Mendoza abre la campaña de vacunación sin turno

La ministra de Salud, Ana María Nadal, anunció que la Provincia abre el sistema de vacunación para primeras dosis a demanda. Quienes aún no están vacunados y sin turno en curso deberán presentarse en los centros habilitados solo con DNI. En el caso de segundas dosis, seguirá siendo por sistema de turnos.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; la subsecretaria de Planificación de Salud, Mariana Álvarez, y la directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar, brindaron esta mañana una conferencia de prensa con detalles del plan de vacunación que ha cambiado su metodología.

A partir de este viernes 23 de julio, el Gobierno de Mendoza abre la vacunación contra la COVID-19 para quienes no hayan recibido la primera dosis y aún no tienen turno otorgado. Los interesados deberán asistir de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y sábados y domingos, de 9 a 14 horas, a las sedes más cercanas al domicilio real y llevar el Documento Nacional de Identidad.

“En primer lugar, queremos informar que, a partir de este viernes 23 julio, abrimos la vacunación sin turno previo para mayores de 18 años. No es necesario sacar el turno por la página web y vacunaremos por demanda espontanea”, anunció la ministra Nadal.

Sobre el modo en que esta metodología se realizará, dijo: “Vamos a pedirles a todos los mendocinos que se acerquen a las sedes más cercanas a su domicilio real de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y sábados y domingos, de 9 a 14 horas, presentando el DNI y de ese modo podrán acceder a la vacuna. No se concentren en el mismo horario, no vayan todos temprano para no hacer cola, pueden ir en cualquier momento de la franja horaria”.

“Pedimos que tomen este horario ampliado para la vacunación sin turno previo. Insistimos que las mujeres embarazadas hagan la consulta a su obstetra y, si las autorizan, concurran sin turno, siempre con orden médica, a los centros de vacunación”, agregó la funcionaria.

Al respecto del objetivo que tiene esta nueva modalidad, la ministra Nadal comentó: “Luego del último pedido del Gobernador de que los ciudadanos concurran a vacunarse, ampliamos en 60 mil personas la inscripción mediante la web. Ahora tenemos la posibilidad de empezar a vacunar a demanda, porque queremos que todas las personas accedan a la vacunación, incluyendo a quienes tienen dificultad con los sistemas informáticos. Quiero aclarar especialmente que el estadio Aconcagua Arena va a quedar para operativos de grupos especiales y no vacunará a demanda”.

Nadal recordó que unos de los sectores que menos se había inscripto para recibir la vacuna fue el de las personas que tienen entre 30 y 40 años. En este sentido, afirmó que en la última semana “hemos crecido a expensas de ese sector. Es el lugar a donde más queremos apuntar. En función de cómo nos va con espontaneidad, pasaremos a una tercera estrategia, que es ir al territorio. El objetivo es que todos los mendocinos se vacunen, les pedimos que asistan a los centros de vacunación”.

Cómo hacer con la segunda dosis

La ministra de Salud marcó una importante diferencia con el sistema de vacunación de segundos dosis y dijo: “Con relación a las segundas dosis, estas van a seguir siendo a través de turno programado. Vamos a seguir convocando vía correo electrónico para completar esquemas, no hay vacunación espontánea para segundas dosis. La demanda y la espontaneidad es para quienes no han recibido la primera”.

“Nuestro universo de ciudadanos de más de 18 años es de un millón y medio de personas y hemos vacunado un millón cien mil luego del pedido del Gobernador, pero tenemos aún este grupo de 300 mil personas que queremos que accedan a la vacuna y no lo han hecho. Por ello estamos facilitándolo de esta manera”, resaltó Nadal.

La ministra agregó que “en el caso de Sinopharm y AstraZeneca, quienes eventualmente hayan cumplido los 30 y 60 días de vacunados, respectivamente, y aún no hayan recibido su turno para segunda dosis, pueden presentarse a vacunarse espontáneamente”. Además, dejó en claro que en estos casos en particular solo se acerquen “con los plazos cumplidos”, ya que “seguiremos citando para segunda dosis”.

