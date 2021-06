Nicole Bernabei renovó contrato y aseguró continuidad en la Serie A1 del handball italiano

La mendocina de 24 años, prolongó su vínculo con el club Cassa Rurale Pontinia para la próxima temporada 2021/2022.

Con la tranquilidad de haber renovado su contrato con el club italiano para la próxima temporada, Nicole disfruta de sus vacaciones en esta provincia junto a su familia, pero sin perder el ritmo de entrenamientos ya que luego de cumplir por protocolo con la cuarentena, viene trabajando en doble turno en el club Mendoza de Regatas, donde jugó hasta el año pasado hasta emprender su viaje a Europa.

La jugadora, que se desempeña como central o lateral derecho, llegó a Italia el 13 de agosto pasado y actualmente vive en la provincia de Lazio en la región denominada Latina, en el pueblo de Pontinia. En agosto pasado dejó el Club Mendoza de Regatas para incorporarse al club Cassa Rurale Pontinia, que milita en la Serie A1 (Primera División) del torneo de handball italiano.

Su familia está integrada por sus padres Claudio y Lilia Castañón y sus hermanos Mauro y Guido. Toda su entorno familiar ha practicado deportes, pero el que más sobresale es su abuelo paterno, quien practicó pelota paleta también en el club del Lago.

Trayectoria

La futura kinesióloga mendocina recordó que “comencé a jugar handball a los 8 años en la Universidad Nacional de Cuyo, hasta los 17, luego decidí irme a jugar a Buenos Aires, en el club Ferrocarril Mitre durante dos años y entrenando con la Selección Argentina, viajando a un Panamericano y a un Mundial”.

Indicó que “después a los 20, decidí volver a Mendoza para iniciar mi carrera universitaria y me incorporé a Mendoza de Regatas. En 2016, viajé al Panamericano de Brasil, con la Selección Argentina Junior y en el mismo año a un Mundial a Rusia. Desde que comencé a jugar, integré los seleccionados mendocinos, todos los años teníamos el Argentino de selecciones y yo integraba la de Mendoza en distintas categorías”.

Nicole llegó hace unas semanas a su provincia natal y explicó que “antes de venir firmé el contrato con el mismo club, que incluye mi vínculo de agosto de este año a mayo de 2022, por lo que dentro de algunos meses tengo que regresar. En el torneo italiano salimos sextas y fue una linda experiencia, ya que el nivel es bastante competitivo, más que el que se juega en Mendoza, me sirvió mucho también para crecer tanto en lo individual como en lo grupal de equipo”.

“Estamos muy motivadas –dijo-, el objetivo para la próxima temporada es quedar entre las cuatro primeras y partir de ahí, tener un mejor puesto en el torneo anual y en la Copa Italia, que es un torneo donde clasifican los seis primeros de este torneo anual, que ya lo disputamos el año pasado”.

Comentó además que “en el torneo anual, a la altura de noviembre, las seis primeras clasifican a la Copa Italia, que se juega simultáneamente con el torneo anual que es más largo. El objetivo próximo sería clasificar ahora entre las cuatro primeras del torneo largo y estar en lo posible en los primeros puestos de la Copa Italia. En el torneo anual jugas contra los 16 equipos y en la Copa son sólo seis equipos”.

Explicó además que tras su regreso a Mendoza, “al día siguiente que ya pude salir, entreno de martes a viernes doble turno en Mendoza de Regatas, a quien agradezco porque me abrió sus puertas para poder entrenar estos meses. Estoy haciendo trabajos físicos con el preparador físico Eduardo López, que es el que tiene a cargo su tarea al frente del plantel de handball de la primera del club y actualmente no estoy entrenando en cancha porque tengo una lesión en la rodilla y me tengo que operar, pero estoy yendo a ver los entrenamientos del entrenador Rafael Argumedo. Por más que no estoy entrenando, veo las prácticas para ir captando todo lo que me sirva para incluirlo en mi juego”.