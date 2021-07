Más de 100 proyectos tecnológicos ya avanzan con el financiamiento del programa Mendoza Emprende x 100

Se destinarán US$ 500.000 para financiar proyectos en etapa semilla con alta innovación tecnológica vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales y productivas. Generación de empleo privado y estímulo al espíritu emprendedor como base de la propuesta.

El Ministerio de Economía y Energía, a través de su Dirección de Emprendedores, dio a conocer los 106 proyectos tecnológicos que fueron aprobados y recibirán ayuda en el marco del programa Mendoza Emprende x 100.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta convocatoria, en la que se presentaron 147 proyectos con un importante componente de innovación y de tecnología. De este total, 106 fueron aprobados. Los emprendimientos tienen menos de cuatro años de antigüedad, por eso los denominamos en etapa semilla. Nuestro objetivo es ayudarlos en esta etapa inicial a desarrollar su prototipo o a ingresar al mercado con mayor impacto”, explicó Emilio Aguiló, director de Emprendedores.

“Las incubadoras públicas, académicas o privadas apoyaron las iniciativas en el armado del proyecto y la documentación respaldatoria, por lo que su papel fue fundamental y necesario”, añadió Aguiló.

“Del total de los 147 proyectos presentados y luego de ser analizados junto al equipo técnico de Mendoza Fiduciaria, 106 pasaron al análisis técnico y legal y obtuvieron el puntaje indicado para aprobar. En un análisis más concreto, notamos que 15 iniciativas no cumplieron con los requisitos legales y 26 fueron rechazados por falta de documentación”, explicó Aguiló.

Haciendo un desglose de las 106 iniciativas, se observó que 37 pertenecen a las incubadoras de Ciudad de Mendoza, 16 a Agilmentor, 9 a Godoy Cruz, 7 a la Fundación Cede-Impulso (San Rafael), 7 también a la Universidad Nacional de Cuyo, 5 a la fundación IDR, 4 a Tunuyán y 4 a Luján de Cuyo. Con 3 iniciativas están las incubadoras pertenecientes a los departamentos de Guaymallén, Junín y Maipú. La Fundación Maza, Las Heras y Malargüe cuentan con 2 proyectos cada uno y finalmente con una iniciativa están la incubadora Génesis (San Rafael) y el departamento de San Martín.

El ministro Enrique Vaquié detalló que para la ejecución de los proyectos “se destinarán US$ 500.000 mediante Aportes No Reembolsables (ANR) con fondos provenientes del BID, como parte de Mendoza Tecnológica. Cada emprendedor podrá acceder a un subsidio que cubra hasta el 80% de su proyecto desde la etapa semilla y con un tope de US$ 5.000 por iniciativa. Con esto queremos seguir fomentando la creación de empleo privado y el espíritu emprendedor que nos caracteriza como mendocinos”, resaltó.

Los proyectos seleccionados poseen alta innovación tecnológica en el producto, proceso de producción o forma de comercialización y están vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas, turísticas y de otros servicios.

Fuente:https://entorno.jornadaonline.com/index.php/2021/07/18/mas-de-100-proyectos-tecnologicos-ya-avanzan-con-el-financiamiento-del-programa-mendoza-emprende-x-100/