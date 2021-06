La grieta, con doble barbijo

Lo nuevo es que ahora entramos de lleno, con barbijos, en modo electoral. Modo electoral pandémico. Una experiencia tuneada de arranque con la postergación de ambas elecciones (PASO y generales) ¡por un mes! Eso sí que es planificación fina, precisión quirúrgica, éxito impar de la dirigencia política. No se lograron aunar esfuerzos para conseguir vacunas. No se pudieron negociar las restricciones por la pandemia ni se llegó a un consenso sobre para qué sirve ir a la escuela. Ni cómo debe votar al procurador el Senado. Ni para dónde hay que mirar cuando una dictadura viola los derechos humanos. Ni cómo y cuándo acordar con el FMI. Mucho menos el modo de parar la inflación. Ni siquiera se pudo arreglar cómo formar fila para el velorio de Maradona. Pero, eso sí, para postergar las PASO y las elecciones generales por un mes, oficialismo y oposición consiguieron un pacto histórico (¿el secreto? No hubo ningún pacto sincero; temerosa de que el gobierno abdujera las PASO, la oposición convalidó la extraña postergación insertando con fórceps una cláusula que presuntamente lacra el calendario electoral).