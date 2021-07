Así quedaron las listas: los heridos, las caras nuevas y las parejas

Este sábado a la medianoche venció el plazo para la presentación de listas de candidatos para las Primarias de septiembre en la Justicia Electoral y se avecinan a partir de ahora otras 48 horas del periodo de tachas. Sucede que son dos días donde seguirán las negociaciones y los nombres en algunos lugares no están del todo firmes. Pero por el momento se puede hablar de algunas cuestiones que dejó el armado electoral en toda la provincia, tanto en el oficialismo como en la oposición.

Cómo siguió la puja en el PRO

Omar de Marchi logró los lugares acordados en la Legislatura en la negociación con Alfredo Cornejo. Atrás quedaron los cuestionamientos entre unos y otros: los demarchistas se quejaban de que los cornejistas se metían en su compulsa interna, y estos a su vez le cuestionaban al ex intendente de Luján de Cuyo que en cada previa electoral amenaza con quebrar el frente. Pero ya con el cierre, hubo discusiones para que De Marchi abriera los lugares a los disidentes del PRO, como Pablo Priore. No hubo forma, el PRO oficial puso a sus alfiles de la Fundación Pensar y de la juventud macrista y desde Luján de Cuyo avisaron que, en todo caso, fueran los cornejistas los que les dieran más espacio. Algunos, como Hebe Casado que en alguna oportunidad defendió a De Marchi, terminaron contenidas en la lista de Rodolfo Vargas Arizu y Josefina Canale. Salvo, claro está, los que terminaron encolumnados con De Marchi pese a diferencias anteriores, como Cecilia Páez, que logró que Lula Balsells Miró sea la primera diputada por el tercer distrito.

La verdadera interna

A priori, la primaria entre la lista oficial de Cambia Mendoza encabezada por Alfredo Cornejo y Julio Cobos para el Congreso y la de Republicanos Ya, con Vargas Arizu y Canale, no parece tener mucho suspenso que digamos y se espera que la primera se imponga sobre la segunda, puesto que cuenta con todo el aparato electoral -y de Gobierno- a su favor. Pero lo que hay que tener en cuenta es la pulseada que puede haber por el tercer lugar para la Cámara de Diputados. Por acuerdo, ese lugar quedó para el macrista Alvaro Martínez, actual diputado provincial y del riñón demarchista. Pero ese lugar también es disputado por Canale, la ex PD que se fue acercando al cornejismo. Las sospechas maquiavélicas apuntan a que el cornejismo fortalezca -en votos- a la ex presidenta del Instituto de Juegos y Casinos para sonsacarle el tercer lugar entrable al joven diputado provincial.

Los que no van: el histórico, el mediático y el pelado

Juan Carlos Jaliff es un decano de la Casa de las Leyes. Es el hombre de consulta con la Constitución y el reglamento de la cámara siempre a mano. Hincha de Boca infumable, un Tano Passman como él mismo se define. Pero en este proceso no entró en ninguna lista. Ya lleva dos periodos como senador provincial, que no se reduce a una banca. También como vicegobernador de Julio Cobos estuvo a cargo del Senado.

Otra ausencia llamativa en las listas es Luis Petri, el más mediático de los legisladores nacionales por Mendoza. El futuro político del especialista en seguridad es incierto. ¿Volverá a la provincia?

Por el lado del Frente para la Victoria, uno peso pesado que no consiguió espacio para continuar en la Legislatura fue Alejandro Abraham, ex intendente de Guaymallén y actual senador provincial.

Las parejas

Angela Floridia conoce perfectamente el mundillo de la Legislatura por dos razones. Por un lado, porque es la pareja del ex legislador radical de Las Heras, Néstor Parés, actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Luego, porque precisamente Parés la ubicó en Diputados -durante su presidencia- para que ordenara administrativamente los gastos de esa cámara. Luego, intentó llevarla al organismo de control, pero el operativo de adscripción -Floridia tiene cargo de planta en la Legislatura- fracasó. Ahora, Floridia quedó en tercer lugar para el Senado por el primer distrito. Entrable.

No es la única con un influencer detrás. También está Mauricio Torres. Este sancarlino está en pareja con una hermana de Alfredo Cornejo. Torres –en la foto inferior, de camisa blanca– asumió en 2017 su primer periodo como diputado provincial y va por otros cuatro años más para la Cámara Baja. Sin embargo, el diputado del Valle de Uco llega como parte del acuerdo entre la UCR y el Frente Renovador sección Jorge Difonso. Tanto Torres como Difonso se opusieron a la reforma de la ley 7.722 que impulsó el también sancarlino Rodolfo Suarez.

Y una más: Jessica Laferte, pareja del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que va en segundo lugar en la lista de senadores por el cuarto distrito, detrás del médico sanrafaelino Abel Freidemberg. Laferte ya estuvo en el ojo de la tormenta cuando Ojeda fue cuestionado por la designación de familiares en su gabinete municipal. En esa instancia, Laferte aseguró que no trabajaba formalmente para la comuna, sino que acompañaba a su pareja en las actividades y en la gestión en carácter ad honorem. Ahora, está en carrera para la Legislatura.

