Caro o barato: el dólar blue, propio de tiempos de volatilidad, no de crisis

¿Pero el dólar está caro o barato?, se vuelven a plantear ahorristas e inversores ante cada salto disruptivo de los dólares informales. Pero convengamos que la economía argentina atraviesa por una particular coyuntura, arrastrando y acumulando males y desequilibrios macro año tras año en las últimas dos décadas, y encima ahora jaqueada por una crisis sanitaria global. Como si fuera poco debe atravesar el desierto cambiario de las elecciones de medio término, bajo una polarización intransigente.

O sea, nada nuevo, salvo la presencia del covid-19, por lo menos desde la eclosión de la convertibilidad. De ahí que las expectativas devaluatorias estén a flor de piel. Cualquier excusa es buena para empezar a dolarizar carteras y ahorros.

Sin embargo, mirando por el espejo retrovisor, la historia contemporánea parece decirnos que no estamos frente a un dólar típico de las últimas crisis terminales como lo fueron los tipos de cambio paralelos de la hiperinflación de 1989 (abril/julio) o el posterior a la Guerra de Malvinas de 1982 (junio/agosto), o incluso el dólar oficial de la Híper del 89.

En cambio, los niveles alcanzados por los tipos de cambio reales informales en octubre del 2020 fueron muy similares a los máximos registrados en esos eventos de los 80. Por ejemplo, el CCL de $190 de octubre 2020, era casi similar del oficial de la Híper 89 que a precios del año pasado era de $191, mientras que el paralelo de la Híper 89 equivalía a $240 y el de pos-Malvinas a $210.

Esos valores hoy serían similares a $239, $300 y $263 respectivamente. De modo que la cotización alcanzada por los dólares informales en la actualidad, aún, dista mucho de experiencias traumáticas de los 80. En realidad, se asemejan más a tipos de cambio reales informales vinculados con épocas de inestabilidad pero no hiperinflacionarias. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del CCL de octubre pasado de $190, este superaba ampliamente a los paralelos de pre-Alfonsín 1983 (septiembre/octubre) que equivalía a pesos de octubre pasado a $150 o el paralelo previo al Plan Austral (enero 84/mayo 85) de $141 e incluso al dólar oficial de Duhalde 2002 de $125.

A estos tres momentos de la historia se los considera, en términos cambiarios, asociados a épocas de inestabilidad que no llegaron a detonar una híper. Esos valores a precios de hoy serían aproximadamente de $187, $177 y $157 respectivamente.

Dicho esto, cabe señalar que si bien no se está frente a niveles de dólar propios de situaciones de crisis terminales, el tenor de la brecha genera ruidos indeseables, sobre todo en un año electoral. Y dado que aún hay varias generaciones sobrevivientes de dichas crisis la experiencia está a flor de piel y los reflejos muy agudizados. Por ende, más allá de las mezquindades políticas, tanto el Gobierno, y sobre todo el BCRA (que volvió a emitir), como la oposición deben saber que no pueden tirar de la soga por demás, salvo que estén dispuestos a saltar al vacío, sin saber si hay red o no.

Hoy hay una ventaja, que antes no se tenía, y es que el tipo de cambio real oficial no está atrasado. Los $96 de hoy están dentro del rango del promedio histórico desde los 70, incluso supera el promedio de 1997/2021. Esto último es lo que le brinda margen al Gobierno para desacelerar el crawling peg de cara a las elecciones y de ahí la necesidad de que el CCL y el MEP no se alejen tanto, y menos el blue. Porque la brecha genera más nerviosismo. En las elecciones de 2013 la brecha apenas superaba el 60% (tras la devaluación se redujo al 30%) al igual que en las elecciones de 2015. Hoy está subiendo, muy rápido. En octubre 2020 la brecha superó el 120%.

