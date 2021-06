Turismo: el Gobierno provincial insistió en la reapertura de la conexión con Chile

Desde octubre del 2020, la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri viene reclamando a la Nación la posibilidad de reabrir las fronteras para que, de manera gradual y progresiva, turistas extranjeros arriben a la provincia. A muy pocas semanas de iniciarse las vacaciones de invierno, la solicitud volvió a replantearse, pero aún no hay respuestas certeras.

La funcionaria ha recalcado lo importante que resulta equilibrar la economía con la salud y Mendoza lo ha demostrado. «Es imposible pensar en tener tanto tiempo a las actividades sin funcionar», comentó en entrevistas radiales.

Mendoza ha ido trabajando paulatinamente de manera segura en la apertura del turismo interno, nacional y luego internacional.

«Hay que tener en cuenta que la reapertura de un mercado externo no es una cuestión sencilla y no se puede tomar con rapidez. En la mayoría de los casos, el turismo extranjero requiere de conexión aérea, por eso tenemos que trabajar con las líneas aéreas, los permisos, ganar esos mercados que durante 15 meses estuvieron cerrados y hay que salir a ganarlos», aseveró la ministra preocupada.

Otro quer también mostró preocupación por la reapertura de las fronteras y la reactivación económica fue el diputado nacional, Alfredo Cornejo, que expresó en las redes: «¿Por qué los vuelos internacionales pueden llegar a Ezeiza y a Mendoza no? Vacunados y con PCR negativo, los turistas podrían ingresar. El sector está preparado con todos los protocolos».

Además, agregó: «Le pido al gobierno nacional que permita la apertura de vuelos internacionales y del Paso Cristo Redentor para el ingreso al país de turistas hacia Mendoza».

La respuesta de Migraciones

Tras el pedido insistente de Turismo, Juan Manuel Serrano, Delegado de Migraciones Mendoza, manifestó en Noticiero 9 (Canal 9 Televida) que «hoy es muy prematuro avanzar en el tema. Hemos estado trabajando y la idea no es apurar los tiempos».

«Todos queremos que la economía se reactive, pero no podemos hacerlo ya, sino que hay que ir con cautela y teniendo en cuenta los cuidados sanitarios pertinentes. En Chile aún no se dan las condiciones, los contagios no dejan de crecer, por ello no vemos prudente reabrir las fronteras», agregó el funcionario.

Qué pasará con las vacaciones de invierno

Mientras las autoridades locales esperan que el pedido prospere a nivel nacional, siguen las dudas acerca de qué pasará durante el receso invernal.

Si bien el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, no dio certezas de que pudiera haber temporada 2021, desde el Ejecutivo local redoblaron la apuesta y no sólo la aseguraron sino que aceleraron el plan de vacunación para los empleados del sector. La misma está prevista para el próximo sábado.

De hecho, el propio gobernador, Rodolfo Suarez, expresó en las redes su postura y decisión:

«A partir del sábado 19 de junio, el sector gastronómico y hotelero podrán gestionar su turno para la vacunación contra el Covid-19. También se podrá inscribir todo el personal de la terminal de ómnibus», arrancó el extenso escrito.

«Una vez que esto suceda, tendremos al sector turístico cubierto sanitariamente para que puedan trabajar tranquilos en la temporada invernal, ya que el transporte público, taxistas, transportistas de plataformas electrónicas y personal del aeropuerto, están vacunados», agregó.

Y finalmente escribió: «Sabemos la cantidad de fuentes de trabajo que brindan estos sectores y de todo el esfuerzo que vienen realizando, siendo uno de los más afectados en este último año. Es por eso que queremos de a poco ir recuperando la libertad y que sigan funcionando de forma segura».

