%, y agregó: “Queremos que este número suba. Aquellos que no puedan inscribirse por problemas con la tecnología se pueden acercar a los centros de salud o de vacunación para que los asistan y los anoten. También estamos trabajando en operativos territoriales con agentes sanitarios donde vacunan a aquellos que necesitan asistencia con los medios tecnológicos”.

La intercambiabilidad de vacunas

Luego, la directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar, habló sobre la intercambiabilidad de vacunas y dijo: “Avanzar en algún cambio en la estrategia de vacunación requiere la evidencia científica que lo respalde para asegurar dos temas puntuales: la eficacia y la seguridad de la persona que va a recibir la vacuna. Todavía esa evidencia científica no está construida en la región de las Américas, con las vacunas que está utilizando la región. Por lo tanto, por el momento no hay variaciones con respecto a los esquemas de vacunación que estamos llevando adelante”.

El mensaje para quienes dudan de la vacunación

Además, la funcionaria dejó un mensaje para los que tienen dudas: “Las vacunas que se utilizan en el país son seguras, eficaces, no actúan sobre el contagio, pero todas, independientemente de la marca y el origen, tienen una alta eficacia para disminuir la posibilidad de ingresar a una internación, a una unidad de cuidados intensivos, terminar en una asistencia respiratoria mecánica y a morir”.

“Por lo tanto, si evaluamos el beneficio versus el riesgo. Claramente la balanza se inclina al beneficio. Me parece que vacunarse versus estar internado en una UCI a que el 5% de los vacunados tenga fiebre, decaimiento, dolor de cabeza o la pase mal por 48 o 72 horas, claramente la recomendación es vacunarse, como todas las vacunas del calendario. El agua potable y las vacunas son las dos medidas con mayor impacto en la salud pública así que invitamos a todos los que tienen dudas a que se inscriban y se vacunen”.

La variante delta

Sobre la relación con la variante delta, Nadal dijo: “Han identificado casos a nivel nacional y han sido aislados. No hay circulación ni predominancia de esta variante, por eso es importante vacunarse para enfrentar un tercer rebrote y esto está relacionado con la cobertura de vacunación que tengamos”.

Sobre la cantidad de muertos desde que inició la pandemia, Nadal dijo: “Es un numero que nos entristece a todos. Cien mil personas fallecidas es mucho, lamentablemente el aislamiento no es la única alternativa para evitar la pandemia y la vacunación sí lo es. Lo que necesitamos es seguir teniendo disponibilidad de vacunas para seguir abordando grupos y evitar muertes. Lamentamos no haber tenido más vacunas antes en tiempo y forma”.

Vacunación para niños

En referencia a la vacunación para niños, Nadal dijo: “En este momento no hay vacunas disponibles para menores de 18 años y podrían llegar en un futuro. Lo que estamos analizando es la cobertura para menores de 18 años con riesgos”.

Sobre la posibilidad de que toda la población esté vacunada para setiembre, Nadal sostuvo: “Dependemos de la disponibilidad de vacunas y del intervalo entre primeras y segundas dosis. Si cumplimos todo esto, podría llegar a ser”.

Protocolos para turistas en vacaciones de invierno

La ministra de Salud señaló que “Mendoza tiene testeos en puestos fijos para turistas en la Cuarta Sección, en la calle 9 de Julio, donde no hace falta orden médica y hemos ampliado la capacidad de testeos en el primer nivel de atención. Es decir, centros de salud tanto para mendocinos como turistas. Les pedimos que, ante la duda, vayan, así hacemos el diagnóstico temprano, pero si no es grave, no vayan a las guardias de los hospitales sino a los centros de salud, así descomprimimos”.

Además, Nadal indicó que “para turistas hay un protocolo en Mendoza. Quedan registrados en una base de datos y se hace un contacto y seguimiento epidemiológico junto con la Policía Turística de Mendoza, donde se constata que la persona esté en el domicilio en los días de aislamiento y luego se hace un PCR para confirmar que está libre del virus”.

Este viernes, sábado y domingo se otorgarán turnos a mayores de 18 que no han asistido a vacunarse pero están inscriptos. Será en el Aconcagua Arena.

Al respecto, Álvarez explicó que “va a ser para las personas que están inscriptas, mayores de 18 años, de departamentos con mayor densidad poblacional”. Informó además que les va a llegar el turno con el día y la hora a la que tienen que asistir.

“El operativo es para fortalecer algunas sedes de algunos departamentos que tienen mayor demanda. Se van a generar entre 4.500 y 5 mil turnos por día, viernes, sábado y lunes”, remarcó la funcionaria.

Centros de vacunación en toda la provincia

Gran Mendoza

• Capital: Nave Cultural. Dirección: Las Cubas 201.

• Godoy Cruz: Estación Benegas. Dirección: Ruta Panamericana y Av. del Trabajo. Se entra al predio por Av. del Trabajo.

• Guaymallén: Le Parc. Dirección: Mitre y Godoy Cruz, Av. Mitre S/N.

• Las Heras: Polideportivo Polimeni. Dirección: General Julio Argentino Roca 401.

• Uspallata: Hospital Uspallata Dr. Luis Chrabalowski. Dirección: Tupungato y Aconcagua.

• Lavalle: Polideportivo. Calle Remedios Escalada y San Martín.

• Luján de Cuyo: Consultorios externos. Dirección: Acceso Sur y Quintana.

• Maipú: Polideportivo Juan Domingo Ribosqui. Dirección: Maza y Emilio Civit.

Región Este

• Junín: Polideportivo Nº 1. Dirección: San Martín 15.

• La Paz: Hospital La Paz. Dirección: General Paz 2371.

• Rivadavia: Sede Club De Día Municipal “Doña Francisca Jahan”. Dirección: Ruta 62 S/N.

• Santa Rosa: Hospital Fernando Arenas Raffo. Dirección: Avenida San Martín 643 Villa Cabecera.

• San Martín: Polideportivo Municipal Gustavo Torito Rodríguez, Av. Eva Duarte de Perón S/N (Puerta 3).

Región Valle de Uco

• San Carlos: Hospital Tagarelli. Dirección: Constitución S/N, Eugenio Bustos.

• Tunuyán: Centro de Congresos y Exposiciones “Carlos Alonso”, Dirección: Leandro Alem 745.

• Tupungato: Hotel Turismo de Tupungato. Dirección: Belgrano 1060.

Región Sur

• General Alvear: Hospital Enfermeros Argentinos. Dirección: Emilio Civit S/N.

• Malargüe: Esquivel Aldao y Capdeville, Polideportivo.

• San Rafael: Centro de Congresos y Exposiciones. Dirección: Luis Tirasso 1025.