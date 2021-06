Viernes 25 de junio: se aplicará la segunda dosis de Sinopharm para los trabajadores de la educación

El gobierno escolar convoca a todos los docentes y personal educativo que ya recibió la primera dosis de Sinopharm para que se aplique la segunda dosis en el Estadio Arena Aconcagua.

La Dirección General de Escuelas comunica que el viernes 25 de junio se convoca a todos los docentes y personal educativo y supervisores que desarrollen sus actividades en los departamentos del Gran Mendoza y que ya recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm, para ser inoculados con la segunda dosis de dicha vacuna.

La vacunación de la segunda dosis de Sinopharm se realizará en el Estadio Arena Aconcagua según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0, 1 y 2: de 9 a 11 horas.

DNI terminados en 3, 4 y 5: de 11 a 13 horas.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: de 13 a 15 horas.

Requisitos

Es importante destacar que los convocados deben respetar los cronogramas propuestos concurriendo de acuerdo según al grupo que pertenecen y edad. Es obligatorio presentarse con DNI original, declaración jurada versión papel o digital, lapicera y sanitizante personal.

No podrán vacunarse si los agentes no se encuentran cargados en el Sistema GEM. El personal que no pueda asistir en su día y horario correspondiente, deberá informarlo a través de: operativodelegacionesdge@gmail.com

