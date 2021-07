Ana Ontiveros buscará el ascenso con el club Gran Canaria Futsal de España

La ex jugadora de Cementista dejó el futsal brasileño y se incorporó este año al equipo español.

La talentosa poste de 31 años, que actualmente se encuentra en España, terminó 2020 de la mejor manera, logrando en su primera temporada en el futsal de Brasil, el campeonato de la Liga Paranaense con el club Cianorte. Más allá de este logro, Anita, como la llaman, dio otro salto de calidad en su carrera deportiva y acordó a principios de este año, su incorporación al equipo de las Islas Canarias. Cumplió así uno de sus objetivos: llegar a las ligas competitivas de Europa.

Ontiveros arribó a mitad de la temporada al Gran Canaria, que estaba luchando por mantener la categoría en primera división del futsal español, pero lamentablemente descendió. Sin embargo, la excapitana de Cementista apostó por seguir en el club, con el objetivo de lograr el ascenso y la pasada semana, terminó de acordar su vinculación por una temporada mas.

Laura dejó atrás en febrero de 2020 su provincia natal para incorporarse al futsal brasileño. Además, en diciembre de 2019 jugó para Cerro Porteño de Paraguay la Copa Libertadores de Futsal Femenino y también tuvo un paso por el futsal de Chile. Pero su idea era emigrar al Viejo Continente y finalmente este año pudo cumplir el objetivo.

La jugadora explicó: “Volví de Brasil a fines del año pasado, me contactaron del club Cianorte para renovar el contrato, pero me surgió también una propuesta de España, del club Gran Canaria, de la primera división de la liga española para lo que restaba de la temporada. Entre la documentación que tuve que realizar, al final pude viajar en marzo pasado y quedaban tres meses por jugar”.

“Cuando llegué, el equipo estaba peleando el descenso para mantener la categoría –agregó–, al final no lo pudimos lograr y la próxima temporada jugaremos en la segunda división de liga española. En los últimos días terminamos de decidir y dialogar sobre las condiciones del acuerdo para seguir en el club, aunque de cualquier manera, yo ya había dado a entender de palabra que mi deseo era seguir acá una temporada mas”.

Al respecto, comentó que mientras estuve de vacaciones en Mendoza, la agencia que me representa , me hizo llegar la propuesta, la analizamos y ahí decidimos que era una buena oportunidad para dar este salto de calidad a estas ligas, como la española o italiana que son muy competitivas. Uno de mis deseos era poder jugar y tener la oportunidad de participar con algún equipo en alguna de estas ligas. En cuanto al objetivo principal y más que claro, es ahora ponernos a punto, trabajar mucho y lograr el ascenso a la primera división y obviamente, hacer un buen papel como siempre”.

Respecto de la diferencia con el futsal brasileño, la mendocina indicó que “es más que nada en cuanto a sistema de juego, a la estrategia que plantean unos y otros, también eso va mucho a la idea de los técnicos y la propuesta de juego que tengan. Es fácil adaptarse, el futsal brasileño que es muy de posesión del balón, de buscar los detalles, yo no digo que en España no se busquen, pero es un poco más vertical el ataque, no tanto de la posesión del balón y son mas verticales para el momento de la definición”.

“A toda jugadora de futsal le gustaría estar en la liga española”

Ontiveros explicó que más allá de descenso del equipo español, “ir a jugar a España fue un salto de calidad, también por una cuestión que a toda jugadora de futsal le gustaría ser partícipe de esta liga, que es una de las más competitivas, muy fuerte, donde los equipos están muy bien formados y entrenados”.

“Además de eso –dijo–, me sirve para sumar experiencia, aprender y más allá de no haber alcanzado el objetivo de mantener la categoría, creo que es algo muy positivo, nos sirve para aprender y en mi caso en lo personal, lo tomo como un gran salto de calidad. Ya tengo 31 años y poder ser partícipe de esta liga, de estar en Europa viviendo esta experiencia es algo muy lindo, y ojalá esto sirva para abrir puertas a otros equipos y ligas también competitivas”, concluyó.