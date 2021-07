Jubilación para madres: todo lo que las mendocinas deben saber para solicitarla

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, informó que se firmará en los próximos días un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reconocerá años de aporte jubilatorio a mujeres que sean madres, tanto naturales como adoptivas, beneficiarias de la AUH y mujeres que hayan transitado la licencia por embarazo en relación de dependencia.

Se trata del “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”. En Mendoza hay más de 19 mil mujeres potenciales beneficiarias de esta nueva legislación, según afirmó Carlos Gallo, Jefe Regional Cuyo de Anses, aunque se estima que alrededor del 50% accederán a esta nueva implementación para poder jubilarse.

«El impacto que tendrá en Mendoza aún no lo sabemos, pero sí puedo decir que tenemos 19.294 mujeres potenciales beneficiarias. Son mayores de 60 años que no tienen un beneficio previsional, que no tienen ninguna jubilación y podrían estar alcanzadas con esta medida», puntualizó Gallo.

La nueva política social tiene por objetivo que las mujeres que alcanzan o superan los 60 años de edad y no completan los 30 años de aportes, sí puedan completarlos y jubilarse al reconocerseles el trabajo de cuidado de sus hijos.

Las personas jóvenes, en general, tienen cargadas en el sistema las partidas de nacimientos de sus hijos o hijas, porque cobran asignación familiar (SUAF) o asignación universal por hijo (AUH), pero ¿qué pasa con las mujeres mayores?

«Muchas mamás como la mía mayores de 60 años, no tienen cargado el vínculo con sus hijos en Anses porque nunca lo necesitaron. Al no estar todos los datos cargados, no sabemos la cantidad exacta, pero estimamos que cerca del 50% son las que van a acceder a este beneficio«, comentó Gallo.

¿Desde cuándo se podrá solicitar?

A partir del 1 de agosto Anses comenzará a entregar los turnos a través de su página web. Mientras tanto es un buen consejo que las madres interesadas en solicitar este nuevo cálculo vayan juntando las partidas de nacimiento de sus hijos, las sentencias de adopción y/o los certificados de discapacidad según el caso, para que con toda esa documentación se presente el día del turno.

Esta política es un complemento de la ley madre 24.241 del sistema previsional: las mujeres siguen bajo el requisito de tener 60 años de edad o más y 30 años de aporte. Esta nueva contemplación previsional sólo se suma como reconocimiento a las tareas de cuidados de las madres, pero con esto no alcanza.

También esta nueva medida se complementa con la moratoria previsional: con ella una mujer que ya tiene 60 años o más puede llegar a los 24 años de aporte y, para completar los 6 restantes, se le computarán por la tenencia de sus hijos.

Cuántos años se reconocerán para las madres

Hijos:

1 año de aporte por cada hijo + 1 año adicional si es discapacitado + 2 años adicionales por cada hijo que haya sido beneficiario de AUH

2 años por cada hijo adoptado + 1 año adicional si es discapacitado + 2 años adicionales por cada hijo que haya sido beneficiario de AUH

Embarazo:

Se van a empezar a reconocer los períodos de licencia por maternidad de tres meses. Al día de hoy, esos períodos no se computan para los aportes y a partir del decreto que saldría la semana que viene, estos 90 días se contemplarán si en esos períodos estuviste trabajando en relación de dependencia.

Habrá un bajo impacto entre las madres que cobran AUH

Esta asignación familiar existe desde hace 12 años, por lo que las madres beneficiarias en su gran mayoría, no pertenecen al rango etario de los 60 en adelante. Sí será un factor de gran incidencia previsional en los años venideros.

¿Cómo y dónde se realiza el trámite?

Con cada política nueva que requiere de un trámite, surgen especuladores. Pero es importante dejar claro que no hace falta que nadie intervenga para realizar éste ni ningún otro trámite.

«A las madres, transmitirles que vayan buscando las partidas de nacimientos, las sentencias de adopción y el certificado único de discapacidad. Cuando tengan el turno en Anses, llevan esa documentación y listo. No hace falta que la carguen hoy», explicó Gallo

Números de la desigualdad mendocina

El Jefe Regional Cuyo dio estadística laboral en relación a la desigualdad de género: «Los estudios demuestran que la tasa de ocupación en hombres es del 68% y de mujeres del 43%. La desocupación en mujeres es 12,3% y 8,5% en varones», enumeró.

«Por cada 100 pesos que gana un hombre, 78 gana una mujer. Hace 48 años, cuando las mujeres que hoy en día tienen 60 comenzaron a aportar, la desigualdad era peor aún, pero al día de hoy siguen existiendo».

Buscar derechos vulnerados para salir a repararlos

Esta nueva medida viene a reparar una desigualdad estructural histórica de género, en este caso laboral: reconocer el tiempo que las mujeres han destinado a la crianza de sus hijos.

«Hay miles de estudios que muestran cuáles han sido las diferencias que han sufrido las mujeres que hoy tienen 60 años, me parece una reparación importantísima», expresó Gallo.

«Yo como padre me esfuerzo para reparar esas diferencias en mi casa, porque es una lucha de época también y hay que salir cuanto antes de esa situación», confesó.

