María Silvina Pérez correrá la Ultra Trail del Mont-Blanc

Se trata de la prueba mítica del trail running, en la que Pérez ya participó en 2019 logrando el segundo puesto. La deportista cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial.

La ultramaratonista mendocina, María Silvina Pérez, de 41 años, se reunió este viernes con el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, para concretar la entrega de un aporte económico que el Gobierno de Mendoza le otorgará para solventar parte de los gastos de pasajes, estadía, viáticos e inscripciones de su participación en la carrera Ultra Trail Mont-Blanc. La competencia se realizará del 23 al 29 de agosto en Francia, Italia y Suiza.

La Ultra Trail del Mont-Blanc es una de las carreras más esperadas del año por todos los amantes de las carreras de larga distancia. Y no es para menos, tanto sus escenarios como el ambiente son únicos. La edición 2020 tuvo que ser cancelada por la pandemia del COVID-19, por lo que sus más de 10.000 corredores tuvieron que esperar hasta este año.

Entre esos corredores se encuentra la lujanina Silvina Pérez, conocida como “Chila”, quien expresó que este año va a correr por primera vez en la categoría UTMB en 175K, ya que antes lo hizo en las 100 millas.

El UTMB del Mont-Blanc de 2021 tendrá lugar como es tradicional por los senderos del Pays du Mont-Blanc y cruzará Francia, Italia y entre los días 23 al 29 de agosto de 2021 e incluirá sus 7 distancias: UTMB de 170 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo; CCC de 101 kilómetros; TDS de 145 kilómetros; OCC de 56 kilómetros; PTL de 300 kilómetros y 25.000 metros de desnivel positivo; MCC de 40 kilómetros y YCC de 15 kilómetros.

Su camino en el deporte

“Siempre hice deporte, desde los 6 años. Empecé jugando al tenis y entrenaba muchísimo y en las pretemporadas me gustaba mucho correr; que me exigieran y superarme día a día. De apoco me fui metiendo en ese mundo del deporte, después me recibí de Profesora de Educación Física. Siempre me gustó correr, empecé con maratones de calle. Después conocí la montaña y desde hace unos 12 que estoy en el trail running”.

Silvina comentó que está rankeada número 3 en ultra trail a nivel nacional y que en el ranking de ITRA (Asociación Internacional de Trail Running) se encuentra en posición número 12. En 2018 también corrió la Ultra Trail del Mont-Blanc y quedó 18 en TDS, en 125K y fue la primera sudamericana que llegó.

En la Aconcagua Ultra Trail corrió dos veces y logró el primer puesto. Fue su última competencia antes de la pandemia, en febrero de 2019. “Fueron 100 kilómetros, salimos de Penitentes, llegamos hasta plaza Francia y lo hice en ayunas, como un desafío personal”.

Finalmente, la ultramaratonista reflexionó: “El deporte es mi vida, es salud, te conecta con tu cuerpo y con tu mente, con las amistades. El deporte es alegría, y para mí, es pasión. Siempre le digo a todo el mundo que no hace falta correr y hacer miles de distancias, no. Con moverse, con bailar, con andar en bicicleta, con caminar, es suficiente. Si la gente hiciera más deporte evitaríamos más la depresión, las enfermedades”.