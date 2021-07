El Gobierno evalúa mantener las flexibilizaciones en Mendoza hasta fin de mes

El Gobierno de Mendoza advierte una mejoría en el panorama epidemiológico actual de la provincia y en la respuesta que está dando el sistema de salud a la pandemia de coronavirus. Con una baja en la cantidad de casos de Covid-19, un porcentaje también en disminución de las camas de terapia intensiva ocupadas y un marcado descenso en la positividad, que está en el orden del 20%, en el Ejecutivo analizan que todas las habilitaciones vigentes, incluidas las que vencen el próximo lunes, se prolonguen hasta fin de mes.

“Existe la posibilidad de que las flexibilizaciones se mantengan después del lunes”, destacaron a Los Andes desde la Casa de Gobierno. Precisamente el Poder Ejecutivo anunció el lunes que por esta semana y hasta el lunes que viene se extendería el horario de circulación. De este modo, la alerta sanitaria regirá entre la 1.30 y las 5.30 de la madrugada, en medio de los festejos por el Día de la Amistad.

La decisión se tomó para “evitar aglomeraciones en bares y restaurantes” por el día del amigo y también “desalentar las fiestas clandestinas, con el fin de asegurar la salud de la población”,

Pero además se agregó que los deportes amateurs cuya práctica se desarrolle al aire libre podrían contar con la asistencia de público, “debiendo cumplir de manera estricta los protocolos sanitarios vigentes”. Al mismo tiempo se extendió el horario de apertura de los casinos hasta la 1.

Teniendo en cuenta que estas medidas rigen hasta el lunes, en caso de no haber un nuevo decreto, la alerta sanitaria debería volver a establecerse automáticamente a partir de las 0.30 y se prohibiría nuevamente el público en deportes amateurs al aire libre. No obstante, se espera que en el transcurso de este fin de semana haya novedades al respecto.

Por ahora, y dado el comportamiento “aperturista” que ha tenido Suárez en el manejo de la pandemia hasta ahora, lo más seguro es que se podrían mantener estas habilitaciones, teniendo en cuenta que sobre todo el horario extendido de circulación sin dudas afecta de manera positiva el rubro gastronómico (bares y restaurantes), así como también el turismo en Mendoza, en momentos en los que se está atravesando por la temporada de invierno y de vacaciones escolares de los estudiantes prácticamente en todo el país.

De hecho, la mayoría de los turistas que llegan a Mendoza provienen sobre todo de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde el receso invernal empezó esta semana y continuará la próxima.

Desde el Gobierno sostienen que la intención es que estas flexibilizaciones se mantengan hasta que se terminen las vacaciones de invierno de Buenos Aires, las cuales durarán hasta el domingo 1 de agosto. “Lo están estudiando, lo están midiendo y es muy probable que se extienda”, señalaron en el entorno del gobernador, Rodolfo Suárez.

En tanto, remarcaron que si bien este fin de semana finaliza el receso invernal en las escuelas, los estudiantes no tendrán clases, ya que habrá jornadas docentes organizadas por la Dirección General de Escuelas (DGE).

Asimismo, desde el Ministerio de Cultura y Turismo reconocieron que se está evaluando mantener las flexibilizaciones más allá de esta semana, pero remarcaron que se tiene en cuenta la evolución día a día de la pandemia. Indicaron que el Comité Epidemiológico y los funcionarios provinciales tomarán una determinación en este sentido “si las condiciones están dadas para mantener la extensión de los horarios de circulación”.

Por otro lado, en el Ejecutivo provincial remarcan que más allá de estas disposiciones no está en carpeta impulsar otras habilitaciones o dar de baja otras restricciones.

Mendoza en on y off

En reiteradas oportunidades, el gobernador Suárez y el resto de los funcionarios han ponderado la aplicación en la provincia de un esquema “on-off”, de apertura y cierre de actividades, según la situación epidemiológica y las condiciones del sistema sanitario del momento.

El Gobierno de Mendoza, en los últimos meses, ha ido intercalando restricciones y flexibilizaciones, conforme entendían que el contexto lo ameritaba.

Es así que, del 22 al 30 de mayo pasados, el Gobernador decidió adherir a una “Fase 1” temporal por nueve días que anunció el presidente, Alberto Fernández, en acuerdo con todos los mandatarios provinciales. En esa oportunidad se aplicó una fuerte limitación a la circulación de personas, con el objetivo de contrarrestar el impacto del pico de la segunda ola de la pandemia, que estaba afectando a todo el país.

Entre las restricciones que se habían implementado estaba la suspensión de clases presenciales durante los días hábiles comprendidos en ese periodo. Asimismo se dispusieron limites horarios para los servicios de delivery y para el funcionamiento de los restaurantes, que solo podían trabajar bajo la modalidad take away, al igual que los comercios de cercanía no esenciales. El resto de las actividades que no entraban en esas categorías debieron permanecer cerradas.

Una vez concluidos esos nueve días, se levantaron esas restricciones temporales y se volvió a las disposiciones vigentes previamente.

En tanto, previo al Día del Padre que se celebró el 20 de junio, el Gobierno permitió las reuniones sociales para ese domingo. La medida establecía que el permiso involucraba a grupos de 10 personas y se recomendaba que los encuentros se realizaran al aire libre y con los cuidados sanitarios pertinentes.

Además, se suspendió temporalmente la restricción de compras y reservas en restaurantes según la terminación del DNI y se abrieron las salas de juegos y casinos para que funcionen al 50% de su capacidad.

Semanas después se implementaron flexibilizaciones más importantes. El pasado 7 de julio, el Gobierno extendió el horario de circulación de las 23.30 hasta las 0.30 y puso fin a la obligación de realizar compras o hacer reservas según la terminación del DNI.

En tanto, se habilitaron las reuniones sociales y familiares de hasta 10 personas. “Estas medidas requieren un esfuerzo inteligente y con sentido común. Sigamos cuidándonos, porque cuidarnos nos hace más libres”, manifestó a través de redes sociales Suárez al comunicar estas medidas.

El último lunes, el Gobierno provincial anunció que desde las primeras horas del miércoles y hasta el 26 de julio inclusive se extendería el horario de circulación hasta la 1.30, momento desde el cual comenzaría a regir la alerta sanitaria en la madrugada hasta las 5.30. A su vez, se dispuso que los deportes amateurs al aire libre podrán contar con asistencia de público.

Estas flexibilizaciones se adoptaron en el marco de la Semana del Amigo, ya que consideraban desde el Ejecutivo que resultaba razonable apelar a una mayor distribución del público en distintos días de la semana, teniendo en cuenta la limitación de los aforos en los habituales sitios de reunión. A la vez que significó un guiño para el sector gastronómico extendiendo el horario en el que puede brindar servicios en plenas vacaciones de invierno.

