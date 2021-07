Mal mensaje político: el Congreso entra en modo electoral sin haber dado un debate serio sobre el COVID-19

El resultado asoma similar en el caso de la Ley Pandemia, pero el trasfondo y el espesor político no son idénticos. No puede ser medido como costo o beneficio exclusivamente del oficialismo. El intento de avance sobre la estructura de los fiscales es negativo en sí mismo y expuso, finalmente, la mayor expresión de alineamiento interno con la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión de una norma legal frente a la pandemia expresa el intento de imponer un criterio único desde el Gobierno pero para tratar un tema sensible y necesario desde el punto de vista sanitario y también como mensaje político a la sociedad.