Inflación, dólar y tarifas: las claves de la economía para las elecciones

Uno de los últimos sondeos realizados por la encuestadora Reale-Dalla Torre da cuenta que hoy la preocupación actual de los mendocinos pasa por la situación económica. El país, y particularmente la provincia, ya ingresó en la recta electoral, un horizonte en la que los especialistas que siguen la marcha de las variables económicas día a día ya evidencian algunos matices que podrían influir a la hora de ir a las urnas.

El estudio de la consultora cercana al Gobierno provincial indica que la inflación es actualmente el tema que preocupa al 81% de los consultados. Luego sigue la pandemia, con el 52%. Un poco más abajo en la escala de preferencias aparecen el desempleo y la pobreza, con el 34%.

De esto se puede inferir a su vez dos puntos: el primero, que ya avanzado el proceso de vacunación, los avatares del virus dejen de meter presión a las cuestiones de la economía local y que se reanuden más actividades, todavía frenadas -como el turismo internacional-.

La otra, son los asuntos que los ciudadanos les adjudican a la Nación y a la Provincia: la consulta realizada en junio indica que en ese listado de preocupaciones sólo hay una variable en la que la gestión de Rodolfo Suarez tiene injerencia directa, que es la inseguridad, que está en el tercer lugar en este muestreo sobre el clima social en Mendoza. Un detalle no menor, claro, a la hora de atribuir o deslindar responsabilidades políticas.

Los números mensuales parecen justificar este termómetro acotado de la realidad. En la semana, se conoció el dato provincial de la inflación, el tercer mayor índice en un año y levemente superior al promedio nacional: rozando el 4%. Otro dato demoledor para el bolsillo: los precios a junio de 2021 están casi un 52% más caros que en el mismo periodo de 2020. Todo un regulador del humor social y, por supuesto, de la posibilidad de acceder al consumo.

Ver también La inflación de Mendoza en junio fue de 3,9%, mayor a la nacional

El escenario

El economista del IERAL, Gustavo Reyes, da algunas pautas sobre la coyuntura económica en la que el escenario está tensionado por varias razones. Tras el parate obligatorio de la actividad económica que impuso la cuarentena el año pasado, el desconfinamiento a partir del tercer trimestre hizo que la economía empezara «a rebotar». Pero «esa recuperación en el primer trimestre de este año empezó a frenar«.

Cuando el rebote está agotando su efecto «se necesitan nuevas inversiones», aseguró Reyes. En este punto explicó que «el gobierno nacional ha tratado de impulsar la economía» con algunas medidas puntuales, como la baja del impuesto a las ganancias y el fuerte subsidio a las tarifas.

«Pero por otro lado, tenés una enorme incertidumbre. A las personas a las que les bajaste Ganancias, si les das más plata por menos impuestos, la pregunta es si van a ahorrar esa plata o se la van a gastar», se interroga Reyes. «Lo que vemos de acá a fin de año es que lo mejor de la recuperación de la economía ya se dio. No vemos expansiones adicionales«, indicó.

Inflación. «En Mendoza, es muy parecida a la nacional», explicó Reyes. Hace unos meses, grafica, estaba entre el 4% y 5% y actualmente está más cercano al 3% a nivel nacional. «Ha bajado un poco, pero para las circunstancias en las que está la economía, sigue siendo enormemente alta«, evaluó.

Acá hay dos cruces a tener en cuenta: mientras el promedio de precios está creciendo al 50% -interanual-, las tarifas «están bastante pisadas, al 17%». Lo mismo con el dólar oficial, que está planchado, pero «la inflación sigue siendo enorme porque el planchazo no puede ser sostenible en el tiempo. Si estás en el 3% no podés devaluar al 1%. Tarde o temprano tenés un problemón y lo hemos tenido un montón de veces en Argentina».

«De aca a fin de año vemos una inflación parecida a la que tenemos ahora, pero en algun momento esa devaluación tiene que ser necesariamente mayor», definió Reyes.

Dólar. En el análisis del especialista, «el dólar libre crece por espasmos, a saltos, se tranquiliza un poco porque el gobierno interviene». Esto explica las más recientes alteraciones que ha tenido el valor blue de la moneda norteamericana en las últimas semanas. «Cuando la inflación es del 50% anual, podés tener estabilidad por algun tiempo, pero también sacudones«, sostuvo y agregó que «uno esperaría que en el proceso inflacionario es imposible tener tranquilidad en el mercado cambiario y más en una economía en la que faltan dólares».

Empleo y pobreza. La situación del empleo comenzó a mejorar con el desconfinamiento paulatino, pero «fue el informal, en el sector privado está planchado y no por la pandemia, sino antes«, precisó Reyes. El economista remarcó que son 228 mil mendocinos los que tienen empleo formal privado, «que es el de calidad, y esa cifra es igual a la de octubre de 2010. En la medida que no se tomen acciones muy concretas y no mejore la incertidumbre acá tenemos un problema», puntualizó.

La contrapartida, consideró Reyes, son «los enormes niveles de pobreza».

En este marco, «en la posibilidad de mejorar la macro economía, las herramientas que tiene el gobierno provincial no son muchas. Tiene una herramienta que es bastante poderosa, hay un impuesto, que es Ingresos brutos, que tiene una influencia muy importante sobre la economía. En ese metro cuadrado, hay cosas para hacer. Hoy las alicuotas de Mendoza son bastante más altas que el promedio nacional», explicó. De la misma manera, «la ineficiencia estatal implica más gasto publico y, por ende, más impuestos».

Recuperar no es crecer



Un ex ministro justicialista aseguraba que, cuando sos gobierno, sólo tenés una bala de plata para todo el año. Con este escenario definido principalmente por la macroeconomía, el juego de la Provincia tiene sus limitaciones y está condicionada en gran medida por la Nación a partir del reparto de los fondos. Tal es así que requirió de la asistencia financiera para poder asumir sus responsabilidades en el rescate de IMPSA. En esos términos, también busca mejorar sus condiciones financieras, entre ellas, refinanciando su deuda con el Banco Nación.

Con todo, el ministro Lisandro Nieri ve el horizonte del medio año que resta «con preocupación, con la gravedad de haber cerrado un año completo«. Para el análisis, el titular de Hacienda considera que «no hay que engañarse con los números de Nación. Obviamente vas a crecer respecto al año pasado«, indicó, pero en ese punto pidió «ver los niveles prepandemia«.

«Veo una recuperación parcial del terreno perdido, que es distinto a crecer«, definió el funcionario para lo que queda del año.

También hay críticas hacia la Casa Rosada, ya que adopta medidas que «están probadas sus fallas, como la prohibición de la exportación de carne porque vas a impedir que ingresen dólares» o «si las aerolíneas no saben cuándo van a volar, el standalone es lo peor que nos puede pasar», haciendo un juego entre las restricciones aéreas por la pandemia y la calificación del país como mercado.

Nieri también sostuvo que, mientras a nivel nacional se modifica el consenso fiscal para subir la presión impositiva, desde 2017 en Mendoza se viene dando lo contrario. Pero de la misma manera, cuestionó el subsidio a la tarifa del gas con el nuevo mapa de zonas frías, ya que sólo sirvió para lograr un acuerdo. «Si tenía que haber un subsidio, era a la garrafa. Se están dando pasos para atrás en subsidios. Vas a ver consecuencias en la segunda mitad. Habrá emisión y eso genera inflación«.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/inflacion-dolar-y-tarifas-las-claves-de-la-economia-para-las-elecciones