¿Cuánto tarda en formarse un agujero negro?

Así que los agujeros negros estelares pueden formarse en unos pocos millones de años, lo que hemos tardado en evolucionar desde el Homo habilis . Pero hoy, gracias a las ondas gravitatorias , conocemos agujeros negros de hasta 62 masas solares ¿De dónde proviene semejantes monstruos? Ese en concreto es el resultado de la fusión de dos agujeros negros de unas 30 y 35 masas solares. Los padres de la criatura puede que tengan un origen estelar, pero empiezan a ser demasiado grandes para las estrellas que estamos acostumbrados a ver. Quizás provienen de las primeras estrellas, que se formaron cuando en el universo no existía nada más que hidrógeno y helio. Esas estrellas primigenias pensamos que debieron tener masas de varios cientos de veces la del Sol, incluso mil veces más grandes, y debieron seguir una evolución extremadamente rápida. No conocemos ninguna estrella de ese tipo, son las conocidas como estrellas de Población III , mientras que nuestro Sol es Población I y las estrellas que seguramente le dieron al Sol y a la Tierra casi todos sus elementos pesados (más que el helio, nos referimos) son Población II. Las estrellas de Población III debieron vivir rápidamente como si no hubiera mañana, desapareciendo en 1 o 2 millones de años, y no tenemos claro si dejaron agujeros negros o se destruyeron incluso más violentamente que una supernova y lanzaron todo su material al medio interestelar.