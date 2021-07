Cambia Mendoza y el Frente de Todos definen hoy quiénes acompañarán a sus principales candidatos

Las fuerzas políticas mendocinas viven este sábado una jornada de ansiedad y efervescencia ya que esta noche vence el plazo para la presentación de los precandidatos que competirán en las elecciones legislativas 2021. Con las cabezas de listas confirmadas, las disputas y negociaciones de último momento en Cambia Mendoza y el Frente de Todos se trasladan a los nombres que ocuparán los lugares hacia abajo en las boletas.

Casi como si se tratara de un juego de la silla que se encuentra en sus últimas instancias, son muchos los pretendientes y los asientos disponibles son escasos. Este es el escenario que atraviesan los dos principales espacios políticos de la provincia a horas de que se defina cuál será la oferta electoral que tendrán los mendocinos en el cuarto oscuro el próximo 12 de septiembre, cuando se celebren las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por el lado de Cambia Mendoza es un hecho desde hace semanas que las postulaciones al Congreso de la Nación estarán lideradas por dos ex gobernadores. Alfredo Cornejo será el precandidato a senador nacional y Julio Cobos irá como diputado nacional en primer término, en lo que implicará un enroque entre las cámaras que actualmente integran.

Cornejo estará secundado por la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, quien buscará volver a la actividad legislativa tras ocho años. Desde hace tiempo se barajaba la posibilidad de que una ministra del gabinete del gobernador Rodolfo Suárez integrara las listas y en el último tiempo fue creciendo el rumor de que sería Juri.

Sus apariciones en las imágenes del cierre de frentes en el acuerdo entre la UCR y el Pro en la Casa de Gobierno y en la foto de familia de Cambia Mendoza en Andes Talleres terminaron de darle certeza al lugar que tendrá la dirigente radical, quien a su vez es una de las personas de mayor confianza del mandatario provincial.

Otro nombre confirmado en el oficialismo es el de Álvaro Martínez como precandidato a diputado nacional en tercer lugar. El actual diputado provincial y presidente del Pro cerró su incorporación a la esta nómina tras el pacto electoral entre Omar de Marchi y la cúpula radical que cerró la permanencia del Pro en Cambia Mendoza, luego de intensas semanas de negociaciones por la representación de ese espacio.

Pero el principal foco de atención en estas horas está puesto en quién será la otra mujer que ocupe un segundo lugar en la lista de diputados. Las dos legisladoras nacionales que finalizan su mandato aspiraban a ese lugar, se trata de la senadora Pamela Verasay y la diputada Claudia Najul. No obstante, a última hora del viernes la balanza se habría terminado de inclinar por Verasay para acompañar a Cobos y Martínez.

Las últimas reuniones y conversaciones entre los referentes de Cambia Mendoza han estado enfocadas en garantizar la representación de los intendentes oficialistas en las listas, principalmente en lo que respecta a las bancas para la Legislatura provincial.

En este sentido, los delfines suaristas Alejandro Diumenjo y Cecilia Rodríguez tienen garantizada su reelección en el Senado y la Cámara Baja respectivamente. Otro que también renovará como senador es el cornejista Diego Costarelli. En tanto, hay expectativa por ver qué sucederá con un histórico dirigente radical como Juan Carlos Jaliff que se acerca al fin de su mandato como senador.

Un hecho a tener en cuenta es que en Cambia Mendoza habrá competencia en las PASO, ya que la lista oficial deberá enfrentarse a la de “Cambia YA!”, el espacio integrado por el Frente Liberal Productivista.

El empresario bodeguero Rodolfo Vargas Arizu liderará la boleta como precandidato a senador nacional y la diputada provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP), Josefina Canale, buscará dar el salto a la Cámara de Diputados de la Nación.

Por su parte, el empresario Mauricio Badaloni, propietario de Andesmar y titular de la Unión Industrial Mendoza (UIM) será el primer precandidato a diputado provincial por la Primera Sección. En tanto, el subsecretario de Salud de la provincia, Oscar Sagás, lo hará por la Tercera Sección, y la diputada provincial del Pro, Hebe Casado, buscará ser reelecta por este espacio.

Las incógnitas del peronismo

El hermetismo de la última semana respecto a las precandidaturas del Frente de Todos ha sido absoluto. Desde hace meses que la cabeza de la boleta está reservada para Anabel Fernández Sagasti, quien buscará su reelección en el Senado.

En lo que respecta a la lista de postulantes a la Cámara de Diputados no existe la misma certeza. Sin embargo, con el correr de los días Adolfo Bermejo se ha ido posicionando como una fuerte opción para liderar este cuerpo y a horas del cierre él todavía no se ha corrido de ese lugar ni lo han desplazado, por lo que el ex intendente de Maipú y actual senador provincial tiene la pole position, de no mediar una sorpresa.

Pero las incógnitas más fuertes en el principal espacio opositor están puestas en los segundos lugares de las nóminas de precandidatos. Hay pocas pistas de quién podría acompañar a la presidenta del PJ local para buscar llegar al Senado, en cierto momento se barajó la posibilidad de que un intendente peronista acceda a ese sitio. Sin embargo, es más codiciado el segundo lugar de aspirantes a la Cámara Baja, ya que se trata de una banca más “entrable” para el peronismo.

Los hermanos Félix, el diputado nacional Omar y el intendente sanrafaelino Emir, apuntan a que, si Bermejo encabeza la lista, sea acompañado por una dirigente del sureña. Las posibles pretendientes son Cristina Da Dalt, ex presidenta del Concejo Deliberante de San Rafael y actual gerenta de la delegación de Anses en ese departamento, y Liliana Paponet, diputada provincial por la Cuarta Sección que está cerca de concluir su mandato.

La incorporación al Frente de Todos del diputado nacional José Luis Ramón y su partido Protectora aportaron un condimento extra a la pugna por los lugares en esta coalición. El abogado mendocino hizo públicas sus intenciones de renovar su banca y de hecho se lo planteó al presidente Alberto Fernández en un encuentro privado que tuvieron la última semana. Sin embargo, una posibilidad que fue creciendo en las últimas horas es que Ramón termine buscando un lugar en la Legislatura.

Tras la polémica, habrá colectoras

La UCR y el PJ calentaron la previa del cierre de listas los últimos días por los cruces respecto de la presentación de listas colectoras en estas elecciones. Desde el radicalismo, con el gobernador Rodolfo Suárez a la cabeza, advirtieron que impugnarán estas adhesiones materiales que presenten los espacios políticos por estar prohibidas por la legislación nacional y provincial. En tanto, desde el peronismo aseguraron que es un sistema que legal y denunciaron un intento de intervención del oficialismo en otras fuerzas.

Luego de esa polémica, desde el PJ confirmaron a este diario que este sábado finalmente se presentarán colectoras en el Frente de Todos para las categorías de concejales en los 12 departamentos donde no gobierna el peronismo.

Esto significa que en las próximas semanas podría producirse una disputa judicial entre estas fuerzas por estas adhesiones en las boletas, disputa que deberá resolver el titular del Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral, Walter Bento, quien está imputado y acusado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas para liberar detenidos, entre otros delitos.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/cambia-mendoza-y-el-frente-de-todos-definen-hoy-quienes-acompanaran-a-sus-principales-candidatos/