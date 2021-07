Lactancia materna y vacunación anti COVID: las 10 preguntas que todas las madres se hacen

La pediatra y puericultora mendocina María Ignacia Moreno Benegas respondió a todas las dudas que generan miedo en las mamás lactantes.

La lactancia materna siempre genera dudas e inquietudes, sobre todo en las mamás primerizas. Aunque debiera ser un acto humano tan natural como lo es el nacimiento mismo, sucede que no es tan así en la práctica, y allí es donde el rol de la puericultora para orientar y acompañar es clave.

Si a esto le sumamos la enorme cantidad de dudas que surgen en medio de una pandemia, por un virus del que poco se conoce como el COVID, el estrés que pueden sufrir las mamás se multiplica.

La leche materna es el mejor alimento para el bebé y le aporta numerosos beneficios, entre ellos, contiene los nutrientes que él necesita y fortalece su sistema inmune, tanto a corto como a largo plazo. Pero ¿qué sucede con la lactancia materna y el COVID?

La pediatra María Ignacia Moreno Benegas, destacada puericultora mendocina, responde a diario muchos interrogantes que preocupan a las mamás que dan la teta o que están prontas a hacerlo.

La Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) define a la actividad como «crianza, cuidado y desarrollo de los niños» a través del análisis de los distintos factores de crecimiento, el desarrollo de su inteligencia y las actividades que realiza en forma cotidiana, y de la búsqueda de un entorno de bienestar para el crecimiento y desarrollo desde su nacimiento hasta la adolescencia.

La especialista, entrevistada por El Sol, brindó todas las respuestas necesarias para que las mamás despejen sus dudas y disfruten con tranquilidad con sus pequeños de la lactancia materna.

– Si la madre que amamanta se vacuna contra el COVID ¿puede colocarle otras vacunas del calendario a su bebé antes de transcurridos 14 días?

– Sí, por supuesto, ya que el traspaso de los anticuerpos de la mamá hacia el bebé a través de la leche materna, no interfiere con las respuestas que producen los bebitos a las vacunas que les colocan a ellos.

– ¿El bebé también puede tener efectos adversos como fiebre o molestias en el cuerpo luego de que la mamá se vacune contra el COVID?

– No, ellos no hacen ninguna reacción inmunológica. Solo reciben los anticuerpos a través de la leche entonces no deberían tener ningún tipo de efectos adversos.

– ¿Las vacunas contra el COVID pueden representar un riesgo para el niño amamantado?

– No, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas en estudio son vacunas que no contienen virus replicativos, entonces es muy poco probable que representen un riesgo para el niño que es amamantado. La OMS no recomienda suspender la lactancia materna antes, durante ni después de la vacunación.

– ¿La cantidad de anticuerpos que va a portar la mamá lactante es menor a la de otro adulto?

– Para nada, que lo anticuerpos se repliquen y traspasen hacia el bebé a través de la leche no disminuye en absoluto la cantidad de anticuerpos en la madre.

– ¿Hay virus de Covid en la leche materna?

– Es importante destacar que los estudios han demostrado que la presencia del genoma del SARS-CoV-2 en la leche materna es poco común (5%)y cuando ocurre, se asocia con síntomas leves en los recién nacidos.

– ¿Hay vacunas más efectivas o seguras que otras?

– Todas están aprobadas por la OSM para las madres lactantes y no hay diferencia entre ellas.

– ¿Hay anticuerpos en la leche materna de las mujeres que se enfermaron de Covid?

– Sí, hay una alta prevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 (IgA e IgG) en la leche materna de mujeres con COVID. Un 83% según la OMS. Esto quiere decir que es muy poco probable transmitir la enfermedad a través de la leche, y si se sabe que un alto porcentaje de anticuerpos pasa a través de la misma y confiere protección al lactante. En base a estos hallazgos, se reafirma el apoyo a la lactancia materna en las mujeres con COVID-19 que deseen hacerlo. Siempre con las medidas de protección.

– ¿Los bebés lactantes deben internarse con la mamá enferma de Covid para continuar siendo amantados?

– Los recién nacidos de madres con COVID-19 (que no requieren Cuidados Intensivos) pueden permanecer con su madre en internación conjunta, manteniendo precauciones que incluyen distanciamiento mientras dure el periodo de contagio, uso de barbijo, higiene frecuente y ventilación del ambiente.

– ¿Hay vacunas Covid para mamás lactantes menores de 18 años?

– Actualmente Argentina está vacunando a mamás mayores de 18 años sin comórbilidades, y en este grupo entran la mayoría de las madres en edad reproductiva que amamantan. Pero para las menores de 18 aún no hay vacunas disponibles en el país. Se cree que quedarían contempladas con la llegada de las vacunas pediátricas de Pfizer, en las próximas semanas.

– En resumen ¿se aconceja entonces la vacunación contra el Covid durante la lactancia?

– Sí, totalmente. Si el deseo de la mamá es continuar con la lactancia materna, ni la vacuna ni la enfermedad son criterios para interrumpirla.

Por:Lorena Sidotilorena.sidoti@elsol.com.ar@loresidoti

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/lactancia-materna-y-vacunacion-anti-covid-las-10-preguntas-que-todas-las-madres-se-hacen