Sobre el esquema de vacunación con Sputnik, la ministra explicó que la aplicación de segundas dosis depende del envío de Nación y actualmente no hay stock: “Hemos recibido aproximadamente 400 mil primeras dosis y 100 mil segundas dosis, que han sido todas aplicadas”. Además, agregó que “en el esquema de segundas dosis completo con todas las vacunas estamos cerca del 16% de la población objetivo y con primeras dosis aplicadas estamos cerca del 70% de la población”.

La llegada de Moderna

“Con relación a la vacuna Moderna, es de público conocimiento que ya han llegado a la Argentina. Aún no hay aprobación de la FDA en menores, una vez que lo apruebe la ANMAT actuará en consecuencia. Hoy tendremos una reunión con los ministros de todo el país en donde este será uno de los temas”, detalló Nadal. “En principio, estaría destinada a niños y adolescentes que tengan alguna comorbilidad”, indicó la funcionaria.

Grupos especiales

Para quienes fueron citados como grupos especiales, el sector que los convocó será el encargado de comunicar el día y la hora. En ese caso, deberán llevar carnet de vacunación y DNI.

Estos son: personal del sector turístico y gastronómico; empleados de comercios; personal de salud público y privado; mayores de 18 años que trabaja en Salud de forma independiente; docentes; fuerzas de seguridad (provinciales y nacionales); empleados de supermercados y repositores externos; choferes de transporte público de pasajeros; empleados de estaciones de servicios, trabajadores de servicios sanitarios y eléctricos. Además, empleados judiciales; Registros Civiles; periodistas; comedores comunitarios y merenderos; petroleros y trabajadores de casinos; AFIP y Ambiente.

La ministra resaltó: “Todos aquellos que fueron vacunados en grupos especiales, como trabajadores de servicios públicos, supermercados, hoteleros, gastronómicos y quienes fueron citados a través de sus empleos, recibirán la segunda dosis del mismo modo que fueron convocados para la primera. No deben ir de forma espontánea. Estamos esperando los intervalos necesarios para quienes fueron vacunados con las diversas vacunas para aplicarles la segunda y eso ya está sistematizado”.

Centros de vacunación contra COVID-19

Gran Mendoza

• Capital: Nave Cultural. Dirección: Las Cubas 201.

• Godoy Cruz: Estación Benegas. Dirección: Ruta Panamericana y Av. del Trabajo. Se entra al predio por Av. del Trabajo.

• Guaymallén: Le Parc. Dirección: Mitre Y Godoy Cruz, Av. Mitre S/N.

• Las Heras: Polideportivo Polimeni. Dirección: General Julio Argentino Roca 401.

• Uspallata: Hospital Uspallata Dr. Luis Chrabalowski. Dirección: Tupungato y Aconcagua.

• Lavalle: Polideportivo. Calle Remedios Escalada y San Martín.

• Luján de Cuyo: Consultorios externos. Dirección: Acceso Sur y Quintana.

• Maipú: Polideportivo Juan Domingo Ribosqui. Dirección: Maza y Emilio Civit.

Región Este

• Junín: Polideportivo Nº 1. Dirección: San Martín 15.

• La Paz: Hospital La Paz. Dirección: General Paz 2371.

• Rivadavia: Sede Club De Día Municipal “Doña Francisca Jahan”. Dirección: Ruta 62 S/N.

• Santa Rosa: Hospital Fernando Arenas Raffo. Dirección: Avenida San Martín 643, Villa Cabecera.

• San Martín: Polideportivo Municipal Gustavo Torito Rodríguez, Av. Eva Duarte de Perón S/N (Puerta 3).

Región Valle de Uco

• San Carlos: Hospital Tagarelli. Dirección: Constitución S/N, Eugenio Bustos.

• Tunuyán: Centro de Congresos y Exposiciones “Carlos Alonso”, Dirección: Leandro Alem 745.

• Tupungato: Hotel Turismo de Tupungato. Dirección: Belgrano 1060.

Región Sur

• General Alvear: Hospital Enfermeros Argentinos. Dirección: Emilio Civit S/N.

• Malargüe: Esquivel Aldao y Capdeville, Polideportivo.

• San Rafael: Centro de Congresos y Exposiciones. Dirección: Luis Tirasso 1025.