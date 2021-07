Las medidas de apertura anunciadas por el mandatario a través de las redes sociales son:

Extender el horario de circulación hasta las 00.30 (actualmente rige desde las 23.30 hasta las 5.30 del día siguiente).

Suspender la atención por Documento Nacional de Identidad (DNI).

Habilitar las reuniones familiares de hasta 10 personas.

Suarez justificó su decisión asegurando que «los mendocinos nos cuidamos en libertad, con conducta individual y responsabilidad colectiva».

«Estas medidas requieren un esfuerzo inteligente y con sentido común. Sigamos cuidándonos, porque cuidarnos nos hace más libres«, agregó en otro mensaje.

Pedido empresario

Antes de conocerse la decisión del gobierno provincial, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio (Cecitys) había solicitado la intervención del intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, para liberar las compras por DNI durante las vacaciones de invierno «y que en la semana del Día del Amigo se extienda el horario gastronómico hasta las 1».

“Entendemos que la llegada de turistas es una bocanada de aire para el sector», admitió el intendente de Capital. «El gobierno nacional no promueve el turismo, aunque aclara que no está prohibido. No hay un mensaje claro, pero se puede venir a Mendoza”, insistió.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/mendoza-vuelven-las-reuniones-familiares-y-se-suspenden-las-compras-por-dni