Los hijos

El PRO reúne a varios apellidos conocidos para la política. Lo curioso es que tienen acervo del PD. Es el caso de Gabriel Pradines, uno de los jovenes macristas que participó de la recepción a Mauricio Macri en Mendoza en el auditorio Bustelo. Gabriel –en la foto inferior– es hijo de Roberto, un ex legislador ganso de Guaymallén. El otro es Germán Vicchi, abogado de la Fundación Pensar, el think tank del macrismo mendocino y actual síndico de la Sociedad de Transporte de Mendoza. En este caso, Germán también tiene sangre «plumífera»: su padre, Julio Alberto, era dirigente del PD.

El establishment económico

No es usual que tantos empresarios participen en un acto electoral. En anteriores campañas, hubo algunos intentos, pero de manera más individual. Ahora, dos listas llevan empresarios a la cabeza, vinculados a dos sectores del mundo vitivinícola. Por un lado, Carlos Iannizzotto, que está referenciado en las cooperativas vinculadas a Fecovita. El abogado y dirigente agrario es parte de la Mesa de Enlace como referente de Coninagro. Competirá bajo el sello del Partido Federal. Del otro lado de la industria aparece Rodolfo Vargas Arizu, uno de los nombres fuertes de la corporación, propietario de Bodega Tierras Altas y vinculado políticamente al partido Recrear del economista liberal y radical, Ricardo López Murphy.

Ambos han aglutinado en sus listas a referentes del mundo empresarial. Iannizzotto convocó a Adolfo Brennan, el empresario farmacéutico y vitivinícola, uno de los vicepresidentes de la Federación Económica de Mendoza.

En tanto, Arizu se rodeó con el metalmecánico Julio Totero -presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, segundo diputado nacional, en la foto inferior-, Mauricio Badaloni -del grupo Andesmar y presidente de la Unión Industrial de Mendoza, irá como candidato a diputado por el primer distrito-, Joaquín Barbera -el joven emprendedor y CEO del Grupo Broda y perteneciente a la familia gastronómica con epicentro en La Marchigiana, primer senador por el tercer distrito-, Gloria Magnaghi -del grupo de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, vinculada al radicalismo-, Andrés Vavrik -productor ganadero y titular de la Cámara de Comercio de General Alvear-.

Lo curioso es que si bien forman parte del establishment económico de la provincia tienen su primera incursión en política pero por fuera de las fuerzas tradicionales, lo que expresa de alguna manera el desencanto hacia la política convencional o que ésta no puede contenerlos. Eso sí: varios de ellos han salido a bancar el proyecto de Portezuelo del Viento, como Totero -que hace dos años tuvo una polémica aparte con Cornejo-.

Los desencantados

Este proceso electoral dejó ver las heridas que hay en algunos candidatos respecto de sus partidos de referencia. Y se animaron a dar el salto a otras fuerzas políticas nuevas. El caso más ejemplar es la ruptura de Protectora: mientras José Luis Ramón terminó subsumido por el Frente de Todos, sus ex aliados Mario Vadillo y Marcelo Romano hicieron rancho aparte con el Partido Verde.

No fueron los únicos. La justicialista Andrea Blandini –en la foto inferior– y el radical Ricardo Manzur también saltaron el cerco para quedar en las listas del partido ambientalista. Blandini, porque mantiene diferencias con la conducción de Anabel Fernández Sagasti en el FdT, que quedaron expresas en la reforma de la ley minera, cuando no apoyó la iniciativa. Y Manzur, porque rompió con el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, desde hace años y quedó excluido de la gestión radical.

Otro justicialista desencantado es el alvearense Gustavo Majstruk. Actual diputado provincial vinculado en su momento a los Azules de Alvear, paulatinamente fue mostrándose crítico del kirchnerismo. Además, ha rechazado algunas reformas que han sido banderas de la Casa Rosada, como la despenalización del aborto. Y en la provincia, contra la reforma minera y la obra de Portezuelo del Viento.

También se anotan el demócrata Guillermo Mosso, que perdió en la interna del PD y ahora integra la lista de Cambia Mendoza para Diputados.

Pocas caras nuevas

El refresh legislativo tiene, a pesar de todo, algunos datos llamativos. El que más atención ha generado es Hugo Laricchia, creador del Mendoexit, esposo de Mariana Silvestri, titular del Ministerio Público de la Defensa en el Poder Judicial.

En Cambia Mendoza, aparecen dos médicos sin experiencia legislativa: Fernanda Sabadin, directora del Paroissien y vinculada al radical Néstor Majul; y el juninense Mario Ana, referenciado en el vicegobernador Mario Abed. En el Sur, será candidata Gisela Valdés, directora del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael.

También hay periodistas. A la mencionada Laura Carbonari, se le suma la joven Giuliana Díaz –en la foto inferior-, periodista deportiva y presidenta de la Liga Femenina de Fútbol de Mendoza.

Por el lado del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti posicionó a la joven Valentina Morán de su círculo íntimo y secretaria general de la Juventud Peronista. Y Matías Stevanato a Juan Pablo Gulino, funcionario de la municipalidad.

