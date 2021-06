Martín Tetaz: el riesgo del dólar en un delicado equilibrio

«El equilibrio cambiario es delicado en el segmento informal», dice el economista Martín Tetaz.

“Ya vimos en octubre pasado lo que puede pasar si la demanda de dinero se cae”, expresó el economista. El comunicado de política monetaria de la última reunión de la Reserva Federal continuó con el mismo tono general de los anteriores, indicando que la política de tasas no se revertirá hasta que no estén seguros de la recuperación de la economía y el empleo, algo que todo parece indicar que requerirá confirmar que el virus del coronavirus ha retrocedido lo suficiente como para no causar una tercera ola global en el próximo invierno del hemisferio occidental. Sin embargo, en los pronósticos que hacen los participantes del comité hubo un cambio significativo indicando que esperan una reversión de la política expansiva, con suba de tasas en 2023.