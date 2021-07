Jerónimo Páez representará al país en el Mundial de Mountain Bike en Italia

Con una sobresaliente carrera deportiva, el biker es el único argentino clasificado al Mundial que tendrá lugar en Val di Sole. Jerónimo fue recibido por el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza.

Con tan sólo 23 años, el joven de Luján de Cuyo,Jerónimo Páez, es el número uno de Argentina en la especialidad Downhill (descenso o DH) de Mountain Bike. Es cuatro veces campeón argentino, campeón Copa Argentina Elite 2019; campeón Open Shimano Latinoamericano; subcampeón Panamericano Elite y Campeón Argentino de Enduro, podios a los que llegó gracias al recorrido que transitó desde los 9 años en el ciclismo.

Este jueves, Jerónimo fue recibido por el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta. Durante la reunión dialogaron sobre su presente deportivo y sobre lo que será su participación en el Campeonato Mundial de Mountain Bike, que tendrá lugar en Val di Sole, Italia, del 24 al 29 de agosto.

Si bien ya se ha presentado en copas del mundo, el deportista competirá por primera vez en un Campeonato Mundial, en la espacialidad Downhill, que consiste en ascender en telesillas con la bicicleta y bajar en el menor tiempo posible. “Son pruebas cortitas, de unos 5 minutos, pero muy intensas y peligrosas. Ahora estoy trabajando la resistencia en tiempo, porque los circuitos de acá de Mendoza son de unos 2,5 minutos y tengo que mejorar el aire. Cuido la alimentación, salgo a andar en bici en ruta o en circuito, además de entrenar en el gimnasio tres veces por semana. Los fines de semana sí o sí subo a Potrerillos a entrenar en los circuitos largos”, comentó.

Su objetivo está puesto en quedar dentro de los primeros 40 y de ahí ir escalando de a poco. “El nivel es muy parejo, los primeros 20 están en el mismo segundo, ganan por milésimas de segundos. Entonces tenés chances de quedar o top 50 o top 20, es muy fino el error que puede bajar el tiempo”, explicó el lujanino.

Pasión por el ciclismo, su punto de partida

El destacado biker contó cómo fue qué conoció la especialidad en la que nos representará en el Mundial y recordó: “En un viaje que fuimos a hacer pesca con mosca con mi papá y mi hermano, estábamos en Villa La Angostura y en un café vimos un video en el que hacían downhill y con mi hermano le dijimos a mi viejo que queríamos hacer eso. Así fue que cuando llegamos a Mendoza, empezamos a averiguar para empezar”.

Jero aseguró que no fue nada fácil su iniciación en esa espacialidad, ya que en la provincia no había escuelas, no había información y a través de datos que les brindaron bicicleterías empezaron a subir cerros y a hacer descensos. “Si bien ya había varios referentes de DH acá, no había nadie que lo practicara a nivel internacional, ni muy profesional. Con mi hermano fuimos los primeros”, comentó.

Clínicas por distintos puntos del país

Además de su rutina de entrenamientos, está realizando un ciclo de clínicas de Mountain Bike y Enduro en distintos puntos del país. Las primeras fechas tuvieron lugar en Mendoza, en el Parque Deportivo de Montaña de la Ciudad, a fines de abril y principios de mayo. “Me gusta poder transmitir lo que a mí no me transmitieron y hoy en día con la pandemia el ciclismo está en un gran momento. Todo el mundo salió a comprar bicis y salieron a los senderos y eso vino de la mano de los accidentes. La idea con estas clínicas es hacer crecer el deporte y enseñar la parte técnica. Actualmente soy el único que enseño a nivel general y en grupos chicos a prevenir accidentes y a adquirir un mejor manejo separado de la parte física”, aseguró.

Los encuentros se dividieron en tres días, por turno y cupos de a 20 personas. En total participaron 100 personas, entre niños, mujeres y varones. “Tengo el plan de hacer una nueva clínica unos días antes de mi viaje, con fecha a confirmar, a fines julio. Vamos a hacer un turno de avanzados, que ya andan en bici y todos los demás turnos para principiantes, para todos los que se estén iniciando en el mundo de los senderos, de la actividad física. La idea es transmitirles prevención de accidentes, que se sientan más cómodos en la bajada, que vayan un poquito más preparados cuando vayan a los senderos y que disfruten de la actividad”.

Proyectos desde el 2022

El mejor rider argentino de downhill, adelantó que luego del Mundial va a dejar de competir a nivel nacional e internacional y que “me voy a enfocar en dos proyectos: uno es correr Valparaíso y Cerro Bajo de Chile, en 2022; después en Bogotá, Colombia. Son carreras especiales de descensos urbanos que van por la ciudad, por escaleras. Son eventos muy reconocidos a nivel mundial y sólo voy a enfocarme en correr eso”.

“Pasadas esas fechas también voy a correr carreras de Enduro a nivel internacional, para ganar experiencia y dedicarme a correr en esa rama. El Enduro son como cinco carreras de downhill en un día, en donde se marca un recorrido en el que hay que ascender pedaleando y sólo se toma el tiempo de las bajadas, que hace una sumatoria de unos 30 minutos más o menos”, explicó.