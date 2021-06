MSCI: la Argentina cayó más de lo esperado en una calificación y empeora el acceso al financiamiento privado

Hubo sorpresas con la decisión de la sociedad MSCI, que fue peor a lo que estimaban hasta los más pesimistas del sector financiero: la Argentina “descenderá” al grupo de mercado de stand-alone (ser único o independiente), dentro del índice que toman en cuenta miles de fondos de inversión en el mundo. Se trata de una mirada negativa hacia al país, ya que, por sus controles de cambios y su mala relación con los fondos privados, se considera que las empresas que operan en la Argentina son más riesgosas y, por lo tanto, no son aptas para todos los inversores.

El índice MSCI es seguido de cerca por millones de inversores financieros a la hora de diseñar su portafolio de acciones de empresas. Está compuesto por cuatro categorías que describen qué nivel de riesgo tiene cada país: los desarrollados, emergentes, de frontera o independientes. A medida que la categoría representa a economías más riesgosas, hay menos dinero en el mundo que se destina.

Los fondos de inversión internacional son los que votan de manera confidencial en qué categoría debería estar cada país, basándose en el trato que reciben de aquellos mercados. En general no se trata de fondos buitres, sino de fondos de pensión. La Argentina se encontraba en el grupo de emergentes desde 2018. Si bien se esperaba que MSCI la hiciera “descender” a la categoría de frontera, donde estuvo entre 2009 y 2018, los estrictos controles de capitales hicieron que se situara en el peor de los grupos.

Dentro de esta categoría, solo hay tres países del continente americano: Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá. Otras economías son Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Malta, Ucrania, Botswana y Zimbabwe. “Esto es como un baldazo de agua fría”, opinó el economista Norberto Sosa, director de IEB, quién trabajó varios años en la sociedad MSCI.

“Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores de la Argentina”, dijo Craig Feldman, director global de investigación de gestión de índices y miembro del comité de políticas de índices MSCI.

“A pesar de que el índice MSCI Argentina sigue siendo replicable dado que solo las empresas que cotizan en el extranjero son elegibles para su inclusión en el índice, la severidad prolongada de los controles de capital sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad al mercado del índice MSCI Emerging Markets (mercados emergentes). Esto ha llevado a la reclasificación del índice MSCI Argentina de mercados emergentes a mercados independientes“, agregó Feldman, en un comunicado que se conoció hoy.

En términos concretos, dentro del índice de MSCI, se eligen a empresas que representan al país. En el caso de la Argentina, solo tres compañías eran parte del índice de emergentes: Globant, YPF y Adecoagro. Además del país que tiene que cumplir con ciertas condiciones, las compañías también debían seguir ciertas métricas para ser consideradas dentro del índice, por eso no todas ingresan al listado de manera automática.

Ingresar en la categoría de “stand-alone” significa que Globant, YPF y Adecoagro seguramente se perjudicarán, ya que habrá fondos emergentes que tendrán que vender la participación que tienen en estas empresas. Por otro lado, son muy pocos los inversores que decidirán arriesgar su dinero en un país que se encuentra en la última categoría del índice.

Por otro lado, podría haber alguna caída en la demanda de acciones de otras empresas, ya que en los días previos, algunos fondos se anticiparon a comprar activos argentinos, con la creencia de que, si el país caía a la categoría de frontera, las compañías argentinas tendrían mayor participación (pasarían de ser cola de león a cabeza de ratón). Sin embargo, al estar en la categoría de independientes, no se sumaría ninguna empresa argentina más al índice de las tres que ya están.

“La gente de MSCI se ofrece generalmente a que el país haga un road show, para que el país explique a aquellos fondos que tienen más peso en el índice la situación en la que está la economía y para que tengan contemplación a la hora de votar. En el caso de la Argentina, las autoridades nacionales ni contestaban el teléfono”, contó Sosa.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, cree que las consecuencias de la decisión son “acotadas” por el contexto general. “La Argentina hoy no es un país atractivo para las inversiones financieras (para las productivas tampoco, pero en este caso se toma en cuenta las financieras). El país está fuera de los mercados financieros y en lugar de hacer las cosas para volver, está cada vez más lejos, en un contexto donde los países de la región, que suelen ser una mejor referencia, se están endeudando a tasas muy bajas. El resultado de MSCI en ese contexto es casi anecdótico, porque no saldrán capitales porque no pueden hacerlo, y no van a entrar porque no quieren. El resultado no cambia mucho la ecuación”, indicó.

En este sentido coincide Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, quien señala que en la práctica, la Argentina ya no era un país emergente. “Desde el punto de vista de las tasas que pagamos, de los valores de los activos que tenemos y de los volúmenes que se operan, ya éramos un mercado menor todavía”, dijo.